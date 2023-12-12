The Day Before была снята с продажи в Steam после закрытия студии

The Day Before была снята с продажи в Steam после закрытия ее студии, а это означает, что MMO-шутер на выживание больше нельзя купить. Такое развитие событий произошло после того, как недовольное сообщество игры подало массу жалоб, обвинив Fntastic в мошенничестве с игроками, предоставляя совершенно другой опыт шутера с экстракцией, в отличие от игрового процесса MMO на выживание, обещанного при его первоначальном анонсе в 2021 году.
Для тех, кто внимательно следит за драмой вокруг The Day Before, это не должно стать сюрпризом, поскольку вводящий в заблуждение проект Fntastic был немедленно разорван в клочья в день выхода, тысячи людей просили возмещение и оставляли резкие отзывы на странице игры в Steam.
Несмотря на то, что просьбы игроков об удалении игры из Steam наконец-то были выполнены, некоторые из них до сих пор не полностью удовлетворены результатом, поскольку теперь игроки призывают Valve вернуть деньги тем, кто купил игру. Однако один из пользователей Reddit отметил, что Steam платит разработчикам ежемесячно, поэтому «любые деньги, которые были отправлены, все еще находятся в собственных карманах Valve, а не в карманах Fntastic». Тот же пользователь также отметил, что The Day Before имеет процент возврата 46%, так что Valve «уже на полпути».
В настоящее время неясно, будет ли Steam возвращать деньги игрокам, купившим игру, в полном объеме, поскольку Valve еще официально не прокомментировала проблемы и жалобы, связанные с The Day Before. Тем не менее, это, несомненно, шаг в правильном направлении к исправлению ошибок, через которые Fntastic заставила пройти своих игроков.
Печально все это слышать, так как ожидания были высоки.
заскамили на пару лямов долларов приблизительно, может больше, и ушли в закат, та самая последняя миссия
я только сейчас узнал что это мультиплеер ))) , тогда ему туда и дорога, а разрабы пусть голодают )))
А когда выходил к примеру "Tom Clancy’s The Division" от Юбиков, ты тоже желал разрабам голода или там просто "другое".. Ведь Юбики не какие-то там якуты..
тока у юбисофта игра то хорошая. да, там были косяки, но в целом всё гуд. и только один снежный нью-йорк, ещё и 1:1 сделанный, уже переплёвывает всё, что в кале от якутов.
не говоря уже о том, что там до сих пор обновы выходят с ивентами. (да-да, в первой части тоже, а ей через 2 месяца 8 лет будет уже)
и вообще странно приводить в пример юбисофт, у которых за спиной куча крутых игр. да, в новых играх сюжет слабый, но города всегда сделаны так, как не делает никто, баги встречаются (но это во всех играх было есть и будет) с какими то лгунами-якутами, которые клепали гомномобилки и выcpaли такую же кучу кала на пк
так что этим чушкам, что пытались обмануть, да, не тока голода желать надо, пусть их садят за попытку обмана с целью заработка. тогда будет справедливость
Ха ха, нормальный ход))) там наверное из Иркутска всё таки "разрабы"? )
Великая игра пала!
Ну хоть где то справедливость восторжествовала.
справедливость, это если бабки игрокам вернут. хотя тех, кто это покупал игроком назвать трудно. другое слово подходит больше
быть обманутым равно быть кем то не очень хорошим по твоему мнению? дэбил
Очередной вселенский обман. Это такое дертом, что даже страшно, делали двоечники, учащиеся на 2 курсе, вышедшие из академа
Теперь пускай их покупает Фил Спенсер, может хоть даст работу этим криворуким.
он как раз никому работу не даёт. там всех бездельничают. те же ниндзя уже 5-6 лет показывают трейлер сену-2 и ещё пару лет показывать будут
Они как выдавали игру раз в 3-4 года, так и выдают. Они просто делали мультиплеерную парашу до 2020.
вернитесь игра топ
если понижать будете мне пофиг
А где все эти визги что поправят патчами и модами, ах да, эта игра же не от обоссаной Бетезды с её культом облизывания..Никто даже не рыпнулся заявить что может игру как то поправят в будущем , нее сразу в топку, лицемерные ханжи...
При всей культовости багов у беседки они не продавали мобилку под соусом прорывного ММО сурвайвал-зомби-шутера. В том же Старфилде Говард никому не обещал бесшовный космос и планеты а-ля старситзн. Основные претензии не к багам, это уже так - констатации фактов, а то что игороков откровенно нае...ли. С одной стороны конечно досадно, что наши разрабы так жидко обделались, но с другой игроки показали, что впаривать откровенный скам не прокатит
Всегда фигню пишешь или просто перебрал сегодня? Беседка - это большая компания сотрудников, которые уже выпустили много игр, ветераны игровой индустрии, а не какая-то ноунейм контора скамеров. Объясню полегче: Беседка - это виски, которое хорошеет с годами, а эти скамеры - самогон, который гонит местный дед-алкаш.
Тодд Говард со Скамфилдом на..бал игроков еще сильнее, но там "это другое", это же святой Тодд, да хранит его Аллах ещё 33 зимы и 76 вёсен..
Беседка тоже не всегда были ветеранами, всё приходит со временем, а почему бы этим якутам тоже не прорватся на олимп величия. Не всё время же убогому Тодду там портить воздух.
Какой олимп? Это изначально скам проект был - удивительно, что они вообще играбельный билд выпустили.