The Day Before вновь стала самой желанной игрой в Steam, обогнав Hades 2 и Hollow Knight: Silksong

The Day Before - ММО о выживании - вновь возглавила список самых ожидаемых игр в Steam, обогнав Hades 2 и Hollow Knight: Silksong буквально через несколько дней после объявления даты раннего доступа.
Игра в жанре survival MMO была возвращена в Steam после того, как разработчик The Day Before студия Fntastic сообщила, что игра "отвоевала" свое название (после проблем с авторскими правами летом прошлого года) и выйдет в ранний доступ в декабре этого года. И хотя поклонники игры стали с подозрением относиться к постоянно меняющемуся названию, ее прежний статус позволил ей вернуться на вершину, скорее всего, благодаря былому интересу.
Тем самым предыдущие самые желанные игры - стратегия Manor Lords и долгожданный сиквел Hades 2 от Supergiant - сместились на второе и третье места соответственно. И да, если вам интересно, Hollow Knight: Silksong по-прежнему занимает комфортное пятое место в чарте Steam.
Возобновление интереса к The Day Before, скорее всего, связано не только с датой выхода игры в Steam Early Access, который начнется чуть более чем через месяц, 7 декабря, но и с новым трейлером, в котором наконец-то показан детальный геймплей. В трейлере мы увидели постапокалиптический мир игры, в котором игроки борются за выживание, сражаются со смертельно опасными зараженными и занимаются поиском ценных предметов.
Удивительно, что до сих пор находится немало игроков, которые с нетерпением ждут выхода игры The Day Before, учитывая, что ее разработка была несколько раз отложена, а во время ее создания возникли разногласия, когда разработчик просил добровольцев поработать над игрой. И хотя, похоже, все вернулось на круги своя, The Day Before по-прежнему откладывается для консолей на неопределенный срок.
В трейлере мы увидели постапокалиптический мир игры, в котором игроки борются за выживание, сражаются со смертельно опасными зараженными и занимаются поиском ценных предметов.
Очень интересно и оригинально. Наконец кто-то додумался до такого. Хвала небесам.
Надеюсь, кто-то додумается сидеть на выходе возле мусорки с дробовиком.
Помню The War Z, её называли наследником DayZ только лучше, выходила в 2015 или в 2016 (точно не помню). Она была ужасна забагована к сожалению. Можно даже сказать там были элементы из Таркова. Потом разработчики пошли не туда, не исправляли баги, делали лютый донат и кажется только ухудшили геймплей. Мне игра нравилась тк я играл с друзьями, такой полу ММО DayZ.
The Day Before выглядит очень интересно и чувствуется что есть в ней что то, хоть и с позаимствованными с других игр механиками. Но вангую будет: Такая себе оптимизация; Много багов; Половина недоделанных механик; Мало контента на большой карте (Для раннего доступа наверное сойдёт).
Они туда пошли. Если посмотреть кто разрабы - они всегда на скорую руку делают игру, быстро лутают бабки и сваливают с деньгами. У них еще минимум две игры есть такие же - одна про вестерн.
Про Вестерн не знал. Но тогда я ещё Nether покупал помню, тоже интересная идея если развить. Жаль разрабы кидалы, это ты прав.
Есть DayZ и 7Days to die, на кой дальше пытаться велосипеды создавать. Будет выходить проходняк, как warZ и всё. Но жажда наживы затмевает разум.
Ну так в стиме я её и не удалял из списка желаемого, как страница игры появилась в стиме, так и в списке желаемого автоматически.
Hades 2 как по мне лучше онлайн мусора
рогалики это для задротов полоумных
согл, но всяко лучше чем быть казуалом = любителем кс и прочего мусора
Одна ноунейм - ммо дрочильня обогнала две другие ноунейм-игры...
Тупые гои