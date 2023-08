Разработчики многострадальной The Day Before обнародовали изображение внедорожника

Каких-то радостных новостей по поводу онлайн-выживалки в мире зомби-постапокала The Day Before пока нет - игpу пoка нe вepнули в Steam из-за pазбиpатeльcтв c автopcкими пpавами. Несмотря на то, что выйти она должна уже 10 нoябpя 2023 гoда.

Однако разработчики не ушли в подполье: на днях фанаты откопали в сети скриншот с автомобилем, который будет в игре. Некоторые опознали в нем Dodge Challenger - конечно, видоизмененный, потому что лицензий на использование брендов авторы игры не приобретали.

Напомним, что по сюжету:

The Day Before - это MMO в открытом мире, действие в которой разворачивается в охваченной пандемией Америке, наводненной кровожадными зараженными и выжившими, готовыми убивать друг друга ради еды, оружия и автомобилей.

Два месяца назад нам уже показывали некий спорткар - который, честно говоря, выглядел весьма невзрачно. Понятное дело, что постап - не время для тюнинга в стиле Need For Speed, но...