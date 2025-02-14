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Days Gone 26.04.2019
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, Стелс, От третьего лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.7 5 133 оценки

"Оригинал выглядит лучше": геймеры высмеяли ремастер Days Gone при сравнении с оригиналом

Gruz_
Новости

На недавней State of Play был представлен Days Gone Remastered. Кроме того, появилась уйма подробностей об обновлении и даже изрядная доля критики от игроков, которые хотели бы поиграть в сиквел.

Ремастер Days Gone встретили противоречиво: игроки требуют от Sony вторую часть

Не заставило себя долго ждать и первое сравнение Days Gone Remastered с оригиналом, и отзывы о нем оказались крайне негативными. Пользователи отмечают, что никаких существенных изменений не наблюдается, а сам оригинал выглядит намного лучше. И это удивительно, учитывая, что Bend Studio должны использовать весь потенциал PlayStation 5 - все-таки игра была «создана для PS5».

Единственное отличие - отсутствие крови на рубашке в ремастер-версии.
Оригинал выглядит лучше LOL
Серьезно!!!?
Уровень детализации оставляет желать лучшего. Значит, эта версия будет с цензурой. Круто. Интересно, изменят ли они сюжет, чтобы адаптировать игру под современную аудиторию?
Странно, но оригинал выглядит гораздо четче.
Так где же различия?
Похоже, что «ремастированная» версия - это версия для ПК, вышедшая несколько лет назад.
Это видео доказывает, что игра не нуждалась в ремастере. Лучше бы они потратили тысячи, если не миллионы долларов на Days gone 2.
Бред какой-то...
В сети сравнили графику в ремастере Days Gone и в оригинале

Стоит отметить, что автор ролика сравнил Days Gone с версией для ПК, что в какой-то мере может исказить впечатления геймеров - игра выглядела лучше, чем на PlayStation 4.

Остается надеяться, что новый релиз Days Gone подстегнет Sony и корпорация изменит свои планы относительно сиквела. Как мы знаем, сейчас идет работа над фильмом Days Gone, так что, видимо, вселенная пользуется спросом, раз корпорация захотела инвестировать в этот IP.

181
97
Комментарии: 97
Ваш комментарий
XalimoV

Ну ему хотябы футболку постирали, хорошая реклама тайда.)

75
MNM 1985
36
FatalleZ MNM 1985

пончик хорошо получился, но гайку то они нахера круглой сделали?

60
oOAttackOo FatalleZ

Эти фрики гайку в руках не держали никогда в жизни просто)

13
PpLtZ

Мод на чистую майку дал игре статус "Remaster" 😁

4
Сонный Джо FatalleZ

Через нейросеть прогнали, вот он и закруглил все края.

7
MNM 1985
48
Modern Fear

И ремастер TLOU 1 с миллоном багов)

0
Фанат Миты Modern Fear

я играл в ремастер 1 части, нет там багов

0
Smile Mister Фанат Миты

На релизе были, типа вылеты каждые пару минут, застревания и т.д. Уже все починили

0
FightMan

Ваши ожидание -- ваши проблемы)

1
MNM 1985 FightMan

100 % )

6
Lady_Leda
33
BleederHunt

Боссы Sony - Ctrl+C Ctrl+V to PS5 = profit 10$

4
RUNMAN1989

Блин когда уже выйдет ремастер Kingdom Come: Deliverance 2

30
СССР2

Я уже заколебался ждать ремастер Сталкер-2

3
vfa19 СССР2

А я ремейк Сталкер 2.

1
Punisher1

Они сравнили рс версию с рс версией 🤣🤣🤣 с вас 50 доллара за диск и 10 за апгрейд мы сони

26
UralGames83Ru

Изменение только увидит кошелёк Сони 🤣

19
yagaorl

Игра вышла не так давно, и в целом графика и так была на уровне, нехрена, а главное зачем это выпускать? Сделайте продолжение, ведь многие просят...

11
Маркет Плейс

Ремастер наверное делали, чтобы игра была более толерантной и судя по скрину, где на футболке нет крови, как в оригинале.

7
Pastofarian

А причём здесь терпимость?

-4
H82Y

За отсутствие крови надо заплатить 10$ раньше доплачивали за допы

6
Veidrd1968

Во психи новой игре уже ремастеры делают

6
FoxyRose

игре 6 лет так-то. Нор ремастер реально не нужен

-1
Veidrd1968 FoxyRose

Ну не 30

2
SuperciliousGoodwin

Если бы Days Gone было там 20-25 лет, то можно было уже делать ремейк, а не ремастеред через 6 лет её выхода, которая и так щас шикарно выглядит.

4
shooltz777

и на фиг надо это она и так шикарно выглядит особенно с HDR

4
Олег Дудин

Во-первых, ремастер нафиг не сдался, спустя всего 7 лет.

