Анонс ремастера Days Gone вызвал у поклонников надежду на возможное продолжение франшизы

Анонс ремастера игры Days Gone для PS5 вызвал у поклонников надежду на возможное продолжение франшизы. Во время презентации State of Play было подтверждено, что Days Gone Remastered выйдет в апреле 2025 года.

Этот шаг со стороны PlayStation удивил многих, поскольку ранее компания не поддерживала идею сиквела и отказала студии Bend в разработке Days Gone 2. Однако новое переиздание игры возродило надежды некоторых фанатов.

После анонса на официальном сабреддите игры появились обсуждения, что ремастер может быть подготовкой к продолжению. Некоторые пользователи уверены, что успешные продажи Days Gone Remastered могут убедить PlayStation в потенциальной популярности сиквела. Фанаты отмечают, что если ремастер будет успешным, компания может пересмотреть своё решение о продолжении серии.

Кроме того, недавняя информация о том, что Bend Studio отменила игру-сервис, может открывать дорогу для Days Gone 2, поскольку команда теперь может сосредоточиться на сиквеле. Однако стоит учитывать, что многие ключевые креативные сотрудники, включая геймдиректора Джона Гарвина и Джеффа Росса, покинули студию в 2020 году.

Тем не менее, поклонники остаются оптимистами, надеясь, что успех ремастера поможет вернуть любимую игру на экраны. Days Gone Remastered будет доступен 25 апреля 2025 года, а владельцы оригинальной версии смогут обновить игру за 10 долларов.