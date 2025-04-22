Новые возможности Days Gone Remastered: что ждать игрокам

В блоге PlayStation появилась новая информация о Days Gone Remastered. Ранее акцент делался на режимах, а теперь разработчики поделились сведениями о расширенных специальных возможностях.
Например, субтитры обзавелись 11 вариантами расцветки, с возможностью выделения имени говорящего другим цветом. Текст можно поместить в чёрную, белую или полупрозрачную рамку для комфортного чтения.
Главная новинка – режим высокой контрастности, дополняющий аналогичную функцию интерфейса. Он предлагает как готовые пресеты, так и тонкую настройку, позволяя выделять цветом главного героя, союзников, врагов и интерактивные объекты.
Эти параметры доступны при начале новой игры, а изменения отображаются в реальном времени в меню. Также можно настроить поле зрения камеры.
В Days Gone Remastered улучшили звук и добавили аудио-комментарии. Есть голосовые подсказки для интерфейса (включены по умолчанию) и звуковые сигналы при приближении к коллекционным предметам, сопровождаемые вибрацией DualSense.
Управление в ремастере полностью настраиваемое, включая DualSense и PlayStation Access. Можно менять скорость игры.
Релиз Days Gone Remastered намечен на 25 апреля на PC и PlayStation 5. Стоимость составит 50 долларов, а обновление для владельцев оригинала – 10 долларов.
Пока беседка называет ремастером перевод графики на новый движок,сони официально хвастаются фоном субтитров.
Субтитры обзавелись 11 вариантами расцветки? Режим высокой контрастности? Ни слова больше, готов вывалить 80 долларов!
Ладно, этой игре можно.
А ведь это могло быть просто бесплатным апдейтом, в благодарность тем кто поддержал и купил проект..
А фонарик к модельке гг так и не прикрутят? Свет по прежнему чисто из груди будет идти?))
А оружие так и осталось просто приклеенным к спине ГГ, как в играх 25-летней давности?
и че, в гта5 все оружие вобще из кармана и ниче игра десятилетия
Ремастер всем ремастерам ремастер. Я уж даже не буду пытаться представить, что они когда-нибудь (через пару лет максимум) выпустят под видом ремейка.
10$ баксов тем у кого есть оригинал?Серьёзно Sony? Да вы Оборзели в край, да ну его на фиг, этот ленивы ремастер 🤣
Короче, реально ничего не делает.
мы всё добавели -но ртх нету
Поправка. Для ПК апдейт бесплатный. 10дол стоит длц с новыми аркадными режимами и испытаниями. А сам апдейт с графическими и прочими улучшениями бесплатен