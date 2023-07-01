Актер, сыгравший Криса в первой части Resident Evil появится в Daymare: 1994 Sandcastle ©

За годы существования Resident Evil было много Крисов Редфилдов. Мы начинали с угловатого, громоздкого Криса из RE1, известного по фразе "Вескер, ты жалок!". В ремейке Resident Evil и Code Veronica Крис был немного стройнее и правдоподобнее, затем он сильно вырос в RE5 и RE6, а в Resident Evil 7 и Village превратился в угрожающую гору мышц в стиле Мистера Икс. Но для некоторых, есть только один настоящий Крис Редфилд, и это его оригинальный исполнитель в реальном времени Чарли Краславски. Теперь, спустя 27 лет после своей определяющей роли в игре-ужастике от Capcom, Краславски возвращается на наши компьютеры в грядущей RE Daymare 1994.

Краславски - буквально первый человек, которого мы видим во всей серии Resident Evill.

За последние несколько лет Краславски вернулся на игровую сцену, где он регулярно давал интервью о первой RE, а также участвовал в живых трансляциях и панелях с оригинальными актерами Альбертом Вескером и Барри Бертоном. Теперь Краславски собирается сняться в своей первой видеоигре после Resident Evil.

Daymare 1994 - это приквел к Daymare 1998, ужастику на выживание от третьего лица, который, как ни смешно, начинался как фанатский ремейк Resident Evil 2 (странно, как все возвращается на круги своя). Краславский подтвердил, что он озвучивает игру, которая выходит во вторник, 29 августа.

Я очень рад объявить, что впервые за 27 лет я появлюсь в видеоигре! Огромное спасибо Мишелю Джанноне и команде Invader Studios, которые дали мне камео в их предстоящей Daymare: 1994 Sandcastle!!! Я люблю вас парни.