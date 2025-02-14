"Оригинал выглядит лучше": геймеры высмеяли ремастер Days Gone при сравнении с оригиналом

На недавней State of Play был представлен Days Gone Remastered. Кроме того, появилась уйма подробностей об обновлении и даже изрядная доля критики от игроков, которые хотели бы поиграть в сиквел.

Не заставило себя долго ждать и первое сравнение Days Gone Remastered с оригиналом, и отзывы о нем оказались крайне негативными. Пользователи отмечают, что никаких существенных изменений не наблюдается, а сам оригинал выглядит намного лучше. И это удивительно, учитывая, что Bend Studio должны использовать весь потенциал PlayStation 5 - все-таки игра была «создана для PS5».

Единственное отличие - отсутствие крови на рубашке в ремастер-версии.

Оригинал выглядит лучше LOL

Серьезно!!!?

Уровень детализации оставляет желать лучшего. Значит, эта версия будет с цензурой. Круто. Интересно, изменят ли они сюжет, чтобы адаптировать игру под современную аудиторию?

Странно, но оригинал выглядит гораздо четче.

Так где же различия?

Похоже, что «ремастированная» версия - это версия для ПК, вышедшая несколько лет назад.

Это видео доказывает, что игра не нуждалась в ремастере. Лучше бы они потратили тысячи, если не миллионы долларов на Days gone 2.

Бред какой-то...

Стоит отметить, что автор ролика сравнил Days Gone с версией для ПК, что в какой-то мере может исказить впечатления геймеров - игра выглядела лучше, чем на PlayStation 4.

Остается надеяться, что новый релиз Days Gone подстегнет Sony и корпорация изменит свои планы относительно сиквела. Как мы знаем, сейчас идет работа над фильмом Days Gone, так что, видимо, вселенная пользуется спросом, раз корпорация захотела инвестировать в этот IP.