Все указывает на то, что ММО-игра на выживание The Day Before больше не будет откладываться и дебютирует в назначенный срок - 7 декабря и разработчики из студии Fntastic раскрыли точное время запуска раннего доступа.
В сообщении на официальном профиле игры в X сообщается, что ранний доступ к The Day Before начнется в 21:00 по московскому времени. Несмотря на то, что приведенный график кажется неопровержимым доказательством скорого дебюта The Day Before, некоторые игроки, комментирующие этот пост, все еще отказываются верить в существование проекта. Это неудивительно, учитывая его прошлое.
Работа Fntastic была анонсирована в 2021 году и должна была появиться на рынке до конца года. Как мы знаем, этого не произошло, и вокруг тайтла стали возникать различные споры. Сомнения в подлинности проекта вызвали прежде всего геймплейные кадры, которыми разработчики поделились с сообществом.
Это, а также неоднократный перенос даты дебюта, отсутствие подробностей о геймплее и ряд других проблем заставили игроков утверждать, что The Day Before может быть не более чем аферой.
Сегодня остается только с нетерпением ждать выхода игры в ранний доступ. Самые отважные геймеры наконец-то смогут убедиться в том, что подозрения сообщества оказались ошибочными.
Некоторые игроки до сих пор не верят в существование The Day Before
Все указывает на то, что ММО-игра на выживание The Day Before больше не будет откладываться и дебютирует в назначенный срок - 7 декабря и разработчики из студии Fntastic раскрыли точное время запуска раннего доступа.
..."может быть не более чем аферой"...как будто люди вкладывались в какую то пирамиду отдавая все свои последние деньги а аферисты испарились с млн$ а тут какой то несчастный трейлер выпустили на 4 мин, забрали у людей 4 мин их никчёмной жизни, ну прям афера века ни как иначе, до такого только якуты могли до думатся пока другие деньги отбирают, эти время забирают, новый вид мошенничества такой.
суть мошенничества была бы не в том, чтоб 4 мин времени украсть у игроков, а привлечь внимание инвесторов, получить от них финансирование и испариться. но не думаю, что в данном случае так, всё же похоже, что релиз состоится
В существование Atomic Heart тоже не верили. Может нас ждёт второе чудо.
И - интрига
А что есть те верит, что она существует!?))))
Я тоже не верю. Слишком уж исчезающе редки случаи, когда появившаяся из ниоткуда команда новичков вдруг вот так вот - РАЗ! - и выстреливает трипл-эй продуктом. Я до последнего не верил в тот же Atomic Heart, вплоть до того самого трейлера с бабкой.
The Day Before явно не ААА игра)) Уровень TheForest или какого-нибудь инди-выживача. Думаю будет достаточно багов и ошибок на старте с онлайном около 20-30 тыс., оценки смешанные около 65-70%. Надеюсь они не забросят игру из-за негатива игроков, а сделают так как надо. Все же было бы интересно поиграть в что-то типа The Division 2, с элементами ММО и выживача.
все норм с игрой будет на перьтесь
Против такого уровня аргументации уже просто не попрёшь.
игру переносили два года и выпускают в ранний доступ типо что, они два года ее просто хранили?)
Сейчас предзаказы соберут и смоются с бабками🤣
Хз- клон дивижки с акцентом на выживание. А по поводу существования- пост ни о чем, как и большинство на пегаче.
В существование этой игры веры гораздо больше чем в сталкер 2.