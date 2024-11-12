Геймдиректор Days Gone поделился ранее невыходившим трейлером к игре

Зомби-экшен Days Gone с открытым миром, который можно исследовать на мощном байке, вышел на консоли PlayStation 4 еще пять лет назад, а в 2021 году наконец добрался до ПК. До релиза проект сопровождался множеством трейлеров, которые раскрывали особенности мотоцикла главного героя, истории ключевых персонажей и демонстрировали огромные толпы зомби. Как оказалось, за все это время геймеры так и не увидели один из подготовленных трейлеров к Days Gone, который лишь сейчас появился в сети.

Роликом поделился лично геймдиректор проекта Джефф Росс. Невыпущенный трейлер представляет собой большое обзорное видео обо всех ключевых аспектах Days Gone. В нем раскрываются особенности суточного цикла, который напрямую влияет на поведение зомби, рассказывается об уникальных локациях и геймплейных возможностях игрока.

Довольно странно, что этот трейлер не был опубликован до выхода самой игры. Он прекрасно поясняет ключевые моменты Days Gone, акцентируя внимание на уникальных чертах игры в сравнении с другими представителями жанра. Возможно, именно этот ролик помог бы улучшить продажи игры, которые, по некоторым данным, оказались разочаровывающими для Sony. Тем временем авторы из студии Bend уже активно работают над новой игрой.