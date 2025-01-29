Bend Studio сокращает сотрудников после отмены неанонсированной многопользовательской игры

Студия Bend Studio, известная по игре Days Gone, столкнулась с сокращением сотрудников после отмены многопользовательского проекта по новой ИС. Несколько бывших сотрудников сообщили на LinkedIn, что их контракт с компанией завершится 14 февраля.
Эти увольнения произошли всего через две недели после того, как стало известно, что PlayStation отменила два своих многопользовательских проекта, одним из которых была новая игра от Bend Studio. Точное количество уволенных сотрудников неизвестно, но, согласно сообщениям, лишь немногие получили предложения о постоянной работе, тогда как большинство были вынуждены покинуть студию.
Отмена проекта ставит будущее Bend Studio под вопрос. Их последняя игра, Days Gone, вышла в 2019 году и, несмотря на смешанные отзывы критиков, собрала преданную аудиторию. Согласно утечке документов Insomniac Games, к февралю 2022 года продажи игры достигли 7,32 миллиона копий.
С учетом текущих сроков разработки крупных проектов, Bend Studio рискует не выпустить ни одной новой игры почти десятилетие после Days Gone. В данный момент неизвестно чем занимается студия, однако Sony заявила, что планирует сохранить студию.
Проблемы Bend Studio — часть более широкой тенденции. Еще одна студия Sony, Bluepoint Games, также столкнулась с отменой проекта по вселенной God of War, но пока неизвестно, затронули ли их аналогичные увольнения.
Похоже, что Sony пересматривает свою стратегию в отношении многопользовательских игр, что может повлиять на многие ее внутренние студии и их проекты.
Days Gone очень ждал и не смотря на проблемы очень понравилась, я надеюсь все таки дадут Sony шанс выпустить 2 часть Days Gone 2 и Order 1886, две недооценённые игры
согласен - но они их мочат.
Пока руководство не поменяется в Сони, то ни чего хорошего не будет...
Две унылые помойные игры. поделом
Гейс Дан вышел почти 6 лет назад, они потратили на очередную сервис помойку, о которой никто не просил, почти 5 лет разработки и теперь ещё ждать нужно 4-5 лет следующий проект, и того между релизами ДГ и их следующего проекта пройдёт целое десятилетие + минус карентген и
сразу на PS6. Сони, вы хуже чем дебилы.
Гнули свою линию, посадили полного критина за руль, получили тонну повесточного гoвна и конкорд. А можно было сразу позволить людям с хорошим видением делать продолжение своей игры. Теперь же когда весь штат уволили вместе с ключевым составом и дейс ган 2 кажется сомнительной идеей - кто ж его будет делать то? Лучшее что могут сделать сони после этого позора это закрыться и исчезнуть
Так это и была их новая айпи
Как может быть новым Ip по игре у которой уже 5 частей не считая спин-оффов?
Они отменили их новый мультиплеерный айпи, год оф вар здесь ни при чем. Не знаю, откуда инфа что они делали новую год оф вар, зачем вообще им передавать этот айпишник))
Ключевые разработчики Days Gone ушли из студии в течении года после релиза, когда идею сиквела даже не стали предлагать Sony, решение было принято на уровне руководства самой студии. Мнение, что якобы сама Sony не дала зеленый свет на сиквел - это не правда, это подтвердили оба геймдиректора еще три года назад. Что касается текущих увольнений, нет смысла держать полностью укомплектованный штат разработчиков, когда у студии в разработке ничего нет. Достаточно оставить несколько десятков ключевых разработчиков, которые будут работать над концептами будущих игр, чтобы предложить их издателю, а когда издатель что-то одобрит, тогда уже студия начнет активный наем сотрудников для полноценной разработки.
А если выпустить Days Gone 2 с нормальной рекламой на всех платформах разом, то можно попытаться получить продажи на уровне 5 млн. за первый год.
Со стороны смотрится странным решение сони не давать зелёный свет потенциальной франшизе. Но если еще года два подождать, то про игру все точно забудут.
Days Gone убили тренды. Это ведь игра про белого мужика байкера, который ищет свою белую красавицу жену. В этой игре даже лесбиянка Рикки в итоге признается, что ей нравится мужик ГГ, а не ее черножопая подружка медик (которая кстати чутли не единственный не белый персонаж на всю игру, еще вояка есть ближе к концу у которого кольцо ГГ будет). Вот сони и отменила продолжение, потому что оно не соответствовало повестке. А сейчас отменяют повестку, вроде бы, и внезапно все снова заговорили про Days Gone 2. Вот только делать ее уже некому, за 5 лет в студии от разработчиков оригинала остались единицы.
Sony ничего не отменяла, и повестка тут ни при чём, разработку сиквела даже не стали предлагать издателю, и это решение было принято на уровне руководства самой студии. Об этом рассказал один из игровых директоров Days Gone.
Тот самый который уже 5-й год ноет, что Соня забрила сиквел и только она виновата в отмене? Чет у нас с вами исходники разнятся.
Это подтвердили оба директора игры более трех лет назад - https://dtf.ru/u/292199-roland-diskein/1023579-sikvel-days-gone-byl-otmenen-iz-za-reshenii-rukovodstva-bend-studio
Надеюсь days gone 2 появиться когда нибудь на свет
mmo - го0вн0
После Syphon filter потенциал студии задвигали лет на 20, сейчас тоже самое походу
вангую по итогу их закроют
ну да сони скоро и инсомниак сольют