Создатели The Day Before настаивают, что не получат никаких денег от продаж игры и предлагают возврат средств

После катастрофического запуска игры The Day Before ее разработчик заявил, что сотрудничает со Steam, чтобы сделать возврат средств доступным для всех, и настаивает, что не получит никаких денег от продаж игры.

The Day Before была самой популярной игрой в Steam, но после ее запуска в раннем доступе на прошлой неделе она была встречена критикой за то, что не смогла предоставить игру даже близко к тому, что было обещано.

После того как число игроков пошло на спад, а пользовательские рецензии в Steam получили "подавляюще негативный" рейтинг, разработчик The Day Before компания Fntastic сделала шокирующее заявление о закрытии игры. Вскоре после этого Fntastic удалила кнопку покупки на странице игры в Steam и стерла ее из интернета. И все это всего через четыре дня после запуска The Day Before в раннем доступе.

Покупатели назвали The Day Before "мошенничеством" и потребовали возврата денег. В заявлении, опубликованном для IGN, представитель Fntastic подтвердил, что разработчик и его издатель, Mytona, работают со Steam, чтобы открыть возможность возврата денег любому игроку, который этого захочет, независимо от времени игры. Политика Steam по возврату средств ограничивает возврат средств теми, кто обратился в течение 14 дней с момента покупки и менее двух часов игрового времени, но, похоже, ситуация с The Day Before потребовала решительных действий.

Тем временем Fntastic опубликовала заявления на своем аккаунте X/Twitter, который, похоже, является последней платформой, с которой разработчик может давать публичные комментарии. В своем последнем твите Fntastic подтвердила, что работает над возвратом средств, и заявила, что не получит никаких денег от продажи игры.

Ответ тем, кто просит вернуть деньги. Mytona и мы в настоящее время работаем со Steam, чтобы разрешить возврат средств любому игроку, который решит попросить об этом, независимо от времени игры. Fntastic получила 0 долларов и не получит ничего от продаж The Day Before.

Как и следовало ожидать, на Fntastic очень сильно обиделись за The Day Before, а последний твит вызвал новую волну критики в адрес разработчика за то, как он вел маркетинг игры в преддверии отложенного запуска.

"Невероятно, что вы так раздули эту игру, а в итоге получили вот такой результат", - написал один из пользователей X/Twitter. "Вы, ребята, абсолютный позор для индустрии видеоигр".

Fntastic ответила на этот твит еще одним комментарием, который только подогрел гнев вокруг разработчика:

Это был наш первый большой опыт. Дерьмо случается.

"Дерьмо случается? Вы откровенно вводили людей в заблуждение своими "геймплейными" трейлерами, которые были полностью фальшивыми и совсем не представляли выпущенный продукт", - ответил один из пользователей. "Вы солгали. Вас поймали с поличным, и вы хотите оправдать свои промахи".

Издатель Mytona, который, по всей видимости, сохранил за собой право собственности на интеллектуальную собственность The Day Before и предоставил инвестиции в разработку Fntastic, опубликовал собственное заявление в X/Twitter:

Мы сожалеем о том, что игра не оправдала ожиданий большинства игроков. Сегодня мы будем сотрудничать со Steam, чтобы открыть возможность возврата средств для всех игроков, которые решат сделать возврат. Мы поддерживаем контакт с Fntastic по поводу будущего игры.

Что касается прав собственности на The Day Before, то, по словам Уэрквица, в случае закрытия компании IP переходит к кому-то или какой-то компании, и все доходы пойдут туда, при условии, что игра останется в продаже. Похоже, что Mytona владеет IP The Day Before, и поэтому получит все доходы от игры (после возврата денег, конечно).