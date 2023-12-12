Модератор сообщества The Day Before заявил, что Fntastic бросила их "под автобус"

Один из главных модераторов официального Discord игры The Day Before заявил, что Fntastic "бросила их под автобус"
Пользователь Levitate находится на передовой линии Discord-сервера The Day Before с момента запуска игры на прошлой неделе. Он имеет официальный тег Fntastic и числится модератором на сервере зомби-игры, но теперь добавил в свой профиль приписку "не разработчик", отвечая на вопросы игроков о состоянии игры.
Он утверждает, что ничего не слышали от разработчика Fntastic, и делал заявления для игроков, основываясь на том, что им сказали перед запуском, извиняясь за текущее состояние игры - в частности, за то, что она больше похожа на шутер с добычей и меньше на MMO.
Я поделился информацией о жанре игры, основываясь на своем понимании команды, как и все остальные участники. Я сам, наши модераторы, наши добровольцы — все мы ожидали, что это будет MMO-игра на выживание. Мы общались, основываясь на том, что получили. Оказалось, что некоторые аспекты игры развивались иначе, в результате чего она стала больше похожа на игру про добычу. Я приношу извинения за любое замешательство, которое это вызвало. Я так же расстроен, как и все остальные. Моя роль была сосредоточена на нашем сообществе и волонтерах, а не на разработке игры. Я передал информацию из лучших побуждений и сожалею о любой непреднамеренной дезинформации. Произошло недопонимание, которое привело к неожиданным ожиданиям. Я понимаю и уважаю ваши чувства по этому поводу. Пожалуйста, знайте, что в мои намерения не входило вводить вас в заблуждение. Я продолжу помогать модераторам, а затем решу, что мне делать, поскольку мне не нравится, когда вину перекладывают на людей, которые добросовестно работали на благо этого сообщества в течение последних двух лет.
В Discord у Levitate неоднократно спрашивали, слышно ли что-нибудь от разработчиков, и он давал ответ вроде "Это город-призрак". Другой пользователь похвалил то, что модераторы хотя бы пытаются прояснить происходящее, на что Levitate ответил: "Ну, больше мы ничего не можем сделать. Тем более что они пытались бросить нас под автобус из-за своего дерьма".
Levitate также добавил, что он не уверены, что Fntastic вообще обратятся к происходящему, добавляя, что у них "никогда не было прямого контакта с разработчиками. Хрен знает, где они сейчас".
Вчера создатели The Day Before объявили о закрытии студии после финансового краха игры.
Переобувайка.)) Что он там на подсосе с закрытым своими глазёнками делал..
Я вот не понимаю одного, Тарков тоже позиционирует себя как шутер с элементами ММО, хотя у него даже общих хабов игроков нет, но есть аук. Чем the day before от него отличается , если это тоже типо ММО? Для меня что одно совсем не ммо, что другое тоже далека от ММО. Это всё явно не массовые онлайновые игры. Всё равно что CS назвать ММО там же тоже много игроков и торговая площадка есть)
Fntastiческий обсeр получился
Банально лентяи! Открыли студию в 2015г, добивались, стремились и спустя 8 лет просто всё спустили в сортир. Если падаешь, умей подниматься и не нужно опускать руки. Но видимо это не про Fntastic...
Лжецы ! тупо наобещали супер игру, далее 5 лет жили с охрененной ЗП и тут ой что-то пошло не так ? видно по игре что нихрена они не делали
Как Китайцы смогли сделать игру No One Survived куда круче и дешевле за очень короткий срок ? а тут 5 лет мозги ебли
жаль тех людей кто наиграли более двух часов
Спокойно вернули бабки спустя 7 часов игры
valve видимо поняли какой шлак через steam продавали
Деньги возвращают всем без исключения
Страдать должны все кто имеют отношения к этой помойке, а косвенно или напрямую это не суть важно. Я даже не удивлюсь если это тоже разработчик, который теперь открещивается от этого беспредела и лепит из себя жертву, которая ничего не знает и не понимает
а нефиг было делать мультиплеер , пусть теперь жрут большой ложкой .... )))
А причем тут это ? в игре тупо нет ничего, там делать нечего и это не говоря о всех глюках игры , что там в городе делать то ? пару предметов найти и на базу ?
они в Сингапуре а потом в Таиланд поедут
IXBT всё предсказали, единственные
Ой, сейчас ещё больше сказок будет)))))
Полный цирк. На что разрабы надеялись?
да снесли бы свой канал, и забыли как кошмар ночной.
играйте в scum! пока это лучшая игра