Представлен релизный трейлер хоррора Daymare 1994: Sandcastle с участием Кристины Скаббиа из Lacuna Coil ©

Издатель Leonardo Interactive представил захватывающий видеотрейлер хоррора на выживание Daymare: 1994 Sandcastle от итальянского разработчика Invader Studios перед его запуском на ПК и PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One в среду, 30 августа 2023 года. Этот долгожданный релиз видеоигры отправит поклонников в леденящее кровь путешествие, и он оживет благодаря завораживающему присутствию Кристины Скаббиа, культовой ведущей вокалистке Lacuna Coil.

Daymare: 1994 Sandcastle с механикой в стиле ретро и современными элементами обещает адреналиновое путешествие по миру ужасов, интриг и неизвестности. По мере продвижения по захватывающей сюжетной линии игроки будут разгадывать тайны, сталкиваться с безжалостными врагами и стремиться выжить, несмотря ни на что.