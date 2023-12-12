Модератор сообщества The Day Before заявил, что Fntastic бросила их "под автобус"

Один из главных модераторов официального Discord игры The Day Before заявил, что Fntastic "бросила их под автобус"

Пользователь Levitate находится на передовой линии Discord-сервера The Day Before с момента запуска игры на прошлой неделе. Он имеет официальный тег Fntastic и числится модератором на сервере зомби-игры, но теперь добавил в свой профиль приписку "не разработчик", отвечая на вопросы игроков о состоянии игры.

Он утверждает, что ничего не слышали от разработчика Fntastic, и делал заявления для игроков, основываясь на том, что им сказали перед запуском, извиняясь за текущее состояние игры - в частности, за то, что она больше похожа на шутер с добычей и меньше на MMO.

Я поделился информацией о жанре игры, основываясь на своем понимании команды, как и все остальные участники. Я сам, наши модераторы, наши добровольцы — все мы ожидали, что это будет MMO-игра на выживание. Мы общались, основываясь на том, что получили. Оказалось, что некоторые аспекты игры развивались иначе, в результате чего она стала больше похожа на игру про добычу. Я приношу извинения за любое замешательство, которое это вызвало. Я так же расстроен, как и все остальные. Моя роль была сосредоточена на нашем сообществе и волонтерах, а не на разработке игры. Я передал информацию из лучших побуждений и сожалею о любой непреднамеренной дезинформации. Произошло недопонимание, которое привело к неожиданным ожиданиям. Я понимаю и уважаю ваши чувства по этому поводу. Пожалуйста, знайте, что в мои намерения не входило вводить вас в заблуждение. Я продолжу помогать модераторам, а затем решу, что мне делать, поскольку мне не нравится, когда вину перекладывают на людей, которые добросовестно работали на благо этого сообщества в течение последних двух лет.

В Discord у Levitate неоднократно спрашивали, слышно ли что-нибудь от разработчиков, и он давал ответ вроде "Это город-призрак". Другой пользователь похвалил то, что модераторы хотя бы пытаются прояснить происходящее, на что Levitate ответил: "Ну, больше мы ничего не можем сделать. Тем более что они пытались бросить нас под автобус из-за своего дерьма".

Levitate также добавил, что он не уверены, что Fntastic вообще обратятся к происходящему, добавляя, что у них "никогда не было прямого контакта с разработчиками. Хрен знает, где они сейчас".

Вчера создатели The Day Before объявили о закрытии студии после финансового краха игры.