Скандальный выживач The Day Before вернулся в продажу, но цена вас не обрадует

Многопользовательский шутер The Day Before от студии Fntastic стал настоящим феноменом игровой индустрии. Игра с открытым миром, зомби и элементами выживания из самой ожидаемой в одночасье превратилась в колоссальный провал и закрытие студии разработчиков. Игру официально сняли с продажи и даже начали возвращать деньги всем желающим, но у тех, кто так и не успел опробовать проект, есть еще шанс исправиться. В сети снова начали продавать цифровые копии The Day Before.

Стоит отметить, что студия Fntastic и непосредственные разработчики не имеют никакого отношения (хотя всё может быть) к возвращению The Day Before в продажу. Игру по-прежнему нельзя купить в цифровом магазине Steam, однако выживалку стали активно продавать на сторонних площадках. В наличии, по словам, имеются официальные ключи или аккаунты с уже активированным шутером в библиотеке.

Аккаунты с игрой выставлены на продажу по цене до 1000 долларов, а неактивированные ключи продаются за 200 долларов, что значительно выше оригинальной цены The Day Before. В раннем доступе игра оценивалась всего в 40 долларов, а с учётом региональных цен проект можно было приобрести еще дешевле.

Напомним, авторы The Day Before закрылись всего несколько дней после выхода игры, которую они создавали годами, заявив, что она не является финансово успешной, и у студии нет средств для поддержки проекта. Как игра, The Day Before была настоящим крахом и быстро стала объектом насмешек в сети. Согласно последним данным, общий тираж игры составляет около 200 000 копий, но более половины из них были возвращены буквально через день.