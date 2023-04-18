Почти 10 минут геймплей хоррора Daymare: 1994 Sandcastle, который создавался под влиянием Resident Evil ©

Разработчики из студии Invader провели закрытую игровую демонстрацию своего предстоящего хоррора Daymare: 1994 Sandcastle с видом от третьего лица. В рамках презентации они дали возможность ограниченному кругу СМИ первыми оценить исполнение проекта, который создается под влиянием культовой франшизы Resident Evil. Благодаря этому у нас есть почти десять минут нового геймплея Daymare: 1994 Sandcastle.

Как сообщается, новая демонстрация игрового процесса Daymare: 1994 Sandcastle была записана на видеокарте RTX 4090 и разрешении 4К с максимальными настройками графики. Судя по опубликованному отрывку, техническим проблем игра не испытывает и работает так, как задумывалось разработчиками.

В новом геймплее нам показали практически самое начало прохождения хоррора, где героиня оказывается заперта в подземном комплексе с жуткими монстрами. Исследование локация, сражение с врагами и решением головоломок визуально сильно напоминает последние игры в серии Resident Evil, где также делает упор на мрачную атмосферу.

Daymare: 1994 Sandcastle обещает выйти на ПК, PS5, Xbox Series X/S, PS4 и Xbox One, но пока у игры нет точной даты релиза.