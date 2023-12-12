The Day Before была снята с продажи в Steam после закрытия студии

The Day Before была снята с продажи в Steam после закрытия ее студии, а это означает, что MMO-шутер на выживание больше нельзя купить. Такое развитие событий произошло после того, как недовольное сообщество игры подало массу жалоб, обвинив Fntastic в мошенничестве с игроками, предоставляя совершенно другой опыт шутера с экстракцией, в отличие от игрового процесса MMO на выживание, обещанного при его первоначальном анонсе в 2021 году.

Для тех, кто внимательно следит за драмой вокруг The Day Before, это не должно стать сюрпризом, поскольку вводящий в заблуждение проект Fntastic был немедленно разорван в клочья в день выхода, тысячи людей просили возмещение и оставляли резкие отзывы на странице игры в Steam.

Несмотря на то, что просьбы игроков об удалении игры из Steam наконец-то были выполнены, некоторые из них до сих пор не полностью удовлетворены результатом, поскольку теперь игроки призывают Valve вернуть деньги тем, кто купил игру. Однако один из пользователей Reddit отметил, что Steam платит разработчикам ежемесячно, поэтому «любые деньги, которые были отправлены, все еще находятся в собственных карманах Valve, а не в карманах Fntastic». Тот же пользователь также отметил, что The Day Before имеет процент возврата 46%, так что Valve «уже на полпути».

В настоящее время неясно, будет ли Steam возвращать деньги игрокам, купившим игру, в полном объеме, поскольку Valve еще официально не прокомментировала проблемы и жалобы, связанные с The Day Before. Тем не менее, это, несомненно, шаг в правильном направлении к исправлению ошибок, через которые Fntastic заставила пройти своих игроков.