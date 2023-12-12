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The Day Before 07.12.2023
Экшен, Мультиплеер, Выживание, MMO, Зомби , Открытый мир, Постапокалипсис
5.6 493 оценки

Модератор сообщества The Day Before заявил, что Fntastic бросила их "под автобус"

butcher69
Новости

Один из главных модераторов официального Discord игры The Day Before заявил, что Fntastic "бросила их под автобус"

Пользователь Levitate находится на передовой линии Discord-сервера The Day Before с момента запуска игры на прошлой неделе. Он имеет официальный тег Fntastic и числится модератором на сервере зомби-игры, но теперь добавил в свой профиль приписку "не разработчик", отвечая на вопросы игроков о состоянии игры.

Он утверждает, что ничего не слышали от разработчика Fntastic, и делал заявления для игроков, основываясь на том, что им сказали перед запуском, извиняясь за текущее состояние игры - в частности, за то, что она больше похожа на шутер с добычей и меньше на MMO.

Я поделился информацией о жанре игры, основываясь на своем понимании команды, как и все остальные участники. Я сам, наши модераторы, наши добровольцы — все мы ожидали, что это будет MMO-игра на выживание. Мы общались, основываясь на том, что получили. Оказалось, что некоторые аспекты игры развивались иначе, в результате чего она стала больше похожа на игру про добычу. Я приношу извинения за любое замешательство, которое это вызвало. Я так же расстроен, как и все остальные. Моя роль была сосредоточена на нашем сообществе и волонтерах, а не на разработке игры. Я передал информацию из лучших побуждений и сожалею о любой непреднамеренной дезинформации. Произошло недопонимание, которое привело к неожиданным ожиданиям. Я понимаю и уважаю ваши чувства по этому поводу. Пожалуйста, знайте, что в мои намерения не входило вводить вас в заблуждение. Я продолжу помогать модераторам, а затем решу, что мне делать, поскольку мне не нравится, когда вину перекладывают на людей, которые добросовестно работали на благо этого сообщества в течение последних двух лет.

В Discord у Levitate неоднократно спрашивали, слышно ли что-нибудь от разработчиков, и он давал ответ вроде "Это город-призрак". Другой пользователь похвалил то, что модераторы хотя бы пытаются прояснить происходящее, на что Levitate ответил: "Ну, больше мы ничего не можем сделать. Тем более что они пытались бросить нас под автобус из-за своего дерьма".

Levitate также добавил, что он не уверены, что Fntastic вообще обратятся к происходящему, добавляя, что у них "никогда не было прямого контакта с разработчиками. Хрен знает, где они сейчас".

Вчера создатели The Day Before объявили о закрытии студии после финансового краха игры.

12
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Imnogamer

Переобувайка.)) Что он там на подсосе с закрытым своими глазёнками делал..

3
TIMetal

Я вот не понимаю одного, Тарков тоже позиционирует себя как шутер с элементами ММО, хотя у него даже общих хабов игроков нет, но есть аук. Чем the day before от него отличается , если это тоже типо ММО? Для меня что одно совсем не ммо, что другое тоже далека от ММО. Это всё явно не массовые онлайновые игры. Всё равно что CS назвать ММО там же тоже много игроков и торговая площадка есть)

3
JIoMTuK

Fntastiческий обсeр получился

2
dangerous_beast

Банально лентяи! Открыли студию в 2015г, добивались, стремились и спустя 8 лет просто всё спустили в сортир. Если падаешь, умей подниматься и не нужно опускать руки. Но видимо это не про Fntastic...

1
asbarton

Лжецы ! тупо наобещали супер игру, далее 5 лет жили с охрененной ЗП и тут ой что-то пошло не так ? видно по игре что нихрена они не делали

Как Китайцы смогли сделать игру No One Survived куда круче и дешевле за очень короткий срок ? а тут 5 лет мозги ебли

жаль тех людей кто наиграли более двух часов

1
DeadRemix

Спокойно вернули бабки спустя 7 часов игры

2
asbarton DeadRemix

valve видимо поняли какой шлак через steam продавали

0
Famiclone asbarton

Деньги возвращают всем без исключения

0
Famiclone

Страдать должны все кто имеют отношения к этой помойке, а косвенно или напрямую это не суть важно. Я даже не удивлюсь если это тоже разработчик, который теперь открещивается от этого беспредела и лепит из себя жертву, которая ничего не знает и не понимает

0
PapaKarloS

а нефиг было делать мультиплеер , пусть теперь жрут большой ложкой .... )))

0
asbarton

А причем тут это ? в игре тупо нет ничего, там делать нечего и это не говоря о всех глюках игры , что там в городе делать то ? пару предметов найти и на базу ?

0
Alex40001

они в Сингапуре а потом в Таиланд поедут

0
IndecisiveBeast

IXBT всё предсказали, единственные

0
askazanov

Ой, сейчас ещё больше сказок будет)))))

0
Олег Дудин

Полный цирк. На что разрабы надеялись?

0
saksnboom

да снесли бы свой канал, и забыли как кошмар ночной.

0
asbarton

играйте в scum! пока это лучшая игра

-3