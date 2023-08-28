Представлена заглавная музыкальная тема Daymare 1994: Sandcastle от Кристины Скаббиа из Lacuna Coil ©

Издатель Leonardo Interactive представил официальную заглавную темы Daymare: 1994 Sandcastle с чарующим голосом Кристины Скаббиа, культовой вокалистки известной группы Lacuna Coil, исполневшей песню Loneliness итальянского автора Алессандро Гальдьери. Этот захватывающий саундтрек, который будет доступен с 25 августа 2023 года в крупных музыкальных интернет-магазинах, призван сопровождать игроков в их напряженном путешествии по постапокалиптическому миру Daymare: 1994 Sandcastle, захватывающего дух хоррора на выживание. Daymare: 1994 Sandcastle, разработанная талантливой командой Invader Studios, выйдет 30 августа 2023 года на ПК, PS5, PS4, Xbox Series X|S и Xbox One.

Игроки перенесутся в тревожный мир Daymare: 1994 Sandcastle в 1994 год, где катастрофическая биологическая авария превратила секретный исследовательский центр в кошмарную зону, наполненную невыразимыми ужасами. Официальная основная тема с запоминающимся вокалом Кристины Скаббиа делает атмосферу еще более захватывающей, усиливая эмоциональное воздействие и удерживая игроков в напряжении.

«Сотрудничество Кристины Скаббиа с Daymare: 1994 Sandcastle было для нас абсолютным восторгом», — заявил Алессандро Де Бьянки, соучредитель и глава студии Invader Studios и директор игры Daymare: 1994 Sandcastle. «Исследуя глубину своего запоминающегося и мощного голоса, Кристина прекрасно уловила многие нюансы игры. Благодаря увлекательному повествованию это приключение раскрывает интенсивную эмоциональную составляющую, умело подчеркнутую Кристиной. Ее исполнение мастерски подчеркнуло эту двойную душу игры, которая вьется между элементами ужасов и эмоциональными предложениями».