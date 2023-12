The Day Before уже успела стать одной из самых низкорейтинговых игр в Steam

С момента выхода The Day Before в раннем доступе в Steam прошло всего 24 часа, но и этого времени было вполне достаточно, для того чтобы устроить игре кровавую бойню. По словам тех, кто уже купил и протестировал игру, The Day Before пронизана множеством багов, а также проблемами с оптимизацией, серверами и всем остальным.

Более того, многие игроки утверждают, что The Day Before не имеет ничего общего с ММО и является шутером с элементами выживания. Из-за этого в сообществе появилось множество негативных отзывов, из-за чего игра уже стала одной из самых низкооцененных в Steam.

На момент написания статьи The Day Before доступна в Steam всего с 2 145 положительными отзывами против 10 665 отрицательных. По количеству отрицательных отзывов игра близка к тому, чтобы обогнать Overwatch 2 в рейтинге Steam250. Не лишним будет напомнить, что в этом году игра вызвала много споров и даже была удалена из Steam из-за того, что ее название оказалось схожим с названием приложения. В настоящее время The Day Before имеет "подавляюще негативные" отзывы в Steam. И только 16% отзывов на игру положительные, что говорит о том, с каким вызовом теперь столкнется FNTASTIC.

На пике активности в The Day Before одновременно играло свыше 38 тысяч игроков, что очень хороший показатель, но многие пользователи подтвердили, что из-за багов они решили вернуть деньги.

Учитывая, что The Day Before пока находится в формате раннего доступа, этого следовало ожидать, и теперь остается выяснить, готовы ли разработчики исправить проблемы.