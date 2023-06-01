Актер озвучивания Леона Кеннеди выпустил хвалебное видео Daymare 1994: Sandcastle ©

Известный актер озвучивания Ник Апостолидес (Resident Evil 4, Life is Strange 2) возвращается в мир ужасов с посланием для фанатов Daymare 1994: Sandcastle. В новом видео Апостолидес хвалит недавно выпущенную бесплатную демоверсию Daymare 1994: Sandcastle, высоко оценивая работу издателя Leonardo Interactive и разработчика Invader Studios.

Daymare 1994: Sandcastle, сюжетный хоррор от третьего лица, приквел к получившей признание критиков игре Daymare 1998, представляет игроков в роли специального агента Далилы Рейес, бывшего правительственного шпиона, ныне находящегося на службе в H.A.D.E.S. (Hexacore Advanced Division for Extraction and Search).

Особенности

Исследуйте огромный подземный объект, полный экспериментов, которые пошли наперекосяк

Сканируйте окружающую среду на наличие скрытых документов, раскрывая развратные секреты

Сражайтесь с ужасающими врагами, используя впечатляющий арсенал мощного оружия.

Замораживайте пугающих врагов с помощью Frost Grip, усиленного жидким азотом инструмента, который останавливает врагов на своем пути.

Решайте непростые головоломки, чтобы продвигаться дальше в этом подземном лабиринте.

Daymare 1994: Sandcastle пвыходит на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One в среду, 30 августа 2023 года.