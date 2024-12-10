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Days Gone 26.04.2019
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, Стелс, От третьего лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.7 4 846 оценок

Days Gone получила загадочное обновление в SteamDB перед The Game Awards - грядет анонс ремастера?

AceTheKing
Новости

Сегодня пользователи с помощью сервиса SteamDB обнаружили, что разработчики Days Gone внесли во внутреннюю ветку разработки игры определенные изменения.

Их содержимое на данный момент неизвестно, однако учитывая то, что скоро состоится The Game Awards, а инсайдеры ранее сообщали о том, что Sony разрабатывает ремастер игры по аналогии с Horizon: Zero Dawn - возможно, что уже через несколько дней состоится его анонс. Это, конечно, не полноценная вторая часть, которую ждут фанаты игры, однако если ремастер окажется успешным, то есть вероятность, что Sony может вновь обратить внимание на франшизу.

Мероприятие The Game Awards состоится в ночь с 12 на 13 декабря.

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Комментарии: 22
Ваш комментарий
Константин335

Лучше бы вторую часть, зачем ремастер? Там и так графика хороша

35
kaiberserk

Ремастер игры 19 года это конечно хреново, но у нас хотя бы есть шанс поддержать франшизу

6
Константин335 kaiberserk

Надеюсь если будет ремастер и он хорошо продастся, и они решат все же выпустить вторую часть. Тогда ремастер будет оправдан. Первая часть мне очень понравилась

6
MаnGo

Крутяк. ЖДЕМ! Лично мне игра очень сильна зашла. Типа РДР2 только на железном коне.

8
spaMER_ID

Типа рдр только хуже во всем.

-8
Ellie Williams spaMER_ID

рдр хватило на пол часа а эту прошёл не отрываясь

4
Freund Benno Ellie Williams

рдр прошел с первого раза, а дейсган 3 раза забрасывал, а под конец уже ролики скипал

-2
5uperNova
6
HITMAN 5

повод перепройти

2
GraF68ru

Лаунчер от Сони обкатывать будут 🤣

1
Mihanbo

и.д.иотизм,игра и так норм смотрится да и не старая она,вот вторую часть как писали ранее да,нужна,а ремастер свежей игры это тупо...

1
Alex Row

Маркетологи- зачем тратиться на вторую часть? Давайте запилим ремастер. Мамонты подумают, что это в преддверии анонса второй части- и массово скупят его. Минимум затрат- изи прибыль..
Игроки, едва услышав про анонс ремастера- еее, давайте поддержим, ведь если хорошо продастся, то тогда второй части быть))

1
Шаман Шаманыч

Что там ремастерить??? Лучи добавят?))

1
nasmeshnick1

не надо ремастер игра и так хороша, жду вторую часть

1
MNM 1985
0
Чукча в чуме

А потом выйдет ремастер ремастера...

0
-zotik-
-2
vvvjust

господи

-2
Шмоня Натанзон

Лучше бы ремастер лезбух 2 запилили на хайпе второго сезона.

-4
NitrometaN

Я думаю если они не совсем тупые, то идеально будет выпустить со вторым сезоном, вторую часть на пк, на таком хайпе можно денег поднять, а им в целом только это и надо.

1
Exies27

Очередной ненужный ремастер.

-6
Kolyan-x3

Я поиграл через силу пару дней ,не понял почему все так от нее прутся .Типичная душная и скучная консольная поделка .Не рпг ,не шутер ,не слешер ,непонятно что .Сюжет прям исключительный небанальный ! Зомбаки и правительственные эксперименты ,совсем как в сотнях других игр .Игра очень на любителя и я по ходу не любитель .

-11