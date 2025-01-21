Bend Studio сообщила, что продолжит создавать крутые игры - игроки в комментариях массово просят Days Gone 2

Недавно стало известно о том, что компания Sony решила отменить две игры-сервиса, которые разрабатывали студии Bend Studio и Bluepoint Games:

Кевин Макалистер, комьюнити-менеджер Bend Studio поблагодарил игроков за поддержку и сообщил о том, что студия продолжит создавать крутые игры.

Несмотря на то, что Макалистер не сказал ничего конкретного касательно их следующей игры, практически все комментарии под сообщением разработчика были посвящены Days Gone 2 - игроки ждут от разработчиков продолжение и надеются на то, что Sony наконец-то даст разработчикам зеленый свет на разработку игры.