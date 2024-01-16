Последний выживший! В провальную The Day Before до сих пор заходит один игрок

Вы уже знаете, что оглушительный провал The Day Before приведет к окончательному отключению серверов через несколько дней, и этот процесс положит конец интриге, которая длится с первой недели декабря. Хотя отключение серверов уже не за горами, новость о последнем активном игроке вызвало интерес в социальных сетях.
С 28 декабря 2023 года по сегодняшний день, понедельник 15 января 2024 года, в базе данных Steam указано, что на серверах спорной игры находился один и только один игрок. Неизвестно, кто этот пользователь, но ясно, что это отважный геймер, который, похоже, не смирился с судьбой игры, которая должна была стать MMO на выживание в городе, захваченном зараженными.
В социальных сетях пользователи пытаются выяснить, что скрывается за единственным пользователем, вошедшим в игру, и есть те, кто считает, что это может быть разработчик. Есть и те, кто считает, что это может быть игрок, который не следит за социальными сетями и не следит за новостями, вплоть до полного игнорирования событий, которые произошли в The Day Before за последний месяц.
Есть и другой вариант — это может быть моддер, создающий оффлайн-версию The Day Before, которому необходимо подключение, чтобы продолжить работу.
нужно срочно взять у него интервью и сделать еще одну новость
Не давай им идеи
Если ещё кто-нибудь зайдет, то нужно будет сделать новость о том, что дураков уже двое.
а смысл играют и пусть
Не давай им идеи
Что то вспомнился фильм где был один человек с собакой выживал в городе который был населен то ли зомби то ли другими монстрами там еще Уилл Смит снимался
Я - Легенда
Да при чем ситуация то похожа
Админ сервера поди заходит
Нео выпил таблетку не той системы и теперь отчаянно ищет телефонную будку.
Жаль проект,если бы они не звездели на каждом шагу и делали то что обещали,может и не провалились на релизе
Так всем же бабки вернули насильно и выперли из игры? Это баг стимдб или один из братьев Полтавцевых)
Заходит разработчик возможно.Чтобы ещё раз убедиться, какие игры делать не стоит…
Упёртый фанат попался. А может, он таким образом эту новость и сделал!