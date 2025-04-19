Bend Studio перечислили основные улучшения ремастера Days Gone, а также графические режимы на PS5 и PS5 Pro

За несколько дней до выхода Days Gone Remastered разработчики из Bend Studio раскрыли подробности графических улучшений, а также режимы и производительность новой версии для PlayStation 5. Ремастер выйдет 25 апреля с упором на использование преимуществ оборудования текущего поколения.
На стандартной PlayStation 5 игрокам будут доступны два варианта:
- Режим производительности — 1440p с целевой частотой кадров 60 FPS
- Режим качества — нативное 4K при 30 FPS
- Третий вариант со скоростью 40 FPS будет доступен в будущем через обновление.
В ремастеринговой версии используется рендеринг с собственным разрешением, что исключает шахматный рендеринг, используемую на PS4. Настройки графики соответствуют самым высоким настройкам версии для ПК.
На PlayStation 5 Pro игра будет иметь три варианта с момента запуска:
- Режим производительности – 1800p при 60 кадрах в секунду
- Режим качества – 2880p при 30 FPS (суперсэмпл выше 4K)
- Расширенный режим — 1584p с частотой 60 кадров в секунду и технологией PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution)
Помимо улучшенных разрешений, Days Gone Remastered также будет включать:
- Новая симуляция атмосферы/неба с использованием симуляции озона и спектрального света
- Значительно темнее ночное время
- Улучшено непрямое освещение экранного пространства и эффекты окклюзии окружающего пространства
- Двойное разрешение карты теней
- Дополнительные улучшения
Улучшения для ПК-версии включают:
- Поддержка тактильной обратной связи DualSense
- Возможности доступности
- Улучшения графики мира
- Новая симуляция атмосферы/неба с использованием симуляции озона и спектрального света
- Значительно темнее ночное время
- Улучшенное непрямое освещение экранного пространства и эффекты окклюзии окружающей среды
- Двойное разрешение карты теней при установке качества теней на наивысшее
- Дополнительные улучшения
Все владельцы Days Gone на ПК могут приобрести дополнение Broken Road за 10 долларов США, чтобы получить:
- Horde Assault — аркадный режим выживания
- Режим Permadeath
- Режим скоростного прохождения
- Улучшенный режим фото
Days Gone Remastered будет доступна на PS5 и ПК 25 апреля.
А у кого есть стим версия ремастер дадут бесплатно или надо покупать ?
Обновление с улучшениями бесплатное, DLC Broken Road - платное.
Все бесплатно! Уже обновился играю.
DLC Broken Road это новое сюжетное или старое и просто переделанная графически?
В новости написано что включает DLC Broken Road.
"Возможности доступности", "Дополнительные улучшения".. Потрясающий список улучшений конечно.