The Day Before 10.11.2023
7.1 221 оценка

Создатели амбициозного шутера The Day Before обещают вернуть проект в Steam

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Gutsz
Новости

Ранее одна из самых желанных игр в Steam, The Day Before была удалена из цифрового магазина и попала в странный скандал о нарушении авторских прав, однако разработчики твердо намерены выпустить проект в этом году. Вместе с этим якутская команда из Fntastic обещает продолжить бороться за свои права и не собирается огорчать игроков. Создатели The Day Before заявили, что уже работают над возвращением игры в каталог Steam.

Как пишет администратор официального Discord-канала The Day Before под ником Kentain, студия работает над возвращением игры в магазин Valve. Команда не собирается отказываться от пользователей Steam и переходить на другие площадки. В данный момент задачи по поиску новых мест для публикации игры перед разработчиками не стоит и они уверены в очень скором возвращении The Day Before в цифровой магазин. При этом, в Fntastic не назвала точные сроки и комментировала процесс разбирательства с нарушением авторских прав.

Выход The Day Before запланирован на 10 ноября 2023 года. К этому моменту создатели должны уже вернуть игру в Steam или найти другой способ для публикации игры.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
NargrubWal

Интересное кино, пока денег не берут за просмотр, поглядим, как будут развиваться события).

0
Seifer1986

Если они собираются реально выпустить игру в конце года, то уже сейчас должна быть нормальная бета. Набрали бы народ на ЗБТ, а то получается кот в мешке и в успех проекта верится всё меньше и меньше.

0
deronal

Вернуть Видео?) Вернуть то чего нет?)

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