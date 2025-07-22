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The Day Before 07.12.2023
Экшен, Мультиплеер, Выживание, MMO, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
4.4 700 оценок

Суд в Якутии отклонил иск Fntastic против "Якутия.инфо" по делу о The Day Before

butcher69 butcher69

21 июля арбитражный суд Якутии отказал студии Fntastic в удовлетворении иска к новостному порталу «Якутия.инфо», журналистов которого обвиняли в ущербе деловой репутации. Поводом стали критические материалы, посвящённые провальному релизу MMO-шутера The Day Before.

Суд сослался на нормы Арбитражного процессуального кодекса и признал доводы Fntastic неубедительными. У студии есть один месяц, чтобы подать апелляцию, но пока неясно, воспользуется ли она этим правом.

Адвокат и журналист Виталий Обедин, представлявший интересы издания, заявил, что авторы иска не смогли доказать ложность опубликованной информации. Редакция предоставила доказательства, включая публичные признания самой Fntastic об ошибках и несоответствии игры заявленным ожиданиям.

«Мы сосредоточились не на опровержении лингвистической экспертизы, а на том, что негативная оценка ввода в заблуждение покупателей — это не клевета, а реакция на сам факт выпуска провального продукта, который был снят с продажи через месяц», — подчеркнул Обедин.

Напомним, The Day Before была снята с платформ в конце 2023 года после волны критики и обвинений в обмане игроков.

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
CaMahoney

>Выпускаешь игру уровня кала с мочой
>Об игре публикуют статью, в которой игра всё тот же кал с мочой
>Подаёшь иск и ссылаешься на урон деловой репутации
>Читаем первый пункт

10
agula98

Удивительно как создателей игры вообще не посадили за мошенничество

2
vfa19

Ой да не позорьтесь, нacрали так ещё пытаются доказать что это не они.

2
JIoMTuK

на что эти клоуны надеялись?) казалось бы, ниже падать уже некуда, но они смогли

2
incorr3ct

про это скам ещё какие то новости есть? это было разочарование года кста(

1
Пользователь ВКонтакте

Лохи // Андрей Николаевич

1
Олег Дудин

Надо же, адекватный вердикт суда.

1
ZaOupV

ну смута тоже дерьмо и все молчат
а бабла смыто там ой..

1
Саня 21

так смута кого надо не тупи лол

1
Кей Овальд

Туда их.

ZAUSA

Мне вчера умные люди объясняли, что нельзя
закрывать онлайн игру, если в неё играет хоть кто-то, что "Stop Killing Games".