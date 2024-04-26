Days Gone вышла 5 лет назад: приключение в открытом мире отмечает свой юбилей

Пять лет назад на рынок вышла игра в жанре экшн с открытым миром Days Gone от Bend Studio. Быстрый взгляд на любимый хит для PS4, у которого никогда не будет продолжения. 26 апреля 2019 года экшн-игра про зомби была выпущена эксклюзивно для PS4 от Sony.

Все выглядело как многообещающий блокбастер: вы мчитесь на своем мотоцикле по впечатляющему постапокалиптическому миру, в котором скрываются тонны зараженных людей. Изюминкой стали огромные битвы орд, в которых вы сражаетесь одновременно с сотнями противников. И графика, и сюжет, и геймплей произвели хорошее впечатление.

Однако с релизом пришло разочарование. Байкерское приключение застопорилось, главным образом, из-за многочисленных технических проблем. Metascore составил всего 71 балл – слишком мало для эксклюзива Sony. Поэтому Sony Bend была вынуждена представить несколько обновлений и исправить множество ошибок.

Взглянув на оценку пользователей, становится ясно, что это на самом деле отличная видеоигра. Этот показатель, составляющий 8,5 баллов, существенно превышает оценку прессы. Большинство представленных оценок были положительными. Фанаты, а также предположительно высокие показатели продаж Days Gone не убедили Sony дать зеленый свет продолжению. Из-за этого решения Bend Studio была раздосадована, из-за чего старшие разработчики игры подали в отставку.

Как бы то ни было, в мае 2021 года вышла версия для ПК, что сделало игру более популярной. Взглянув на Steam-обзоры, видно, что покупатели остались полностью довольны. Из-за популярности приключенческого боевика преданные фанаты наконец подали петицию, которую подписали почти 225 000 человек. Однако это ничего не дало. В работе также находится экранизация.