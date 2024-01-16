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The Day Before 07.12.2023
Экшен, Мультиплеер, Выживание, MMO, Зомби , Открытый мир, Постапокалипсис
4.8 643 оценки

Последний выживший! В провальную The Day Before до сих пор заходит один игрок

butcher69
Новости

Вы уже знаете, что оглушительный провал The Day Before приведет к окончательному отключению серверов через несколько дней, и этот процесс положит конец интриге, которая длится с первой недели декабря. Хотя отключение серверов уже не за горами, новость о последнем активном игроке вызвало интерес в социальных сетях.

С 28 декабря 2023 года по сегодняшний день, понедельник 15 января 2024 года, в базе данных Steam указано, что на серверах спорной игры находился один и только один игрок. Неизвестно, кто этот пользователь, но ясно, что это отважный геймер, который, похоже, не смирился с судьбой игры, которая должна была стать MMO на выживание в городе, захваченном зараженными.

В социальных сетях пользователи пытаются выяснить, что скрывается за единственным пользователем, вошедшим в игру, и есть те, кто считает, что это может быть разработчик. Есть и те, кто считает, что это может быть игрок, который не следит за социальными сетями и не следит за новостями, вплоть до полного игнорирования событий, которые произошли в The Day Before за последний месяц.

Есть и другой вариант — это может быть моддер, создающий оффлайн-версию The Day Before, которому необходимо подключение, чтобы продолжить работу.

-8
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
JIoMTuK

нужно срочно взять у него интервью и сделать еще одну новость

11
Гена Транквилизатор

Не давай им идеи

4
ZAUSA

Если ещё кто-нибудь зайдет, то нужно будет сделать новость о том, что дураков уже двое.

7
QuestingMalthor

а смысл играют и пусть

3
Гена Транквилизатор

Не давай им идеи

0
Ely Maze

Что то вспомнился фильм где был один человек с собакой выживал в городе который был населен то ли зомби то ли другими монстрами там еще Уилл Смит снимался

2
James_sun

Я - Легенда

6
Ely Maze James_sun

Да при чем ситуация то похожа

1
James_sun

Админ сервера поди заходит

1
Никому ничего

Нео выпил таблетку не той системы и теперь отчаянно ищет телефонную будку.

1
Zlobin_Evgeny

Жаль проект,если бы они не звездели на каждом шагу и делали то что обещали,может и не провалились на релизе

1
TIMetal

Так всем же бабки вернули насильно и выперли из игры? Это баг стимдб или один из братьев Полтавцевых)

0
Валентин Добров

Заходит разработчик возможно.Чтобы ещё раз убедиться, какие игры делать не стоит…

0
Олег Дудин

Упёртый фанат попался. А может, он таким образом эту новость и сделал!

-3