Обманутые инвесторы и разработчики, но не игроки: главное из расследования провального релиза The Day Before

Амбициозный выживач The Day Before с видом от первого лица вышел в декабре прошлого года. Проект не просуществовал даже неделю, буквально через несколько дней разработчик игры Fntastic объявил о закрытии студии и отмене продаж. Вчера проект официально прекратил свое существование, когда сервера игры были отключены, сегодня же польское издание CD Action опубликовало крайне занятное расследование причин провала проекта. Как оказалось, от релиза The Day Before пострадали сами создатели игры, но не простые геймеры.

В материале журналистов утверждается, что разработчики The Day Before не обманывали игроков. Создатели практически сразу после анонса о прекращении поддержки игры удовлетворили запрос на возврат средств от всех желающих. Деньги за игру можно было гарантировано вернуть, даже если вы провели в ней сотни часов. Тем не менее студию Fntastic или её руководство можно считать мошенниками, сообщают в CD Action.

По словам представителей СМИ, Fntastic не грабила игроков, они решили нажиться на инвесторах. Если верить результатам журналистского расследования, все инвесторы The Day Before потеряли свой капитал, и его невозможно вернуть или компенсировать. Также от странной политики руководства студии пострадали обычные разработчики, которые долгое время работали на низкой зарплате в обмен на обещания успеха проекта и бонусов.

Авторы провальной The Day Before уже работают над своей следующей игрой.

Журналистам удалось выяснить, что на производство The Day Before ушло порядка пяти лет. Разработка игры была чрезвычайно сложной и напряженной. Первые играбельные билды проекта были еще в 2021 году, однако руководство настаивало на полной переделке существующих систем, что буквально обнуляло разработку. Также довольно странным для разработчиков из Fntastic показало то, что руководители часто покупали готовые игровые ассеты, хотя студия вела разработку собственных активов. Что стало с неиспользованными материалами The Day Before остается неизвестно. В CD Action предполагают, что через несколько лет на платных маркетплейсах могут появиться части игры или некоторые её ассеты, так как по словам разработчиков, у них оставалось слишком большое количество списанных ассетов.