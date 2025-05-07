Анализ показывает, что Days Gone Remastered выглядит сравнительно хуже, чем оригинал на PS5

В то время как фанаты жаждали продолжения серии Days Gone, у Bend Studios были другие планы. Недавно они выпустили ремастеринговую версию игры 2019 года, которая пришлась по вкусу фанатам.

Digital Foundry недавно опубликовала подробный обзор Days Gone Remastered, запущенной на консоли PS5. При запуске в режиме производительности качество изображения хуже, чем у базовой игры, запущенной на той же PS5. Изображение теряет резкость, становится менее четким в целом и становится размытым.

Однако в режиме качества обновленное разрешение действительно сильно влияет на качество изображения и текстуры моделей, но у него есть свой недостаток — ограничение всего 30 кадров в секунду при собственном разрешении 4K.

Для сравнения, версия для PS4 работала на PS5 в разрешении 4K при 60FPS. С другой стороны, режим производительности предлагает только разрешение 1440p при 60FPS.

PS5 Pro получает новый улучшенный режим, который запускает игру в увеличенном разрешении 4K с 60FPS и некоторыми приличными визуальными эффектами; определенно лучший способ играть в игру.

Самым большим изменением в новой версии является освещение. Days Gone Remastered имеет полностью переработанное освещение, которое кажется намного темнее по сравнению с базовой игрой. В ночное время отсутствие лунного света и более темные тона действительно помогают почувствовать Центральный Орегон как настоящий постапокалиптический мир, а элемент хоррора значительно усиливается. Кроме того, на ночном небе теперь видно больше звезд, что отражает отсутствие загрязнения после вспышки зомби, уничтожившей большую часть человечества.