Во-вторых, улучшений всё равно много не будет: чуток картинку подправят, без сравнения и не разглядишь изменений.

Зато теперь, когда фанаты не купят ненужный ремастер, Сони гордо отрапортует, что игра никому не нужна и фиг вам, а не сиквел.

3
vfa19

Единственное изменение, это повышение системных требований к железу при той же картинке.

3
vertehwost
Стоит отметить, что автор ролика сравнил Days Gone с версией для ПК

Ну дак играйте в оригинал на ПК, нафига переплачивать за ничто?

2
SheriffKo

Они уберут оригинал из продаж, чтобы продавать ремастеры.

0
SuperciliousGoodwin SheriffKo

У Жадных и лицемерных компаний это типичная практика.

1
Evil_Babai

сделать аналог смарт деливери ❌

выпустить патч с 60фпс и доп. пресетами ❌

"Ремастер" за 50$ и "апгрейд" за 10$ ✅

2
Paul Ryan

Дык она и шла на PS5 в 60 кадров и выглядела отлично. Вообще не понял зачем этот ремастер

0
Evil_Babai Paul Ryan

Редкое исключение, которое к тому же даже хуже правила.

0
Han Yslat

А как он сравнил то? Ведь ещё ничего не показали же, только трейлер и всё или они с ютуба решил сравнить видео трейлера, где качество ухучшается всегда.

1
Комментарий удален
Han Yslat BLATNOY1

Зависит от качества оригинала и в каком разрешение оно было, там много факторов вообще, но одно точно скажу, слушать ноунейма, ещё до выхода ремастера, это сверх тупизма.

0
Pravdarub

Фонарик то хоть починят?

1
SuperciliousGoodwin

Чтоб светило ярче чем в оригинале)))

0
FLENG

Сони в глаза долбатся что ли? Это издевательство над геймерами, они реально удмаю что геймеры тупые?

1
vzglydizugla

Говорю же, конфиг сменили да и все. Тупо срубить бабла на пустом месте.

1
Пользователь ВКонтакте

Ремастер, уже? // Сергей Карпенко

0
Пользователь ВКонтакте

Ну игра вышла 6 лет назад, разработчики вполне могут выпустить переиздание на 5 про плойку. Но графика в "ремастере" действительно такая себе. // Николай Смердов

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Шесть? // Сергей Карпенко

1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Реальность бытия🤷 // Николай Смердов

0
DarikDriver

Я все равно мод поставлю на Дерелла

0
V_Dreamvoice

а такой есть?

1
B3lm0nd V_Dreamvoice

Уже 4 года как есть, при том довольно качественный

1
V_Dreamvoice B3lm0nd

спасиб. буду знать теперь

0
Пользователь ВКонтакте

Такой потрясающей игре нужен не ремастер, бомбическая вторая часть!!! // Not Data

0
AnusLive

гои схавают

0
Кей Овальд

Сони как всегда...

0
Tooru98

Да они небось просто видос отредачили и выпустили типо смотрите ремастер)) Лучше бы 2 часть дали им сделать, могли бы уже выпустить к 25 году то. Ну будем надеяться что после продаж этого ремастера дадут свет им сделать 2 часть...

0
DelDark

Игра очень нравится, но смотря трейлер, тоже подумал что это же обычная ПК версия, никаких улучшений не увидел.

0
MLShadow

Докатились, консольные игры портирую назад на консоль, но с высокими настройками качества под видом "ремастера", а вот не было бы порта на ПК, довольствовались бы текстурами времён палеозоя, только фпс бы добавили и было вместо 20 - 60.

0
Baturtless1

ДаунМастер получается какой-то

0
PaNaToMaN

Хотели срубить бабла,но что то пошло не так

0
vzglydizugla

Ну бабла то они все равно срубят, пусть и найдется пара тысяч "не мамонтов", затраты тут и того меньше (пара дошиков индусу)

0
r0b0tf00t

Чуваку приделали фонарь, это же имба, наконец-то главная тупость игры исправлена, свет выходит из фонарика, а не исходя из позиции игровой камеры. Это бля ЛУЧШЕЕ, что можно было сделать с этой игрой, на модельке перса не было фонарика, могли бы просто ссаный патч выпустить, а не даунгрейдить всю игру.

0
martin32

а что, уже вышел? наверно по двойной цене оригинала. быстро они бездельничают.

0
kotasha
Похоже, что «ремастированная» версия - это версия для ПК, вышедшая несколько лет назад.

Нормально так они своих фанатов катают пк порт почти за полную цену.

