The Day Before вновь стала самой желанной игрой в Steam, обогнав Hades 2 и Hollow Knight: Silksong

The Day Before - ММО о выживании - вновь возглавила список самых ожидаемых игр в Steam, обогнав Hades 2 и Hollow Knight: Silksong буквально через несколько дней после объявления даты раннего доступа.

Игра в жанре survival MMO была возвращена в Steam после того, как разработчик The Day Before студия Fntastic сообщила, что игра "отвоевала" свое название (после проблем с авторскими правами летом прошлого года) и выйдет в ранний доступ в декабре этого года. И хотя поклонники игры стали с подозрением относиться к постоянно меняющемуся названию, ее прежний статус позволил ей вернуться на вершину, скорее всего, благодаря былому интересу.

Тем самым предыдущие самые желанные игры - стратегия Manor Lords и долгожданный сиквел Hades 2 от Supergiant - сместились на второе и третье места соответственно. И да, если вам интересно, Hollow Knight: Silksong по-прежнему занимает комфортное пятое место в чарте Steam.

Возобновление интереса к The Day Before, скорее всего, связано не только с датой выхода игры в Steam Early Access, который начнется чуть более чем через месяц, 7 декабря, но и с новым трейлером, в котором наконец-то показан детальный геймплей. В трейлере мы увидели постапокалиптический мир игры, в котором игроки борются за выживание, сражаются со смертельно опасными зараженными и занимаются поиском ценных предметов.

Удивительно, что до сих пор находится немало игроков, которые с нетерпением ждут выхода игры The Day Before, учитывая, что ее разработка была несколько раз отложена, а во время ее создания возникли разногласия, когда разработчик просил добровольцев поработать над игрой. И хотя, похоже, все вернулось на круги своя, The Day Before по-прежнему откладывается для консолей на неопределенный срок.