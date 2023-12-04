Разработчики The Day Before опубликовали послание тем, кто их поддерживал, и тем, кто их критиковал

Fntastic, студия разработки The Day Before, опубликовала в своих социальных сетях искреннее послание, адресованное всем, кто поддерживал игру и студию на протяжении последних нескольких лет, а также тем, кто выражал сомнения и критику, стремясь прояснить некоторые вопросы раз и навсегда.

После многочисленных отсрочек, The Day Before наконец-то выйдет в раннем доступе 7 декабря 2023 года.

«Нашим будущим игрокам, которые погрузятся в игру 7 декабря:

Мы создали его для вас, чтобы вы могли насладиться им и устроить вечеринку. Вместе мы продолжим улучшать игру и добавлять контент.

Тем, кто в нас не верил:

Мы сделали это и для вас. Мы принимаем любую критику и не держим на вас зла. Прежде чем мы вместе продолжим, давайте отметим несколько вещей:

Пожалуйста, простите нас, если мы не сделали лучший маркетинг и тизеры. Мы учимся день ото дня делать все лучше и лучше.

Пожалуйста, не обвиняйте нас в мошенничестве; Это не верно. Мы ни с кого не взяли ни цента.

Пожалуйста, не обвиняйте нас в краже ресурсов; это тоже неправда. Наша команда работала день и ночь на протяжении пяти лет, чтобы воплотить игру нашей мечты в реальность.

Пожалуйста, не недооценивайте нашу работу; это было непросто. Мы похожи на вас; мы много работали. И мы невероятно рады, что наша игра наконец-то увидит свет и в нее сможет поиграть каждый.

Нашим сторонникам, что бы ни случилось:

Спасибо, что защищаете нас от несправедливости и лжи. Ваши добрые слова дали нам энергию для создания этой игры.

Будущему стримеру, который продемонстрирует игру 7 декабря:

Желаем вам много зрителей и новых подписчиков. Надеемся, что вся тайна The Day Before поможет вам создать много интересного контента.

Нашим волонтёрам, которые поддержали нас не только словом, но и делом:

Ваша поддержка помогла нам дойти до этого дня. Вы поддерживали нас в самые темные ночи, и нам не терпится поделиться с вами предстоящими лучшими днями.

И партнеру, который поверил в нас, несмотря на все трудности:

Спасибо, что поддерживали нас с самого начала разработки. Ваши советы и поддержка помогли нам сделать игру.

В преддверии Рождества и Нового года желаем вашим семьям радости и счастья! Мы любим всех».