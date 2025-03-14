Разработчики The Day Before подали в суд на якутские СМИ из-за обвинений в "скаме"

Студия Fntastic, стоявшая за разработкой The Day Before, подала иск в Арбитражный суд Якутии против редакции издания «Якутия.инфо». Причиной конфликта стали две статьи, в которых журналисты раскритиковали игру и назвали деятельность разработчиков «скамом».

В своих материалах «Якутия.инфо» подробно освещала провал The Day Before, заявляя, что игра не оправдала ожиданий и содержала механики, позаимствованные из других проектов. Разработчики посчитали эти утверждения подрывом деловой репутации и заказали лингвистическую экспертизу, которая подтвердила негативное влияние публикаций.

После получения претензий редакция изменила формулировки в статьях, заменив слово «скам» на «конфуз», а выражение о заимствовании механик — на точную цитату из источника IXBT Games. Однако этого оказалось недостаточно: Fntastic предложила урегулировать конфликт в досудебном порядке, если журналисты удалят статьи и принесут извинения. Редакция отказалась, заявив, что готова защищать свою позицию в суде.

Разбирательство может затянуться, поскольку стороны пока не готовы идти на компромисс. Напомним, что The Day Before вышла в декабре 2023 года, но уже спустя четыре дня после релиза разработчики объявили о закрытии студии из-за финансового провала. Деньги за игру были возвращены покупателям.