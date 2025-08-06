Дополнение Broken Road для Days Gone вышло в GOG

Хорошие новости для поклонников Days Gone: новое дополнение Broken Road теперь доступно на GOG, платформе без DRM, хорошо известной среди ПК-геймеров. Этот дополнительный контент расширяет возможности одиночной игры новыми функциями, дополнительными миссиями и ещё глубже погружает в опустошённую вселенную игры. DLC не просто добавляет косметические элементы. Оно расширяет игровой процесс сюжетным контентом и улучшенной механикой выживания. И, как всегда на GOG, не требуется ни авторизация, ни DRM. После загрузки контент остаётся с вами навсегда.

Broken Road — отличный повод перезапустить Days Gone, будь то продолжение начатой игры или начало с нуля. Благодаря сочетанию экшена, скрытности и выживания, игра остаётся одной из лучших игр про зомби в открытом мире на ПК.