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об игре
The Day Before 07.12.2023
7.1 316 оценок

Некоторые игроки до сих пор не верят в существование The Day Before

Procy_on
Новости

Все указывает на то, что ММО-игра на выживание The Day Before больше не будет откладываться и дебютирует в назначенный срок - 7 декабря и разработчики из студии Fntastic раскрыли точное время запуска раннего доступа.

В сообщении на официальном профиле игры в X сообщается, что ранний доступ к The Day Before начнется в 21:00 по московскому времени. Несмотря на то, что приведенный график кажется неопровержимым доказательством скорого дебюта The Day Before, некоторые игроки, комментирующие этот пост, все еще отказываются верить в существование проекта. Это неудивительно, учитывая его прошлое.

Работа Fntastic была анонсирована в 2021 году и должна была появиться на рынке до конца года. Как мы знаем, этого не произошло, и вокруг тайтла стали возникать различные споры. Сомнения в подлинности проекта вызвали прежде всего геймплейные кадры, которыми разработчики поделились с сообществом.

Это, а также неоднократный перенос даты дебюта, отсутствие подробностей о геймплее и ряд других проблем заставили игроков утверждать, что The Day Before может быть не более чем аферой.

Сегодня остается только с нетерпением ждать выхода игры в ранний доступ. Самые отважные геймеры наконец-то смогут убедиться в том, что подозрения сообщества оказались ошибочными.

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Комментарии: 13
Ваш комментарий
Ellie Williams

..."может быть не более чем аферой"...как будто люди вкладывались в какую то пирамиду отдавая все свои последние деньги а аферисты испарились с млн$ а тут какой то несчастный трейлер выпустили на 4 мин, забрали у людей 4 мин их никчёмной жизни, ну прям афера века ни как иначе, до такого только якуты могли до думатся пока другие деньги отбирают, эти время забирают, новый вид мошенничества такой.

7
JIoMTuK

суть мошенничества была бы не в том, чтоб 4 мин времени украсть у игроков, а привлечь внимание инвесторов, получить от них финансирование и испариться. но не думаю, что в данном случае так, всё же похоже, что релиз состоится

0
GoliafJx

В существование Atomic Heart тоже не верили. Может нас ждёт второе чудо.

1
V_Rus_Dub

И - интрига

0
askazanov

А что есть те верит, что она существует!?))))

0
Dr_Shtopor

Я тоже не верю. Слишком уж исчезающе редки случаи, когда появившаяся из ниоткуда команда новичков вдруг вот так вот - РАЗ! - и выстреливает трипл-эй продуктом. Я до последнего не верил в тот же Atomic Heart, вплоть до того самого трейлера с бабкой.

0
TIMetal

The Day Before явно не ААА игра)) Уровень TheForest или какого-нибудь инди-выживача. Думаю будет достаточно багов и ошибок на старте с онлайном около 20-30 тыс., оценки смешанные около 65-70%. Надеюсь они не забросят игру из-за негатива игроков, а сделают так как надо. Все же было бы интересно поиграть в что-то типа The Division 2, с элементами ММО и выживача.

0
Brudzak

все норм с игрой будет на перьтесь

0
Dr_Shtopor

Против такого уровня аргументации уже просто не попрёшь.

0
satun14

игру переносили два года и выпускают в ранний доступ типо что, они два года ее просто хранили?)

0
DEDGAMER

Сейчас предзаказы соберут и смоются с бабками🤣

0
Alex Row

Хз- клон дивижки с акцентом на выживание. А по поводу существования- пост ни о чем, как и большинство на пегаче.

-1
tvorog8088

В существование этой игры веры гораздо больше чем в сталкер 2.

-1