Days Gone получила загадочное обновление в SteamDB перед The Game Awards - грядет анонс ремастера?

Сегодня пользователи с помощью сервиса SteamDB обнаружили, что разработчики Days Gone внесли во внутреннюю ветку разработки игры определенные изменения.

Их содержимое на данный момент неизвестно, однако учитывая то, что скоро состоится The Game Awards, а инсайдеры ранее сообщали о том, что Sony разрабатывает ремастер игры по аналогии с Horizon: Zero Dawn - возможно, что уже через несколько дней состоится его анонс. Это, конечно, не полноценная вторая часть, которую ждут фанаты игры, однако если ремастер окажется успешным, то есть вероятность, что Sony может вновь обратить внимание на франшизу.

Мероприятие The Game Awards состоится в ночь с 12 на 13 декабря.