Некоторые игроки до сих пор не верят в существование The Day Before

Все указывает на то, что ММО-игра на выживание The Day Before больше не будет откладываться и дебютирует в назначенный срок - 7 декабря и разработчики из студии Fntastic раскрыли точное время запуска раннего доступа.



В сообщении на официальном профиле игры в X сообщается, что ранний доступ к The Day Before начнется в 21:00 по московскому времени. Несмотря на то, что приведенный график кажется неопровержимым доказательством скорого дебюта The Day Before, некоторые игроки, комментирующие этот пост, все еще отказываются верить в существование проекта. Это неудивительно, учитывая его прошлое.



Работа Fntastic была анонсирована в 2021 году и должна была появиться на рынке до конца года. Как мы знаем, этого не произошло, и вокруг тайтла стали возникать различные споры. Сомнения в подлинности проекта вызвали прежде всего геймплейные кадры, которыми разработчики поделились с сообществом.



Это, а также неоднократный перенос даты дебюта, отсутствие подробностей о геймплее и ряд других проблем заставили игроков утверждать, что The Day Before может быть не более чем аферой.



Сегодня остается только с нетерпением ждать выхода игры в ранний доступ. Самые отважные геймеры наконец-то смогут убедиться в том, что подозрения сообщества оказались ошибочными.