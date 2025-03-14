Разработчики The Day Before подали в суд на якутские СМИ из-за обвинений в "скаме"

Студия Fntastic, стоявшая за разработкой The Day Before, подала иск в Арбитражный суд Якутии против редакции издания «Якутия.инфо». Причиной конфликта стали две статьи, в которых журналисты раскритиковали игру и назвали деятельность разработчиков «скамом».
В своих материалах «Якутия.инфо» подробно освещала провал The Day Before, заявляя, что игра не оправдала ожиданий и содержала механики, позаимствованные из других проектов. Разработчики посчитали эти утверждения подрывом деловой репутации и заказали лингвистическую экспертизу, которая подтвердила негативное влияние публикаций.
После получения претензий редакция изменила формулировки в статьях, заменив слово «скам» на «конфуз», а выражение о заимствовании механик — на точную цитату из источника IXBT Games. Однако этого оказалось недостаточно: Fntastic предложила урегулировать конфликт в досудебном порядке, если журналисты удалят статьи и принесут извинения. Редакция отказалась, заявив, что готова защищать свою позицию в суде.
Разбирательство может затянуться, поскольку стороны пока не готовы идти на компромисс. Напомним, что The Day Before вышла в декабре 2023 года, но уже спустя четыре дня после релиза разработчики объявили о закрытии студии из-за финансового провала. Деньги за игру были возвращены покупателям.
Всё мировое игровое сообщество было приковано к якутским СМИ.
А свою херню, по недоразумению названную игрой, они не посчитали подрывом деловой репутации когда пускали её в релиз?
Скам и есть. Они уже свою репутацию прокакали, им никто больше не поверит. Чего трепыхаться то? Еще больше загоняя себя такими поступками. Раз их задела за живое эта статья, то значит там сказали чистую правду.
думал больше о ней не услышу
Разработчики сами свою репутацию подорвали, выпустив пробник игры.
Как хорошо, что я в свое время успел вернуть деньги за этот мусор слепленный с помощью дешевых асетов из магазина эпиков
а зачем изначально покупал?
Купился на красивую обертку и громкую, ложную рекламу
репутации скамеров? так игровое сообщество даже на западе об этом знает, или они решили прогреть еще каких то инвесторов на своем новом лохотроне?
Маразм крепчал. Одни скамщики на других обсердились.
мда а люди до сих пор ждут альтернативу дивизии, не хорошо обманывать народ)
Что такое скам? Достали эти новые словечки. Я слишком стар для этого дер...ма.
Такая же фигня ...
щас бы без инета жить последние лет 10, когда это слово уже плотно укрепилось в лексиконе
Да, что в головах у братьев Готовцевых не твориться, сначала они выпустили игру, которую они назвали игрой года и это не скам, и это всё хейтеры винят нас, когда игра выйдет, то отстанут на все законные места. Но после этого, когда выпустили недо-ММОРПГ про зомбо пост-апокалипсис, то они начали удрать со всех ног из-за обмана, которые нагло врали со всех сторон и закрыли свою студию. Даже их возвращение было ошибкой потому что игроки не дураки, они знали этих братьев которые обманули их, и помнят их недопроект The Day (Scam) Before. Про The Escape Factory и Items, я эти псевдоигры вообще молчу, потому что они не вовсе не выпустили, первую отменили после демо и провала на кикстартере также скандалов со ассетами, а про вторую это вообще какой-то Propnight 2.0, а потом эти звездоболы решили засудить судом на издание своей собственной республики Якутии за что они назвали их игрой скамом, короче, дичь полная, эти братья выставляют себя полными клоунами которые просто хотят внимания и денег, чтобы их клон какой-то оригинальной игры взлетел, но их будущее в геймдейве уже предрешено - они полные нули, это огромное клеймо позора для них, и это заслуженно для них
Вот же клоуны ,слишком долго думали кого обвинить в своем провале .
Вау, копировать-вставить комменты. Даже читать не интересно. Никто не предложил кидать деньги новостникам, или спамить Fnastic сообщениями про скам.