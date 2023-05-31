Bend Studio отмечает свое 30-летие новым постером Days Gone ©

Bend Studio отмечает впечатляющий юбилей - компании 30 лет. За это время студия создала множество популярных игр, начиная с головоломок и заканчивая культовой серией Syphon Filter, Resistance: Retribution, Uncharted: Golden Abyss и Days Gone.

В честь этого знаменательного события, студия выпустила официальную продукцию для поклонников. В числе новинок - оригинальный постер от художника Оливера Барретта, на котором изображены персонажи из всех игр Bend Studio. Этот трехмерный экшен стал визитной карточкой студии, и постер воплощает в себе всю историю развития Bend Studio.

Главная цель создания постера - разработать концепцию, которую игроки с гордостью разместят на своей стене. Стиль и подход Оливера Барретта, который ранее работал над обложкой винилового саундтрека игры, подходят идеально для отметки 30-летия студии. На постере можно увидеть Дикона Сент-Джона, героя Days Gone, который мчится на своем мотоцикле, оставляя за собой след из персонажей Syphon Filter, Resistance и Uncharted. А если присмотреться внимательно, можно заметить некоторые намеки на уникальное местоположение студии в Орегоне.

Постер и майка доступны для приобретения на официальном PlayStation Gear Store уже сегодня. Оба новых предмета станут отличным способом отметить юбилей и поддержать недооцененную Days Gone. Возможно, при должной отдаче со стороны аудитории и фанатов Sony все-таки пересмотрит свое решение не выпускать сиквел.