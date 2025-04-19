Bend Studio перечислили основные улучшения ремастера Days Gone, а также графические режимы на PS5 и PS5 Pro

За несколько дней до выхода Days Gone Remastered разработчики из Bend Studio раскрыли подробности графических улучшений, а также режимы и производительность новой версии для PlayStation 5. Ремастер выйдет 25 апреля с упором на использование преимуществ оборудования текущего поколения.

На стандартной PlayStation 5 игрокам будут доступны два варианта:

Режим производительности — 1440p с целевой частотой кадров 60 FPS

Режим качества — нативное 4K при 30 FPS

Третий вариант со скоростью 40 FPS будет доступен в будущем через обновление.

В ремастеринговой версии используется рендеринг с собственным разрешением, что исключает шахматный рендеринг, используемую на PS4. Настройки графики соответствуют самым высоким настройкам версии для ПК.

На PlayStation 5 Pro игра будет иметь три варианта с момента запуска:

Режим производительности – 1800p при 60 кадрах в секунду

Режим качества – 2880p при 30 FPS (суперсэмпл выше 4K)

Расширенный режим — 1584p с частотой 60 кадров в секунду и технологией PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution)

Помимо улучшенных разрешений, Days Gone Remastered также будет включать:

Новая симуляция атмосферы/неба с использованием симуляции озона и спектрального света

Значительно темнее ночное время

Улучшено непрямое освещение экранного пространства и эффекты окклюзии окружающего пространства

Двойное разрешение карты теней

Дополнительные улучшения

Улучшения для ПК-версии включают:

Поддержка тактильной обратной связи DualSense

Возможности доступности

Улучшения графики мира

Новая симуляция атмосферы/неба с использованием симуляции озона и спектрального света

Значительно темнее ночное время

Улучшенное непрямое освещение экранного пространства и эффекты окклюзии окружающей среды

Двойное разрешение карты теней при установке качества теней на наивысшее

Дополнительные улучшения

Все владельцы Days Gone на ПК могут приобрести дополнение Broken Road за 10 долларов США, чтобы получить:

Horde Assault — аркадный режим выживания

Режим Permadeath

Режим скоростного прохождения

Улучшенный режим фото

Days Gone Remastered будет доступна на PS5 и ПК 25 апреля.