Создатели амбициозного шутера The Day Before обещают вернуть проект в Steam

Ранее одна из самых желанных игр в Steam, The Day Before была удалена из цифрового магазина и попала в странный скандал о нарушении авторских прав, однако разработчики твердо намерены выпустить проект в этом году. Вместе с этим якутская команда из Fntastic обещает продолжить бороться за свои права и не собирается огорчать игроков. Создатели The Day Before заявили, что уже работают над возвращением игры в каталог Steam.

Как пишет администратор официального Discord-канала The Day Before под ником Kentain, студия работает над возвращением игры в магазин Valve. Команда не собирается отказываться от пользователей Steam и переходить на другие площадки. В данный момент задачи по поиску новых мест для публикации игры перед разработчиками не стоит и они уверены в очень скором возвращении The Day Before в цифровой магазин. При этом, в Fntastic не назвала точные сроки и комментировала процесс разбирательства с нарушением авторских прав.

Выход The Day Before запланирован на 10 ноября 2023 года. К этому моменту создатели должны уже вернуть игру в Steam или найти другой способ для публикации игры.