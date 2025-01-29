Bend Studio сокращает сотрудников после отмены многопользовательской игры по God of War

Студия Bend Studio, известная по игре Days Gone, столкнулась с сокращением сотрудников после отмены многопользовательского проекта во вселенной God of War. Несколько бывших сотрудников сообщили на LinkedIn, что их контракт с компанией завершится 14 февраля.

Эти увольнения произошли всего через две недели после того, как стало известно, что PlayStation отменила два своих многопользовательских проекта, одним из которых был God of War от Bend Studio. Точное количество уволенных сотрудников неизвестно, но, согласно сообщениям, лишь немногие получили предложения о постоянной работе, тогда как большинство были вынуждены покинуть студию.

Отмена проекта ставит будущее Bend Studio под вопрос. Их последняя игра, Days Gone, вышла в 2019 году и, несмотря на смешанные отзывы критиков, собрала преданную аудиторию. Согласно утечке документов Insomniac Games, к февралю 2022 года продажи игры достигли 7,32 миллиона копий.

С учетом текущих сроков разработки крупных проектов, Bend Studio рискует не выпустить ни одной новой игры почти десятилетие после Days Gone. Хотя ранее студия подтвердила, что работает над новым IP, информации о нем пока крайне мало.

Проблемы Bend Studio — часть более широкой тенденции. Еще одна студия Sony, Bluepoint Games, также столкнулась с отменой проекта, но пока неизвестно, затронули ли их аналогичные увольнения.

Похоже, что Sony пересматривает свою стратегию в отношении многопользовательских игр, что может повлиять на многие ее внутренние студии и их проекты.