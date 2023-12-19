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The Day Before 07.12.2023
Экшен, Мультиплеер, Выживание, MMO, Зомби , Открытый мир, Постапокалипсис
5.1 582 оценки

Скандальный выживач The Day Before вернулся в продажу, но цена вас не обрадует

Gutsz
Новости

Многопользовательский шутер The Day Before от студии Fntastic стал настоящим феноменом игровой индустрии. Игра с открытым миром, зомби и элементами выживания из самой ожидаемой в одночасье превратилась в колоссальный провал и закрытие студии разработчиков. Игру официально сняли с продажи и даже начали возвращать деньги всем желающим, но у тех, кто так и не успел опробовать проект, есть еще шанс исправиться. В сети снова начали продавать цифровые копии The Day Before.

Стоит отметить, что студия Fntastic и непосредственные разработчики не имеют никакого отношения (хотя всё может быть) к возвращению The Day Before в продажу. Игру по-прежнему нельзя купить в цифровом магазине Steam, однако выживалку стали активно продавать на сторонних площадках. В наличии, по словам, имеются официальные ключи или аккаунты с уже активированным шутером в библиотеке.

Аккаунты с игрой выставлены на продажу по цене до 1000 долларов, а неактивированные ключи продаются за 200 долларов, что значительно выше оригинальной цены The Day Before. В раннем доступе игра оценивалась всего в 40 долларов, а с учётом региональных цен проект можно было приобрести еще дешевле.

Напомним, авторы The Day Before закрылись всего несколько дней после выхода игры, которую они создавали годами, заявив, что она не является финансово успешной, и у студии нет средств для поддержки проекта. Как игра, The Day Before была настоящим крахом и быстро стала объектом насмешек в сети. Согласно последним данным, общий тираж игры составляет около 200 000 копий, но более половины из них были возвращены буквально через день.

-31
36
Комментарии: 36
Ваш комментарий
Snake2105
8
askazanov

Это чё ещё за разводняк ?))))

7
ЕвМи

Хорошая обложка. Скачал на прощанье))

5
Famiclone

Зачем?

4
Prizrak_BH

в коллекцию, у меня есть 1-2 игры которые брошены и их уже нет, но я их покупал когда в них ещё были обновы.

-2
Гена Транквилизатор Prizrak_BH

Копрофил

3
Bart Oss Гена Транквилизатор

тут суть не в содержании, а эксклюзивности и доступности - типичные коллекционеры

2
Famiclone Prizrak_BH

Провальную игру с уже брошенной поддержкой за 18 косых? Очень сомнительное вложение.

0
DanilFreeze225

заработают потом вернутся

0
Omnia Smirnow

Какой разумный человек будет это покупать!

2
NochnoiGid

Скам года.

Ну, наши разработчики крутые, чё. Выпустили 1 норм проект (Атомное сердце) и следующим тут же вышел скам. Смута, возможно так же окажется просто неиграбельными отчётом перед инвесторами. Российский игропром - сила! :)))

2
D1Werty

Так атомное не наши делали. А кипарская студия иностранных агентов.

-3
Гамер132 D1Werty

Наши так то. Просто из офис находится в Кипре. А так над игрой работало куча людей с разной национальностью (прям как в атсосине)

0
AndralStormborn

Зачем платить за это,если есть бесплатная Once Human, которая лучше во всем, несмотря на то что пока только бета-тест

0
Snake2105

Где она бесплатная? в стиме почему то закрыта, доступ только в 2024 г. будет.

0
AndralStormborn Snake2105

С официального сайта скачай лаунчер, все открыто, играем, тестируем. Если конечно еще места на тест остались, но вроде увеличили до 50к

0
Snake2105 AndralStormborn

Ок спасибо

0
Alex40001

может что бы иск подать а может отбитые коллекционеры некоторые вавилонфалл по аховой цене покупали\продавали

0
Олег Дудин

За эту игру доплачивать должны!

0
Twitch Stream Moments

Нах пошли

0
JohnTornton

даже если б за рубль продавалась, это покупать будет тока настоящий лох

0
lucsses
Как игра, The Day Before была настоящим крахом

Я не пойму, зачем кому то за неё $1000 отдавать?

0
-zotik-

Скорее все для кАллекции, к слову есть игры котрые убрали из магаза но они есть на акках у людей. Я знаю только драгон адж2 в стиме. Щас вроде еа возвращается в стим мб и игру вернули. Ну вот как пример)) конечно это хлам и хз кому он нужен)

1
Famiclone -zotik-

MK9 вроде не продается сейчас в стим, но у меня он есть.

0
Punisher1

Press F

0
Димка2010

Эй, а где те минусовальщики, которые с пеной у рта доказывали, что игра не окупилась и разрабы денег не увидят? а тогда для чего этот разводняк сейчас, расчитанный на откровенных лохов (которые знают бекграунд игры и её падения) и тех новичков, которые случайно потом её купят.

якуты - не дураки, они ещё не один миллион баксов отсюда прибыли вытянут.

0
1barac9U7ada7

Так то им (разрабам) ещё иск вроде вменили за плагиат, походу ещё будут платить за технологии Nvidia, не говоря уж о том что на обложке лицо негра очень похожего на Эльбу) так что думается МНЕ мы ещё не раз услышим об этих горе разрабах

-1
saa0891

На Ларочку похожа,можно в новую игру про Лару это модельку брать.

-2
VLADISLAV_UA

Дискорд сервер с модами на RE админа @AkimboDK ещё жив ❓ 😂

-2
VLADISLAV_UA

Единственный вопрос, зачем ❓ 🤔 🤷🏻‍♂️ 🤯
Девушка на скрине очень похожа на LARA CROFT из TOMB RAIDER. 👩🏻 👀

-4
xentart

О берите у человека смартфон, он не знает, как им пользоваться.

2
Димка2010 xentart

у него приписка же - уа.

думаю, таких людей комментировать - только зря воздух сотрясать :)

-1