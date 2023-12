Сотрудник Fntastic рассказал как создавалась The Day Before: "Любого, кто слишком часто жаловался, выгоняли из команды"

The Day Before, злополучная "постапокалиптическая MMO-выживалка с открытым миром", вызывала споры практически с момента своего появления. Всего через четыре дня после запуска разработчик Fntastic объявил, что студия закрывается и прекращает разработку своих продуктов, назвав "финансовый провал" The Day Before основной причиной такого решения.

После выхода The Day Before быстро стала одной из худших игр в Steam: многие критики отмечали, что игра похожа на шутер с добычей, а не на MMO.

Портал DualShockers пообщался с бывшим разработчиком Fntastic, который рассказал нам, что игра никогда не задумывалась как MMO, несмотря на то, что постоянно рекламировалась как таковая.

Я никогда не рассматривал её как MMO-проект. Никто из нашей команды не знает, почему они назвали её MMO. Это всегда был шутер от третьего лица с некоторыми кооперативными механиками. Не было реализовано ни одной RPG-механики - навыки были идеей, они были на стадии прототипа, но не более того.

Отвечая на вопрос о том, почему маркетинг и разработка игры шли в двух разных направлениях, он выделил отсутствие связи со стороны основателей Fntastic Эдуарда и Айсена Готовцевых как точку преткновения.

Никто не мог этого объяснить. Может быть, руководители компании что-то знали, но не сказали нам. С технической точки зрения, в игре не было реализовано ни одной RPG-механики. Не было возможности поместить в мир много людей или сделать мир больше. С самого начала идея заключалась в том, что на серверах будет менее 100 человек - это не MMO. Никаких кланов, никаких рейдов, закрытые хабы. И так уже более двух лет.

Далее он заявил, что The Day Before всегда задумывалась как "смесь Rust, DayZ и Escape from Tarkov".

Разработкой The Day Before полностью руководили Готовцевы, которые "принимали каждое геймплейное и дизайнерское решение". Разработчик описал хаотичные условия работы в Fntastic, где основатели студии игнорировали обратную связь с командой и принимали крупные решения, основанные на собственных фантазиях.

Многие хорошие идеи нашей команды не принимались во внимание, потому что Эдуард и Айзен их не одобряли. Например, голосовой чат. Любого, кто слишком много жаловался, выгоняли из команды. Множество глупых идей было реализовано, удалено и снова реализовано, потому что братья считали, что лучше нас знают, чего хотят люди. Огромное количество времени и работы было потрачено впустую, потому что работу приходилось делать и переделывать.

Когда было принято решение о закрытии студии, Эдуард рассказал команде о статистике закупок и сказал, что The Day Before "финансово не удалась". Другой информации о причинах закрытия студии команда не получила.

Эта сомнительная игра про выживание с самого начала своего появления на рынке имела множество тревожных сигналов, но люди все равно покупали её, а теперь она исчезла.

Разработчик также подтвердил подлинность сообщения Эдуарда Готовцева, которое попало в сеть и с тех пор циркулирует в социальных сетях. Утечка показывает, что продажи The Day Before составили около 200 тысяч копий и было оформлено 90 тысяч возвратов.