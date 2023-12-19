Скандальный выживач The Day Before вернулся в продажу, но цена вас не обрадует

Многопользовательский шутер The Day Before от студии Fntastic стал настоящим феноменом игровой индустрии. Игра с открытым миром, зомби и элементами выживания из самой ожидаемой в одночасье превратилась в колоссальный провал и закрытие студии разработчиков. Игру официально сняли с продажи и даже начали возвращать деньги всем желающим, но у тех, кто так и не успел опробовать проект, есть еще шанс исправиться. В сети снова начали продавать цифровые копии The Day Before.
Стоит отметить, что студия Fntastic и непосредственные разработчики не имеют никакого отношения (хотя всё может быть) к возвращению The Day Before в продажу. Игру по-прежнему нельзя купить в цифровом магазине Steam, однако выживалку стали активно продавать на сторонних площадках. В наличии, по словам, имеются официальные ключи или аккаунты с уже активированным шутером в библиотеке.
Аккаунты с игрой выставлены на продажу по цене до 1000 долларов, а неактивированные ключи продаются за 200 долларов, что значительно выше оригинальной цены The Day Before. В раннем доступе игра оценивалась всего в 40 долларов, а с учётом региональных цен проект можно было приобрести еще дешевле.
Напомним, авторы The Day Before закрылись всего несколько дней после выхода игры, которую они создавали годами, заявив, что она не является финансово успешной, и у студии нет средств для поддержки проекта. Как игра, The Day Before была настоящим крахом и быстро стала объектом насмешек в сети. Согласно последним данным, общий тираж игры составляет около 200 000 копий, но более половины из них были возвращены буквально через день.
Это чё ещё за разводняк ?))))
Хорошая обложка. Скачал на прощанье))
Зачем?
в коллекцию, у меня есть 1-2 игры которые брошены и их уже нет, но я их покупал когда в них ещё были обновы.
Копрофил
тут суть не в содержании, а эксклюзивности и доступности - типичные коллекционеры
Провальную игру с уже брошенной поддержкой за 18 косых? Очень сомнительное вложение.
заработают потом вернутся
Какой разумный человек будет это покупать!
Скам года.
Ну, наши разработчики крутые, чё. Выпустили 1 норм проект (Атомное сердце) и следующим тут же вышел скам. Смута, возможно так же окажется просто неиграбельными отчётом перед инвесторами. Российский игропром - сила! :)))
Так атомное не наши делали. А кипарская студия иностранных агентов.
Наши так то. Просто из офис находится в Кипре. А так над игрой работало куча людей с разной национальностью (прям как в атсосине)
Зачем платить за это,если есть бесплатная Once Human, которая лучше во всем, несмотря на то что пока только бета-тест
Где она бесплатная? в стиме почему то закрыта, доступ только в 2024 г. будет.
С официального сайта скачай лаунчер, все открыто, играем, тестируем. Если конечно еще места на тест остались, но вроде увеличили до 50к
Ок спасибо
может что бы иск подать а может отбитые коллекционеры некоторые вавилонфалл по аховой цене покупали\продавали
За эту игру доплачивать должны!
Нах пошли
даже если б за рубль продавалась, это покупать будет тока настоящий лох
Я не пойму, зачем кому то за неё $1000 отдавать?
Скорее все для кАллекции, к слову есть игры котрые убрали из магаза но они есть на акках у людей. Я знаю только драгон адж2 в стиме. Щас вроде еа возвращается в стим мб и игру вернули. Ну вот как пример)) конечно это хлам и хз кому он нужен)
MK9 вроде не продается сейчас в стим, но у меня он есть.
Press F
Эй, а где те минусовальщики, которые с пеной у рта доказывали, что игра не окупилась и разрабы денег не увидят? а тогда для чего этот разводняк сейчас, расчитанный на откровенных лохов (которые знают бекграунд игры и её падения) и тех новичков, которые случайно потом её купят.
якуты - не дураки, они ещё не один миллион баксов отсюда прибыли вытянут.
Так то им (разрабам) ещё иск вроде вменили за плагиат, походу ещё будут платить за технологии Nvidia, не говоря уж о том что на обложке лицо негра очень похожего на Эльбу) так что думается МНЕ мы ещё не раз услышим об этих горе разрабах
На Ларочку похожа,можно в новую игру про Лару это модельку брать.
Дискорд сервер с модами на RE админа @AkimboDK ещё жив ❓ 😂
Единственный вопрос, зачем ❓ 🤔 🤷🏻♂️ 🤯
Девушка на скрине очень похожа на LARA CROFT из TOMB RAIDER. 👩🏻 👀
О берите у человека смартфон, он не знает, как им пользоваться.
у него приписка же - уа.
думаю, таких людей комментировать - только зря воздух сотрясать :)