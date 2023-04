Разработчики шутера The Day Before уверяют, что игра выйдет без задержек 10 ноября ©

Fntastic официально объявила новую дату релиза своей долгожданной MMO-игры на выживание в открытом мире под названием The Day Before. Выход игры запланирован на 10 ноября 2023 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

В своем объявлении Fntastic пообещала, что это будет последняя задержка для игры, которая уже несколько раз откладывалась. Команда поблагодарила игроков за терпение и добавила, что по мере приближения даты релиза они будут проводить бета-тестирование, чтобы дать всем возможность попробовать игру перед запуском.

Мы рады сообщить, что игра официально выйдет 10 ноября 2023 года без дальнейших задержек. Мы понимаем, что многие из вас с нетерпением ждали выхода этой игры, и мы хотим поблагодарить вас за ваше терпение и поддержку на протяжении всего процесса разработки. Мы усердно работали над тем, чтобы игра соответствовала нашим высоким стандартам, и мы уверены, что ожидание того стоит. По мере приближения даты релиза мы будем проводить бета-тестирование игры. Это даст игрокам возможность опробовать игру до ее выпуска и предоставить ценные отзывы, которые мы можем использовать для улучшения конечного продукта. Мы предоставим более подробную информацию о бета-тестировании по мере приближения даты выпуска, поэтому обязательно следите за обновлениями. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться с вами игрой и надеемся, что вам понравится играть в нее так же, как нам понравилось ее создавать.

The Day Before — MMO с открытым миром, действие которой происходит в смертоносной постпандемической Америке. Задержки The Day Before стали настолько частыми, что игроки даже не верили, что игра настоящая.

Пару месяцев назад игра стала предметом больших споров, когда разработчики решили отложить выпуск из-за проблем с торговой маркой The Day Before. Можно с уверенностью сказать, что многие игроки не поверили этой истории, поэтому разработчикам пришлось доказывать, что они настоящая студия, которая создает настоящую игру, делясь закулисными видео.