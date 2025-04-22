Новые возможности Days Gone Remastered: что ждать игрокам

В блоге PlayStation появилась новая информация о Days Gone Remastered. Ранее акцент делался на режимах, а теперь разработчики поделились сведениями о расширенных специальных возможностях.

Например, субтитры обзавелись 11 вариантами расцветки, с возможностью выделения имени говорящего другим цветом. Текст можно поместить в чёрную, белую или полупрозрачную рамку для комфортного чтения.

Главная новинка – режим высокой контрастности, дополняющий аналогичную функцию интерфейса. Он предлагает как готовые пресеты, так и тонкую настройку, позволяя выделять цветом главного героя, союзников, врагов и интерактивные объекты.

Эти параметры доступны при начале новой игры, а изменения отображаются в реальном времени в меню. Также можно настроить поле зрения камеры.

В Days Gone Remastered улучшили звук и добавили аудио-комментарии. Есть голосовые подсказки для интерфейса (включены по умолчанию) и звуковые сигналы при приближении к коллекционным предметам, сопровождаемые вибрацией DualSense.

Управление в ремастере полностью настраиваемое, включая DualSense и PlayStation Access. Можно менять скорость игры.

Релиз Days Gone Remastered намечен на 25 апреля на PC и PlayStation 5. Стоимость составит 50 долларов, а обновление для владельцев оригинала – 10 долларов.