Bend Studio сообщила, что продолжит создавать крутые игры - игроки в комментариях массово просят Days Gone 2

Недавно стало известно о том, что компания Sony решила отменить две игры-сервиса, которые разрабатывали студии Bend Studio и Bluepoint Games:
Кевин Макалистер, комьюнити-менеджер Bend Studio поблагодарил игроков за поддержку и сообщил о том, что студия продолжит создавать крутые игры.
Несмотря на то, что Макалистер не сказал ничего конкретного касательно их следующей игры, практически все комментарии под сообщением разработчика были посвящены Days Gone 2 - игроки ждут от разработчиков продолжение и надеются на то, что Sony наконец-то даст разработчикам зеленый свет на разработку игры.
1 часть мне зашла, жду 2
вот что у сони получается хорошо это добротные сюжетные игры аля кинцо, зачем вообще было в лезть в конкорд и прочее
пилите хорошие сюжетные игры и лутайте бабосики - в чем проблема
В том что есть желание срубить джекпот? Когда один единственный фортнайт позволяет эпикам все ещё покупать яхты и вляпываться во всякие дорогие судебные дела, эксклюзивы Сони зарабатывают разве что пачку сухариков
Жадность. Решили, что одиночные проекты им не принесут столько денег, сколько могут принести сервисы. Правда Sony не учли, что время игроков, которое они могут потратить на игру-сервис сильно ограничено, а конкуренция большая и уже существуют Fortnite, CS, PUBG, CoD и т.д. При этом еще и студии, которых они отправили делать сервисы преимущественно никогда не занимались мультиплеерными проектами.
В итоге - безумная авантюра от Sony, которая привела к тому, что студии потеряли 3-4 года работы, а сама Sony сотни миллионов долларов.
Вот только Epic Games на поддержку Fortnite вынуждена тратить дохрена денег. Одиночный проект отстрелялся, издатель получил с него какой-никак профит и делает следующий, а тут бездонная яма, которая постоянно сосет деньги, при этом далеко не факт, что проект выстрелит и будет что-то приносить. Успешных проектов единицы, а провалившихся и закрытых - сотни. При этом если забросишь поддержку у проекта, то народ сразу же слиняет.
WB с Отрядом Самоубийц тоже когда-то планировали 4 сезона )) И Ubisoft планировала годами поддерживать XDefiant) Но реальность оказалась довольно суровой с их хотелками.
Одиночные игры Sony продвигают продажи самой консоли, благодаря которой они получают роялти с каждой проданной копии любой игры. Только Sony об этом почему-то стали забывать, рассматривая свои одиночные игры лишь с точки зрения прямого дохода который они приносят, не учитывая косвенный.
Ну просто если это не их профиль зачем туда лезть то
Вот условно я умею в SQL/Python, и получаю хорошие бабки
Зачем мне лезть в дизайн или другую сферу, если я умею хорошо делать другое
Лучше дальше вкладывать силы(курсы) и тд в то, что уже приносит доход
Жадность фраера сгубила конечно
Ну благодаря Трампу вполне вероятно что вся лгбт параша уйдёт а значит оно должно ещё перестать разрастаться в остальных сферах так-что есть шансы что индустрии нормализуются...
такая студия топовая взяли и отправили ее делать сервис игру и 4 года в пустую
Days gone 2 будет легендой, надеюсь она выйдет
Пусть сифон новый пилят. Все равно сплинтер целл и мгс мертвы.
Вторая часть было бы круто, но сюжетно первая часть имхо была завершена
Даже близко не была завершена, если пройти игру на 100 % получаем клиффхэнгер, но на продолжение я уже давно перестал надеяться.
Да чего в ней такого то было? Сюжет средний! Геймплей однообразный. Боёвка ,мягко говоря, средняя. Только ГГ получился прикольный, остальное не зашло...
Вы ведете себя как дети, ноете и думаете что вам все дадут, но умный родитель ни когда не идет на поводу.
Детская сказка с картинками с 30-тью страницами, название сказки, "Не сбыточные мечты фанатов-Мифы и Легенды"
1)-Первая страница, Half-Life 3, на 10 страниц
2)-Вторая страница, Древние Свитки 6, на 10 страниц
3)-Третья страница, Дейс Ган 2, на 10 страниц
4)-Четвёртая страница, Файбл 2 на пк, на 10 страниц
В Сказке говорится о том что фанаты очень долго ждали когда их нии любимые игры выйдут на пк, ждали 10 лет, 20 лет ждали, и 30 ждали. И так не дождались их на пк. Фанаты Разочаровались и от обиды послали нахер людей которые так не выпустили эти игры на пк, и перестали покупать игры не только в стиме но и на других платформах. И произошёл удивительный случай, Компания Сони из-за сильных убытков и не разногласий развалилась, Беднеста- потерпела больше 90% не только репутацию но и доверия и прибыль. Компания СТИМ из-за очень громких и мерзких скандалов и штрафов оказалась на краю банкротства, а Microsoft и Lionhead Studio стали не кому не нужными даже о их мистическим Обещание- что они снова всё восстановят, но и им кто-так и не поверил, и они навсегда исчезли в небытье!
Ну какая массовость??? Пара десятков тысяч ждунов? И что это даст Сони, которая себя зарывает всякими нелепыми конкордами? Первый дейс ган скучный проходняк, второй еще хуже будет.
Игра ни разу не скучная, и разделяющих это мнение, я уверен далеко не пара десятков тысяч, хотите верьте а хотите нет, для скучающих есть куча других игр, отстаньте пожалуйста уже от игры, те кому понравилась игра - ждут её, вам и тем кому на неё пофиг, ну поиграйте во что-то что для вас интересно, игр полно, не существует идеальной игры, никогда не было и не будет в природе игры, которая понравится абсолютно всем, никогда.
поймите наконец, ждуны дейс гана, я пытаюсь объяснить почему вторая часть имеет очень мало шансов на выход не потому, что первая как-то особенно плоха, а потому что ждут её незначительное количество людей и выпуск не принесет Сони прибыли.