Суд в Якутии отклонил иск Fntastic против "Якутия.инфо" по делу о The Day Before

21 июля арбитражный суд Якутии отказал студии Fntastic в удовлетворении иска к новостному порталу «Якутия.инфо», журналистов которого обвиняли в ущербе деловой репутации. Поводом стали критические материалы, посвящённые провальному релизу MMO-шутера The Day Before.

Суд сослался на нормы Арбитражного процессуального кодекса и признал доводы Fntastic неубедительными. У студии есть один месяц, чтобы подать апелляцию, но пока неясно, воспользуется ли она этим правом.

Адвокат и журналист Виталий Обедин, представлявший интересы издания, заявил, что авторы иска не смогли доказать ложность опубликованной информации. Редакция предоставила доказательства, включая публичные признания самой Fntastic об ошибках и несоответствии игры заявленным ожиданиям.

«Мы сосредоточились не на опровержении лингвистической экспертизы, а на том, что негативная оценка ввода в заблуждение покупателей — это не клевета, а реакция на сам факт выпуска провального продукта, который был снят с продажи через месяц», — подчеркнул Обедин.

Напомним, The Day Before была снята с платформ в конце 2023 года после волны критики и обвинений в обмане игроков.