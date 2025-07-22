Суд в Якутии отклонил иск Fntastic против "Якутия.инфо" по делу о The Day Before

21 июля арбитражный суд Якутии отказал студии Fntastic в удовлетворении иска к новостному порталу «Якутия.инфо», журналистов которого обвиняли в ущербе деловой репутации. Поводом стали критические материалы, посвящённые провальному релизу MMO-шутера The Day Before.
Суд сослался на нормы Арбитражного процессуального кодекса и признал доводы Fntastic неубедительными. У студии есть один месяц, чтобы подать апелляцию, но пока неясно, воспользуется ли она этим правом.
Адвокат и журналист Виталий Обедин, представлявший интересы издания, заявил, что авторы иска не смогли доказать ложность опубликованной информации. Редакция предоставила доказательства, включая публичные признания самой Fntastic об ошибках и несоответствии игры заявленным ожиданиям.
«Мы сосредоточились не на опровержении лингвистической экспертизы, а на том, что негативная оценка ввода в заблуждение покупателей — это не клевета, а реакция на сам факт выпуска провального продукта, который был снят с продажи через месяц», — подчеркнул Обедин.
Напомним, The Day Before была снята с платформ в конце 2023 года после волны критики и обвинений в обмане игроков.
>Выпускаешь игру уровня кала с мочой
>Об игре публикуют статью, в которой игра всё тот же кал с мочой
>Подаёшь иск и ссылаешься на урон деловой репутации
>Читаем первый пункт
Удивительно как создателей игры вообще не посадили за мошенничество
Ой да не позорьтесь, нacрали так ещё пытаются доказать что это не они.
на что эти клоуны надеялись?) казалось бы, ниже падать уже некуда, но они смогли
про это скам ещё какие то новости есть? это было разочарование года кста(
Лохи // Андрей Николаевич
Надо же, адекватный вердикт суда.
ну смута тоже дерьмо и все молчат
а бабла смыто там ой..
так смута кого надо не тупи лол
Туда их.
Мне вчера умные люди объясняли, что нельзя
закрывать онлайн игру, если в неё играет хоть кто-то, что "Stop Killing Games".