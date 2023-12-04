Разработчики The Day Before опубликовали послание тем, кто их поддерживал, и тем, кто их критиковал

Fntastic, студия разработки The Day Before, опубликовала в своих социальных сетях искреннее послание, адресованное всем, кто поддерживал игру и студию на протяжении последних нескольких лет, а также тем, кто выражал сомнения и критику, стремясь прояснить некоторые вопросы раз и навсегда.
После многочисленных отсрочек, The Day Before наконец-то выйдет в раннем доступе 7 декабря 2023 года.
- «Нашим будущим игрокам, которые погрузятся в игру 7 декабря:
Мы создали его для вас, чтобы вы могли насладиться им и устроить вечеринку. Вместе мы продолжим улучшать игру и добавлять контент.
- Тем, кто в нас не верил:
Мы сделали это и для вас. Мы принимаем любую критику и не держим на вас зла. Прежде чем мы вместе продолжим, давайте отметим несколько вещей:
Пожалуйста, простите нас, если мы не сделали лучший маркетинг и тизеры. Мы учимся день ото дня делать все лучше и лучше.
Пожалуйста, не обвиняйте нас в мошенничестве; Это не верно. Мы ни с кого не взяли ни цента.
Пожалуйста, не обвиняйте нас в краже ресурсов; это тоже неправда. Наша команда работала день и ночь на протяжении пяти лет, чтобы воплотить игру нашей мечты в реальность.
Пожалуйста, не недооценивайте нашу работу; это было непросто. Мы похожи на вас; мы много работали. И мы невероятно рады, что наша игра наконец-то увидит свет и в нее сможет поиграть каждый.
- Нашим сторонникам, что бы ни случилось:
Спасибо, что защищаете нас от несправедливости и лжи. Ваши добрые слова дали нам энергию для создания этой игры.
- Будущему стримеру, который продемонстрирует игру 7 декабря:
Желаем вам много зрителей и новых подписчиков. Надеемся, что вся тайна The Day Before поможет вам создать много интересного контента.
- Нашим волонтёрам, которые поддержали нас не только словом, но и делом:
Ваша поддержка помогла нам дойти до этого дня. Вы поддерживали нас в самые темные ночи, и нам не терпится поделиться с вами предстоящими лучшими днями.
- И партнеру, который поверил в нас, несмотря на все трудности:
Спасибо, что поддерживали нас с самого начала разработки. Ваши советы и поддержка помогли нам сделать игру.
В преддверии Рождества и Нового года желаем вашим семьям радости и счастья! Мы любим всех».
Так то не мало людей ждут её. Надеюсь она выстрелит
Учитесь разрабы-выродки из Смуты
Душевные ребята
На здоровье!
а в чем суть игры ?
дрочилка кооп. выживач
Я так понял, это аналог Days Gone, только для коопа))
Скорее Дивизия
Если бы. Дейс ган огонь.
вылитый Tom Clancy's The Division, да
Почему я на пикче вижу первый Дивижен?
ну тут тяжело увидеть что-то другое))
Ну говорят Tom Clancy's The Division был лучший. Вторая часть вроде не очень, хотя играл только во второй. И если она будет как первая то я согласен, ну скорей всего засрут ее донатом, и просто ТОННОЙ гринда!
может лучше такие письма писать когда игра выйдет наконец таки а то я лично прикола не понял))
игра ещё не вышла а уже накатили плакат с соплями
Ты не понимаешь ! Это другое ...-))))
Ну выпустят донатную помойку. Ну вот что-то в это верится, оружие ломается(хочешь что бы быстрей починилось ускоря за донат что-то думается такое будет), так же добавили убежище, и вроде оно влияет на комфортной игры(ну или страдай бомжом, в хате 1х1 ну точно не помню, была ли новость про дома) Ну донатную валюту засветили уже. А кто-то в курсе ее покупать надо или она бесплатная будет, просто есть покупать, есть шанс что донат не будет сильный(ну это не точно)
Будем верить что донат будет затрагивать только скины, иначе будет беда
Кому они чешут,нагло скопировали Tom Clancy's The Division,и ещё на жалость давят,какие они великодушные молодцы...