The Day Before You Gone участвует в фестивале Choose Wisely в Steam

8 декабря в Steam стартовал фестиваль Choose Wisely, который посвящён играм с множественными концовками, а наш проект "The Day Before You Gone" принимает в нем участие.

Об игре:

The Day Before You Gone - это средневековое фэнтези, времена, полные магии и опасностей на каждом шагу. Главная героиня Николь обнаруживает в себе магические способности, а еще без ума влюбляется в простого парня из соседнего городка.

Когда природный катаклизм делит Империю на две части, начинается вражда между народами, и герои оказываются по разные стороны. Раскол вселенной перекликается с расколом в сердце Николь. Она осознает, что никогда больше не увидит возлюбленного. Или все-таки у нее будет шанс повернуть время вспять? Стоит ли гнаться за первыми чувствами, жертвуя судьбами своих близких, либо принять свой удел?

Система кармы позволяет накапливать или уменьшать параметр в зависимости от моральных выборов игрока, что приводит к разным концовкам. Психологический опрос сталкивает в борьбе с самим собой, вынуждая давать честные ответы и делиться событиями из своего прошлого.

Необычный визуальный стиль, отрисованный вручную, поделенный на две смысловые части: вид от первого лица и рассказ героини посредством демонстрации зарисовок в альбоме. Более 100 эксклюзивных фоновых артов, анимации и полноценные видео-кат-сцены.

Использование живых инструментов в написании фоновой музыки: гитары, барабаны, арфы, скрипки, японская мандолина, китайский гуцинь, арабский уд.

Эксклюзивный саундтрек от русской певицы, написанный специально под сюжет игры.

Профессиональная русская озвучка.

6 стандартных концовок + 1 секретная. Откройте все!

