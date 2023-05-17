Атмосферный платформер Daydream: Forgotten Sorrow выйдет на ПК 14 июня ©

Издатель Ravenage и разработчик Frozen Line перенесли приключенческую игру Daydream: Forgotten Sorrow с ранее запланированной даты выхода 24 мая на ПК на 14 июня. Она будет доступна в Steam, Epic Games Store и GOG. Версии для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch появится позже.

Daydream: Forgotten Sorrow — это атмосферная приключенческая игра, рассказывающая трогательную историю Гриффина, мальчика, который борется со своими внутренними страхами. К счастью, его друг-плюшевый мишка Бирли всегда готов помочь ему.

Маленький Гриффин попал в ловушку неизвестного и неприветливого мира и может рассчитывать только на своего друга, плюшевого мишку Бирли. Решая головоломки и убегая от страшных монстров, они отправляются в путешествие, чтобы обнаружить, что в этом мире есть нечто большее, чем просто кошмары.

Путешествие будет непростым. Путешествие по просторам света и тьмы превратит воспоминания героя в новые чувства.

Помощь Бирли бесценна. Его можно отправить туда, куда Гриффин не сможет добраться: перекинуть через дальний свет, доверить управление хитрым механизмом или пролезть в маленькую дырку. Вместе эти двое могут перемещать тяжелые предметы, преодолевать ловушки и преуспевать в сложных испытаниях.