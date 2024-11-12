Геймдиректор Days Gone поделился ранее невыходившим трейлером к игре

Зомби-экшен Days Gone с открытым миром, который можно исследовать на мощном байке, вышел на консоли PlayStation 4 еще пять лет назад, а в 2021 году наконец добрался до ПК. До релиза проект сопровождался множеством трейлеров, которые раскрывали особенности мотоцикла главного героя, истории ключевых персонажей и демонстрировали огромные толпы зомби. Как оказалось, за все это время геймеры так и не увидели один из подготовленных трейлеров к Days Gone, который лишь сейчас появился в сети.
Роликом поделился лично геймдиректор проекта Джефф Росс. Невыпущенный трейлер представляет собой большое обзорное видео обо всех ключевых аспектах Days Gone. В нем раскрываются особенности суточного цикла, который напрямую влияет на поведение зомби, рассказывается об уникальных локациях и геймплейных возможностях игрока.
Довольно странно, что этот трейлер не был опубликован до выхода самой игры. Он прекрасно поясняет ключевые моменты Days Gone, акцентируя внимание на уникальных чертах игры в сравнении с другими представителями жанра. Возможно, именно этот ролик помог бы улучшить продажи игры, которые, по некоторым данным, оказались разочаровывающими для Sony. Тем временем авторы из студии Bend уже активно работают над новой игрой.
Вот нифига не понимаю этих сонибоев, Дэйз Ган, классная игра. Но нет, они зачем то просят всякий хлам в виде хорайзен.
Тебе действительно нужно объяснять кто принимает решение о разработке? Игроки то тут причём, если руководство сони решило что им не нужен сиквел?
Ага. Щас нас слушают и выпускают что мы хотим))
При том покупают вот и клепают. Гта5 почему так долго в строю ибо микроплатежи в онлайне берут вот и гта 6 так долго нету. Всë просто вот и хорайзен берут пачками что на Авито кучами бу диски лежат от него
А руководит всем кто? Прально, херман еж его медь хульст, который создал хорайзон. Теперь пихает его везде.
Надеюсь когда нибудь выйдет вторая часть.
в ней хорошо время провел, что не скажешь о 99% хлама
Для сони разочарования это было Конкорд 🤣🤣🤣 и хватит уже говорить про плохие продажи минувших дней
Офигенная игра!
нет черных, вот и запретили игру рекламировать