Последний выживший! В провальную The Day Before до сих пор заходит один игрок

Вы уже знаете, что оглушительный провал The Day Before приведет к окончательному отключению серверов через несколько дней, и этот процесс положит конец интриге, которая длится с первой недели декабря. Хотя отключение серверов уже не за горами, новость о последнем активном игроке вызвало интерес в социальных сетях.

С 28 декабря 2023 года по сегодняшний день, понедельник 15 января 2024 года, в базе данных Steam указано, что на серверах спорной игры находился один и только один игрок. Неизвестно, кто этот пользователь, но ясно, что это отважный геймер, который, похоже, не смирился с судьбой игры, которая должна была стать MMO на выживание в городе, захваченном зараженными.

В социальных сетях пользователи пытаются выяснить, что скрывается за единственным пользователем, вошедшим в игру, и есть те, кто считает, что это может быть разработчик. Есть и те, кто считает, что это может быть игрок, который не следит за социальными сетями и не следит за новостями, вплоть до полного игнорирования событий, которые произошли в The Day Before за последний месяц.

Есть и другой вариант — это может быть моддер, создающий оффлайн-версию The Day Before, которому необходимо подключение, чтобы продолжить работу.