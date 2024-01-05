В Steam вышла визуальная новелла - День, который забрал тебя

Две недели назад игра вышла на VK Play, теперь состоялся релиз в Steam, там же доступна демоверсия. Средневековое фэнтези, времена, полные магии и опасностей на каждом шагу. Главная героиня Николь обнаруживает в себе магические способности, а еще без ума влюбляется в простого парня из соседнего городка.
Когда природный катаклизм делит Империю на две части, начинается вражда между народами, и герои оказываются по разные стороны. Раскол вселенной перекликается с расколом в сердце Николь. Она осознает, что никогда больше не увидит возлюбленного. Или все-таки у нее будет шанс повернуть время вспять? Стоит ли гнаться за первыми чувствами, жертвуя судьбами своих близких, либо принять свой удел?
Система кармы позволяет накапливать или уменьшать параметр в зависимости от моральных выборов игрока, что приводит к разным концовкам. Психологический опрос сталкивает в борьбе с самим собой, вынуждая давать честные ответы и делиться событиями из своего прошлого.
Необычный визуальный стиль, отрисованный вручную, поделенный на две смысловые части: вид от первого лица и рассказ героини посредством демонстрации зарисовок в альбоме. Более 100 эксклюзивных фоновых артов, анимации и полноценные видео-кат-сцены.
Использование живых инструментов в написании фоновой музыки: гитары, барабаны, арфы, скрипки, японская мандолина, китайский гуцинь, арабский уд. Эксклюзивный саундтрек от русской певицы, написанный специально под сюжет игры. Профессиональная русская озвучка.
Особенности:
- Система кармы и ее влияние на концовки
- Снос четвертой стены
- Завязка сюжета на возможности поиграться со временем
- QTE-события и мини-игры
- Игровые бонусы: встроенные достижения, карта, описание вселенной
- Спрятанные разработчиками сокровища на территории России и координаты внутри игры, ведущие к ним
Ну визуальный стиль шикарный.
Блин, не дай бог если тут хоть капля работы была выполнена нейросетями, терпеть не могу их искусственный стиль.. это я к чему - есть вопросы к дизайну персонажей, точно человек рисовал? Что с лицами...
Что я сейчас увидел, что за дичь? Сейчас чуть не настал день, когда у меня забрали глаза.