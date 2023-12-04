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The Day Before 07.12.2023
7.2 335 оценок

Разработчики The Day Before опубликовали послание тем, кто их поддерживал, и тем, кто их критиковал

monk70
Новости

Fntastic, студия разработки The Day Before, опубликовала в своих социальных сетях искреннее послание, адресованное всем, кто поддерживал игру и студию на протяжении последних нескольких лет, а также тем, кто выражал сомнения и критику, стремясь прояснить некоторые вопросы раз и навсегда.

После многочисленных отсрочек, The Day Before наконец-то выйдет в раннем доступе 7 декабря 2023 года.

  • «Нашим будущим игрокам, которые погрузятся в игру 7 декабря:

Мы создали его для вас, чтобы вы могли насладиться им и устроить вечеринку. Вместе мы продолжим улучшать игру и добавлять контент.

  • Тем, кто в нас не верил:

Мы сделали это и для вас. Мы принимаем любую критику и не держим на вас зла. Прежде чем мы вместе продолжим, давайте отметим несколько вещей:

Пожалуйста, простите нас, если мы не сделали лучший маркетинг и тизеры. Мы учимся день ото дня делать все лучше и лучше.

Пожалуйста, не обвиняйте нас в мошенничестве; Это не верно. Мы ни с кого не взяли ни цента.

Пожалуйста, не обвиняйте нас в краже ресурсов; это тоже неправда. Наша команда работала день и ночь на протяжении пяти лет, чтобы воплотить игру нашей мечты в реальность.

Пожалуйста, не недооценивайте нашу работу; это было непросто. Мы похожи на вас; мы много работали. И мы невероятно рады, что наша игра наконец-то увидит свет и в нее сможет поиграть каждый.

  • Нашим сторонникам, что бы ни случилось:

Спасибо, что защищаете нас от несправедливости и лжи. Ваши добрые слова дали нам энергию для создания этой игры.

  • Будущему стримеру, который продемонстрирует игру 7 декабря:

Желаем вам много зрителей и новых подписчиков. Надеемся, что вся тайна The Day Before поможет вам создать много интересного контента.

  • Нашим волонтёрам, которые поддержали нас не только словом, но и делом:

Ваша поддержка помогла нам дойти до этого дня. Вы поддерживали нас в самые темные ночи, и нам не терпится поделиться с вами предстоящими лучшими днями.

  • И партнеру, который поверил в нас, несмотря на все трудности:

Спасибо, что поддерживали нас с самого начала разработки. Ваши советы и поддержка помогли нам сделать игру.

В преддверии Рождества и Нового года желаем вашим семьям радости и счастья! Мы любим всех».

24
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
DOZA666

Так то не мало людей ждут её. Надеюсь она выстрелит

9
Richard Simons

Учитесь разрабы-выродки из Смуты

7
Death to the Nazis

Душевные ребята

2
BAGMAN2

На здоровье!

-2
AIM WP

а в чем суть игры ?

-2
Bugai90

дрочилка кооп. выживач

-3
Mark500

Я так понял, это аналог Days Gone, только для коопа))

-2
bysaturn Mark500

Скорее Дивизия

5
kaiberserk Mark500

Если бы. Дейс ган огонь.

-1
Сyberpunk bysaturn

вылитый Tom Clancy's The Division, да

-2
Moorchik

Почему я на пикче вижу первый Дивижен?

-2
KPAHbl4

ну тут тяжело увидеть что-то другое))

-2
Юрец Одесса

Ну говорят Tom Clancy's The Division был лучший. Вторая часть вроде не очень, хотя играл только во второй. И если она будет как первая то я согласен, ну скорей всего засрут ее донатом, и просто ТОННОЙ гринда!

0
KPAHbl4

может лучше такие письма писать когда игра выйдет наконец таки а то я лично прикола не понял))

-2
Джонни ди

игра ещё не вышла а уже накатили плакат с соплями

-3
Adamantokha_00

Ты не понимаешь ! Это другое ...-))))

0
Юрец Одесса

Ну выпустят донатную помойку. Ну вот что-то в это верится, оружие ломается(хочешь что бы быстрей починилось ускоря за донат что-то думается такое будет), так же добавили убежище, и вроде оно влияет на комфортной игры(ну или страдай бомжом, в хате 1х1 ну точно не помню, была ли новость про дома) Ну донатную валюту засветили уже. А кто-то в курсе ее покупать надо или она бесплатная будет, просто есть покупать, есть шанс что донат не будет сильный(ну это не точно)

-3
Tlister

Будем верить что донат будет затрагивать только скины, иначе будет беда

3
EvgenyDMT

Кому они чешут,нагло скопировали Tom Clancy's The Division,и ещё на жалость давят,какие они великодушные молодцы...

-3