Атмосферный платформер-головоломка Daydream: Forgotten Sorrow вышел на ПК ©

Издательство Ravenage Games и разработчик Frozen Line объявили, что атмосферный платформер-головоломка Daydream: Forgotten Sorrow теперь доступен на ПК в Steam. В Daydream: Forgotten Sorrow вы вступаете в роль маленького мальчика Гриффина в сопровождении плюшевого мишки Бирли. Они оказываются в непонятном месте, преследуемые грозной силой. Вместе они должны решить головоломки и раскрыть тайну своего появления в этом мире.

Хотя Daydream: Forgotten Sorrow — это игра о приключениях ребенка и его плюшевого мишки, она погружает вас в захватывающую историю человека, ищущего искупления. Решение каверзных головоломок, побег от ужасающих монстров и избегание опасных ловушек помогут этому человеку обрести внутренний покой.

Путешествуйте по загадочному миру парящих замков, скалистых пещер, чарующих лесов и бескрайних равнин. Приготовьтесь погрузиться в увлекательный мир Daydream, где вы откроете для себя преображающую силу стойкости и сладостно-горькую красоту отпускания.