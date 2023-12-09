The Day Before уже успела стать одной из самых низкорейтинговых игр в Steam

С момента выхода The Day Before в раннем доступе в Steam прошло всего 24 часа, но и этого времени было вполне достаточно, для того чтобы устроить игре кровавую бойню. По словам тех, кто уже купил и протестировал игру, The Day Before пронизана множеством багов, а также проблемами с оптимизацией, серверами и всем остальным.
Более того, многие игроки утверждают, что The Day Before не имеет ничего общего с ММО и является шутером с элементами выживания. Из-за этого в сообществе появилось множество негативных отзывов, из-за чего игра уже стала одной из самых низкооцененных в Steam.
На момент написания статьи The Day Before доступна в Steam всего с 2 145 положительными отзывами против 10 665 отрицательных. По количеству отрицательных отзывов игра близка к тому, чтобы обогнать Overwatch 2 в рейтинге Steam250. Не лишним будет напомнить, что в этом году игра вызвала много споров и даже была удалена из Steam из-за того, что ее название оказалось схожим с названием приложения. В настоящее время The Day Before имеет "подавляюще негативные" отзывы в Steam. И только 16% отзывов на игру положительные, что говорит о том, с каким вызовом теперь столкнется FNTASTIC.
На пике активности в The Day Before одновременно играло свыше 38 тысяч игроков, что очень хороший показатель, но многие пользователи подтвердили, что из-за багов они решили вернуть деньги.
Учитывая, что The Day Before пока находится в формате раннего доступа, этого следовало ожидать, и теперь остается выяснить, готовы ли разработчики исправить проблемы.
Быть на одной строчки с овервотч это позорище, якуты опозорились на весь мир, фу бл
Всё по делу - хотели бабок сорвать, но что то криво вышло)
Закроют. Это не No Man Sky, которая из ховна в короли. Сразу видно что это проект на котором хотели срубить деньги лёгкие
No Man Sky до сих пор унылый мусор, даже с друзьями
У КП2077 в момент выхода не лучше было с отзывами. Так что, ничего страшного, допилят, аниме снимут или еще что-то придумают.
С этой так не выйдет. Не вытянут её из такого состояния. Просто ресурсов не хватит. Тут надо всё заново переделывать, по новой. Проще забить и делать новую игру на новые деньги инвестеров. Вангую, что закроется игра.