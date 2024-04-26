Days Gone вышла 5 лет назад: приключение в открытом мире отмечает свой юбилей

Пять лет назад на рынок вышла игра в жанре экшн с открытым миром Days Gone от Bend Studio. Быстрый взгляд на любимый хит для PS4, у которого никогда не будет продолжения. 26 апреля 2019 года экшн-игра про зомби была выпущена эксклюзивно для PS4 от Sony.
Все выглядело как многообещающий блокбастер: вы мчитесь на своем мотоцикле по впечатляющему постапокалиптическому миру, в котором скрываются тонны зараженных людей. Изюминкой стали огромные битвы орд, в которых вы сражаетесь одновременно с сотнями противников. И графика, и сюжет, и геймплей произвели хорошее впечатление.
Однако с релизом пришло разочарование. Байкерское приключение застопорилось, главным образом, из-за многочисленных технических проблем. Metascore составил всего 71 балл – слишком мало для эксклюзива Sony. Поэтому Sony Bend была вынуждена представить несколько обновлений и исправить множество ошибок.
Взглянув на оценку пользователей, становится ясно, что это на самом деле отличная видеоигра. Этот показатель, составляющий 8,5 баллов, существенно превышает оценку прессы. Большинство представленных оценок были положительными. Фанаты, а также предположительно высокие показатели продаж Days Gone не убедили Sony дать зеленый свет продолжению. Из-за этого решения Bend Studio была раздосадована, из-за чего старшие разработчики игры подали в отставку.
Как бы то ни было, в мае 2021 года вышла версия для ПК, что сделало игру более популярной. Взглянув на Steam-обзоры, видно, что покупатели остались полностью довольны. Из-за популярности приключенческого боевика преданные фанаты наконец подали петицию, которую подписали почти 225 000 человек. Однако это ничего не дало. В работе также находится экранизация.
Отличная игра! Очень самобытная и необычная. Есть моменты где сюжет проседает, но то есть боль всех игр с открытым миром. Профессиональное заболевание. Езда на мотоцикле - лучшая даже в сравнении с некоторыми симуляторами, хотя казалось бы там они должны быть сильнее. Вот с расходом топлива не задалось - это да. Механика орды в игре реализована просто блестяще. Особенно первое время пока вникаешь в игру и нет нормального оружия. В своем роде уникальный проект. Жаль что его зарубили. Потенциал у игры бомбический. С днем рождения тебя, Days Gone! Перепрохожу до сих пор периодически.
лови факт. в игре где фишка мотоцикл, на самом деле это машина с текстурой мотоцикла)
мир больше не будет прежним
Хорошая была игра, заставила понервничать в сюжете, а сцена с моралью двигаться вперëд выше всяких похвал! Жаль что оборвалась в интересном месте, а продолжение мы так и не получили.
чему там нервничать? банальный предсказуемый унылый сюжет
вообще нет ни одной игры с прям крутым сюжетом, который что-то новое даёт. везде заезженная ерунда
Бедный
Дожить до рассвета,там ты устанешь сюжет менять!)))
Эта игра у меня в топ-10! Всем советую пройти, кто не играл!
Угу, шедевр. На реализме играл, стрелял людям в голову, а они не умирали от ваншота. Удалил её подальше и забыл. И сюжет такой же, типичный голливудский. "Ууу моя жена пропала, у меня есть друг и я найду свою жену".
Отличнейшая игра! Проходил дважды, на ПК игралась круче на самом сложном уровне. Графика, геймплей, сетинг, все было на высоком уровне. Жаль, что она провалилась в продажах.
Отличная игруха моя первая игра на PS4☺️
Good game пасаны
С другой стороны хорошо, что не будет продолжения. Потому что вмешалась бы Sony со своими повестками, трансами и чернокожими.
5 лет с момента выхода провальной игры, которой многие ждут продолжения)
ждем
ждем)
судя по количеству подписей далеко не многие, а так мелочь, которая не сделает продаж сиквела, поэтому он и не впёрся Сони
у игры были слабые продаж и тонна багов. у меня мало знакомых кто ее хотя бы прощел в основном все на старте бросили изза духоты
Провал - это выход одного гомнеца с лесбиянками, трансами и мужебабами. К которому давно не ждут продолжения, ибо нафиг оно с такими героями никому не всралось. А Days Gone - отличная игра и была, как выяснилось, в топах продаж, а "провал" ей нарисовали за белого гг, его красивой белой жены и отсутствие гомиков.
помойка, а не игра