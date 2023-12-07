MMO-шутер The Day Before добрался до релиза в Steam

The Day Before дебютировала на платформе Valve в рамках раннего доступа. Студия FNASTIC объясняет такое решение тем, что это их первая игра такого масштаба. Поэтому они хотят доработать свой проект с учетом всех предложений игрового сообщества. После выхода из раннего доступа игра также будет выпущена на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Стоимость игры составляет 1300 руб.
The Day Before задумана как новый взгляд на MMO-игры с открытым миром. Название переносит нас на восточное побережье США, опустошенное трагической пандемией. В этом постапокалиптическом приключении мы вместе с другими игроками боремся за выживание.
Аххахахаха
Там походу серваки все забитые, не могу подключится, в этом да игре минус, не могли серверов больше и стабильнее сделать.
а я почему то думал что будет фритуплэй... даже сам удивился почему я так думал)))
Когда узнал об этой игре тоже думал F2P
Ну может есть шанс что ДОНАТОМ не завалят и будет вправду, только косметика!
Там сюжет есть или просто открытый мир?
Если посмотреть первые пару трейлеров, а потом посмотреть игру, можно не понять, что это одна и та же игра. Настолько все плохо и деревянно. Как будто разрабы не планировали ничего делать, но потом их заставили и в итоге вышла игра, которой место на мобилках. Деревянные анимки, пустые улицы, отвратные пве противники, унылая стрельба. Очень грустно, я ее ждал.
Сервак легли, так и знал))
А ещё у некоторых 2к разрешение не работает или не дает фулл экран делать. Ппц.
Одного стримера видел, что у него 2к экран фулл не выводится)))
У меня 2к моник, она вообще не может масштабировать разрешения ни в одном, ппц всё либо в окне, либо в шакальном качестве, патчи ждать обязательно+ ко всему войти невозмоэно все серваки заняты))))) это жесть))))
все нормально у меня 2к и норм все, и серваки не лежат!
Выглядит очень сыро, возможно кандидат во фритуплей через пару лет.
Ещё не известно, Day Z м Scum уже сколько лет а фритуплеем что то и не пахнет, даже цену подняли, а люди все ещё покупают.
Графика еще потянет,но геймплей конечно...пустые улицы,зомбаков нет почти,бегаешь собираешь лут и прячешь себе в кейс("в карман в трусах"),но что странно сервера переполнены.
TDB отвратительная,
я начал уважать dayz
Day Z хорош, но с притянутой зауши устаревшей графикой, а тут в The Day Before с графикой все норм, осталось доделать игру, геймплей доработать и все может стать ещё лучше.
Ну не очень там все хорошо, кого не смотрел из стримеров у всех мыло и графика не блещет красотой, ну это пока. (Наверно)
Потому что игра сырая ещё, но задел на будущее не плохой как я думаю, есть над чем работать.
Так можно про любую игру сказать, ну когда выпускают НУ на столько сырую игру это ужас, и опять просто очередная помойка для крыс, которые будут где-то сидеть и убивать тебя когда у тебя лута куча. Будет как с тарковым играют только когда обнова выходит, а потом забивают и играют пару калек.
И снова вы пишите брехню.. Игра вышла в Раннем Доступе*! Надеюсь не нужно пояснять что это такое?? Вы читаете что написано в этой синей табличке? Никто не говорит там, что игра закончена! Это ранняя альфа! Вы че хотите, топ графику сразу, навороченный геймплей? Вы покупаете ее для теста, на свой страх и риск! Помогая разработчикам материально!
Поддержал русских разработчиков.
на твиче двух стримеров поглядел минут 5 - оба играют женскими персонажами, раздели их до трусов и.. бегают лолошкают.
один дима бейл, второй - ви лов геймс.
аудитория у обоих 2.5к человек.
вот для таких как ты и бегают. твич это диагноз.
судя по ютубу, кал лютый)
Ютуберы говорят графа такая же как и в трейлере, хорошая. А я ещё не скачал, только половину загрузил. Ничего сказать не могу.
Уже купил на старте, а то могут ещё и цену поднять, а вот скидка вряд ли на неё будет в ближайшее время.
а то могут ещё и цену поднять
Ну вообще то сейчас стоимость игр около 3-4к. уже. Даже Scum который 300 руб. стоил уже 2,5 к. почти стоит. Так что я все правильно сказал.
Быстрее скупай все игры, выгодно вложишься, бизнесмен мамкин
там другое там детализация а тут этого нет
Оно живое…
очередной тарков. Жаль нет пве контента
Ну-у-у не знаю.. Понятное дело, что выглядит бюджетненько (студия маленькая, опыта ещё нет и всё в таком духе). Однако же так и остаётся впечатление какой-то вторичности. И первая ассоциация: State of Decay + The Division.
P.S. Электричество в постапокалиптическом мегаполисе - ну это уже моветон такое пихать в игры
И плюс The Last of Us.
Почему электричество моветон? Атомные и гидроэлектростанции что ли все разом исчезнут из-за пост апокалипсиса? И ветряки наверное все 100% сдохнут? Конечно же нет. Электричество вполне норма. Моветон твои нелогичные претензии.
думаешь в условиях постапокалипсиса за всем этим великолепием так и будут продолжать следить специалисты? ремонт там, обслуживание и другие технологические особенности генерации электроэнергии
все что создаёт человек - вторично.
Ого, неплохо сказано. Афоризм