0
Alcatraz74

так а чем им парится,вон какой нибудь главный начальник компании кто делает эти игры,просто дает указание какому нибудь работяге,сделай мне ремастер за премию,он соглашается,и левой пяткой делает ремастер, с помощью ИИ или еще чего меняет цветокор,и чуть чуть текстуры ,и все,ремастер готов,в итоге мы получаем ту же самую игру за те же бабки если не дороже,которая выглядит еще хуже,а в лучшем случае не имеет изменений вообще,и Сони рады тк они получают с этого миллионы баксов,при том что вложения настолько минимальны,что уборщица больше получает чем эти разрабы которые делают ремастер.или тупо качают моды втихаря,накатывают их и продают нам за 5косарей,это вообще РОФЛ.

0
AffableKlint

Его просто назвали как сейчас модно - Ремастер хоть он и таким не является.....

0
Elkanter

Джонни, я разницы не чувствую

0
voviangenze

SONY-вы чё-еба----е?ИЛИ ахуе---шие-?

0
Melsinner

и то и то:)

0
Fatfaced

Ответ Sony: - "А че такого то, мы же продали TLOU 1 трижды, с другими играми нельзя что ли так же поступать?, это наша корова!))"

0
vovangt4

Оригинальные версии многих современных (не успевших устареть игр) выглядят лучше.

0
Vit55555

Не согласен, Dead Space Remake, гораздо лучше оригинала...

0
vovangt4 Vit55555

Dead Space вышел в 2008 насколько я помню. а Days Gone в 2019 он устареть не успел.

0
Real Slim Shady

И сколько денег на это было потрачено?

0
SuperciliousGoodwin

Было бы круто, если этот не нужный ремастеред купят всего 100 человек ото всей планеты/ Интересно? Какие убытки понесёт жадная и лицемерная компании сони? За своё наплевательское и высокомерное отношение к своим поклонникам, которые покупают их нии консоли и игры.

0
Sp1Ls

Думаю, что никакие. Изображение через ИИ прогнали для повышения разрешения. Профит.

0
Sneaky Pete

Сони- такие сони

0
Sigon

Сони походу тупо решили деньги отмыть, ну а что схема явно рабочая, не в первый раз так делают.

0
Sneaky Pete

вторую часть надо , а не это вот все

0
nasmeshnick1

надеюсь одумаются и сделают вторую часть, вместо этого бреда

-2
Alex Row

нет

3
prorock

Перед второй частью и после ремастера продадут сначала ремейк первой.

-4
Frost_47

Возможно стоит подождать ремейка на PS6?

-3
Artjunk47

да бросьте ,так не бывает. Это просто чья то глупая шутка.

у меня печка так себе, но серовно согласен с мнениями что дейс гон и так выглядит не плохо. Вторая часть серовно когда нибудь выйдет. Мы обязательно доживем до этих дней.

-4
DynamicSmith

Я смотрю много бабок собралось тут, что гадают на кофейной гуще, когда официальных сравнений ещё нет, а только какого то ноунейма, но уже разнылись так, как будто вас кто то заставляет покупать, а ведь интерес к игре как раз и может этих ид..тов заставить задуматься о 2й части, так что может даже выход ремастера в кое то веке к лучшему...

-6
V_Dreamvoice

вот-вот. я рад что хоть кто-то озвучил мысли, которые совпадают с моими

-2
Mranabiz

А ну то есть тебе показанного трейлера ремастера мало? Ну лично я когда смотрел конференцию и показывали ролик думал лишь об одном: "WTF это же ничем визуально не отличается от того, что было у меня на ПК". И как по мне, если без Лупы в руках и сравнивания картинки на стоп кадрах человек не видит никакой разницы, то это мягко говоря плохо сделанная работа. И уж точно это не можеот продаваться за какие либо 50$, ибо это в лучшем случае тянет на обычный HD мод с нексуса.

0
Evil_Babai

Это называется вымогательство: "если хотите новые крутые игры или продолжения старых, покупайте наши недоремастеры". Значит, Плейстейшн и её студии сами обосрались, где только могли, раздували бюджеты, гнались за левыми трендами, а наказаны оказываются игроки?! Найдите в себе уже хоть каплю самоуважения.

0
Kenn1y

Надо сравнивать на 4К и не по трейлеру.

-8
Wing42

Нада сравнивать на восьми ка, читыри ка эта мыла для нищуков!!!!11

7
nisanis

Ага , мне один сони бой сказал , что сейчас разницы нет на видео и скринах, но вот ты сам купи и запусти на свой плойке игру и тогда точно увидишь разницу;)

0
Wing42

Ничоси браток ты как сорока в своё гнездо натащил всего подряд без разбору :D

1
r0b0tf00t Wing42

сегодня уже 16к набирает обороты, 8к уже прошли, а они всё читырика.

2
Wing42 r0b0tf00t

Полностью согласен!

0