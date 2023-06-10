Хоррор Daymare: 1994 Sandcastle обзавёлся новым трейлером на Future Games Show ©

Поклонники ужасов от третьего лица в стиле 90-х годов захотят посмотреть новый трейлер Daymare: 1994 Sandcastle, показанный на летней выставке Future Games Show Summer Showcase. Свежие кадры дают взгляд на новый H.A.D.E.S. Специальный агент Далила Рейес раскрывает ужасы передового экспериментального исследовательского центра, скрывающего темную тайну.

В этом приквеле к Daymare: 1998 Рейес узнает больше о ключевых персонажах из предыдущей игры, пробираясь через глубины военного исследовательского центра, полного монстров и секретов. По мере того, как Рейес исследует мир, она столкнется с новыми и ужасающими существами, с которыми будет сражаться, расчленять и убивать, пока она сражается за достижение своей цели.

Монстры, которых вы встретите, являются одними из самых агрессивных и сильных, с которыми вы когда-либо сталкивались. Они разумны, смертоносны, и как бы тщательно вы их ни уничтожали, вы никогда не можете быть полностью уверены, что не убили их — кто знает, в каких новых и еще более опасных формах они могут вернуться?

Чтобы помочь Рейесу выжить и прогрессировать, Daymare: 1994: Sandcastle будет включать в себя целый ряд новых инструментов для секретных агентов. Такие вещи, как Frost Grip, заправленная жидким азотом перчатка, которая позволит вам наносить разнообразные замораживающие удары, дальние атаки и наземные удары, чтобы дать отпор. В то время как нет конца пушкам и оружию для борьбы с монстрами, это полезный инструмент против ужасов.