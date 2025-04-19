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Days Gone 26.04.2019
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, Стелс, От третьего лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.8 5 404 оценки

Bend Studio перечислили основные улучшения ремастера Days Gone, а также графические режимы на PS5 и PS5 Pro

monk70 monk70

За несколько дней до выхода Days Gone Remastered разработчики из Bend Studio раскрыли подробности графических улучшений, а также режимы и производительность новой версии для PlayStation 5. Ремастер выйдет 25 апреля с упором на использование преимуществ оборудования текущего поколения.

На стандартной PlayStation 5 игрокам будут доступны два варианта:

  • Режим производительности — 1440p с целевой частотой кадров 60 FPS
  • Режим качества — нативное 4K при 30 FPS
  • Третий вариант со скоростью 40 FPS будет доступен в будущем через обновление.

В ремастеринговой версии используется рендеринг с собственным разрешением, что исключает шахматный рендеринг, используемую на PS4. Настройки графики соответствуют самым высоким настройкам версии для ПК.

На PlayStation 5 Pro игра будет иметь три варианта с момента запуска:

  • Режим производительности – 1800p при 60 кадрах в секунду
  • Режим качества – 2880p при 30 FPS (суперсэмпл выше 4K)
  • Расширенный режим — 1584p с частотой 60 кадров в секунду и технологией PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution)

Помимо улучшенных разрешений, Days Gone Remastered также будет включать:

  • Новая симуляция атмосферы/неба с использованием симуляции озона и спектрального света
  • Значительно темнее ночное время
  • Улучшено непрямое освещение экранного пространства и эффекты окклюзии окружающего пространства
  • Двойное разрешение карты теней
  • Дополнительные улучшения

Улучшения для ПК-версии включают:

  • Поддержка тактильной обратной связи DualSense
  • Возможности доступности
  • Улучшения графики мира
  • Новая симуляция атмосферы/неба с использованием симуляции озона и спектрального света
  • Значительно темнее ночное время
  • Улучшенное непрямое освещение экранного пространства и эффекты окклюзии окружающей среды
  • Двойное разрешение карты теней при установке качества теней на наивысшее
  • Дополнительные улучшения

Все владельцы Days Gone на ПК могут приобрести дополнение Broken Road за 10 долларов США, чтобы получить:

  • Horde Assault — аркадный режим выживания
  • Режим Permadeath
  • Режим скоростного прохождения
  • Улучшенный режим фото

Days Gone Remastered будет доступна на PS5 и ПК 25 апреля.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
BAD WOLF 384

А у кого есть стим версия ремастер дадут бесплатно или надо покупать ?

1
monk70

Обновление с улучшениями бесплатное, DLC Broken Road - платное.

1
MаnGo

Все бесплатно! Уже обновился играю.

Viking90 monk70

DLC Broken Road это новое сюжетное или старое и просто переделанная графически?

monk70 Viking90

В новости написано что включает DLC Broken Road.

SexualHarassmentPanda

"Возможности доступности", "Дополнительные улучшения".. Потрясающий список улучшений конечно.