Консольные версии атмосферного платформера Daydream: Forgotten Sorrow появится в конце июля

Издатель Revanage и разработчик Frozen Line подтвердили, что Daydream: Forgotten Sorrow выйдет на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 25 июля. Кроме того, был опубликован новый трейлер.

Daydream: Forgotten Sorrow — это приключенческая игра-платформер и головоломка, которая следует по стопам молодого Гриффина и его верного спутника, плюшевого медведя Бирли, в захватывающем путешествии по сюрреалистическому миру, полному угроз.

Ранее Daydream: Forgotten Sorrow уже была доступна на ПК в Steam и Epic Games Store.