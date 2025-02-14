"Оригинал выглядит лучше": геймеры высмеяли ремастер Days Gone при сравнении с оригиналом

На недавней State of Play был представлен Days Gone Remastered. Кроме того, появилась уйма подробностей об обновлении и даже изрядная доля критики от игроков, которые хотели бы поиграть в сиквел.
Не заставило себя долго ждать и первое сравнение Days Gone Remastered с оригиналом, и отзывы о нем оказались крайне негативными. Пользователи отмечают, что никаких существенных изменений не наблюдается, а сам оригинал выглядит намного лучше. И это удивительно, учитывая, что Bend Studio должны использовать весь потенциал PlayStation 5 - все-таки игра была «создана для PS5».
Единственное отличие - отсутствие крови на рубашке в ремастер-версии.
Оригинал выглядит лучше LOL
Серьезно!!!?
Уровень детализации оставляет желать лучшего. Значит, эта версия будет с цензурой. Круто. Интересно, изменят ли они сюжет, чтобы адаптировать игру под современную аудиторию?
Странно, но оригинал выглядит гораздо четче.
Так где же различия?
Похоже, что «ремастированная» версия - это версия для ПК, вышедшая несколько лет назад.
Это видео доказывает, что игра не нуждалась в ремастере. Лучше бы они потратили тысячи, если не миллионы долларов на Days gone 2.
Бред какой-то...
Стоит отметить, что автор ролика сравнил Days Gone с версией для ПК, что в какой-то мере может исказить впечатления геймеров - игра выглядела лучше, чем на PlayStation 4.
Остается надеяться, что новый релиз Days Gone подстегнет Sony и корпорация изменит свои планы относительно сиквела. Как мы знаем, сейчас идет работа над фильмом Days Gone, так что, видимо, вселенная пользуется спросом, раз корпорация захотела инвестировать в этот IP.
Ну ему хотябы футболку постирали, хорошая реклама тайда.)
пончик хорошо получился, но гайку то они нахера круглой сделали?
Эти фрики гайку в руках не держали никогда в жизни просто)
Мод на чистую майку дал игре статус "Remaster" 😁
Через нейросеть прогнали, вот он и закруглил все края.
И ремастер TLOU 1 с миллоном багов)
я играл в ремастер 1 части, нет там багов
На релизе были, типа вылеты каждые пару минут, застревания и т.д. Уже все починили
Ваши ожидание -- ваши проблемы)
100 % )
Боссы Sony - Ctrl+C Ctrl+V to PS5 = profit 10$
Блин когда уже выйдет ремастер Kingdom Come: Deliverance 2
Я уже заколебался ждать ремастер Сталкер-2
А я ремейк Сталкер 2.
Они сравнили рс версию с рс версией 🤣🤣🤣 с вас 50 доллара за диск и 10 за апгрейд мы сони
Изменение только увидит кошелёк Сони 🤣
Игра вышла не так давно, и в целом графика и так была на уровне, нехрена, а главное зачем это выпускать? Сделайте продолжение, ведь многие просят...
Ремастер наверное делали, чтобы игра была более толерантной и судя по скрину, где на футболке нет крови, как в оригинале.
А причём здесь терпимость?
За отсутствие крови надо заплатить 10$ раньше доплачивали за допы
Во психи новой игре уже ремастеры делают
игре 6 лет так-то. Нор ремастер реально не нужен
Ну не 30
Если бы Days Gone было там 20-25 лет, то можно было уже делать ремейк, а не ремастеред через 6 лет её выхода, которая и так щас шикарно выглядит.
и на фиг надо это она и так шикарно выглядит особенно с HDR
Во-первых, ремастер нафиг не сдался, спустя всего 7 лет.
Во-вторых, улучшений всё равно много не будет: чуток картинку подправят, без сравнения и не разглядишь изменений.
Зато теперь, когда фанаты не купят ненужный ремастер, Сони гордо отрапортует, что игра никому не нужна и фиг вам, а не сиквел.
Единственное изменение, это повышение системных требований к железу при той же картинке.
Ну дак играйте в оригинал на ПК, нафига переплачивать за ничто?
Они уберут оригинал из продаж, чтобы продавать ремастеры.
У Жадных и лицемерных компаний это типичная практика.
сделать аналог смарт деливери ❌
выпустить патч с 60фпс и доп. пресетами ❌
"Ремастер" за 50$ и "апгрейд" за 10$ ✅
Дык она и шла на PS5 в 60 кадров и выглядела отлично. Вообще не понял зачем этот ремастер
Редкое исключение, которое к тому же даже хуже правила.
А как он сравнил то? Ведь ещё ничего не показали же, только трейлер и всё или они с ютуба решил сравнить видео трейлера, где качество ухучшается всегда.
Зависит от качества оригинала и в каком разрешение оно было, там много факторов вообще, но одно точно скажу, слушать ноунейма, ещё до выхода ремастера, это сверх тупизма.
Фонарик то хоть починят?
Чтоб светило ярче чем в оригинале)))
Сони в глаза долбатся что ли? Это издевательство над геймерами, они реально удмаю что геймеры тупые?
Говорю же, конфиг сменили да и все. Тупо срубить бабла на пустом месте.
Ремастер, уже? // Сергей Карпенко
Ну игра вышла 6 лет назад, разработчики вполне могут выпустить переиздание на 5 про плойку. Но графика в "ремастере" действительно такая себе. // Николай Смердов
Шесть? // Сергей Карпенко
Реальность бытия🤷 // Николай Смердов
Я все равно мод поставлю на Дерелла
а такой есть?
Уже 4 года как есть, при том довольно качественный
спасиб. буду знать теперь
Такой потрясающей игре нужен не ремастер, бомбическая вторая часть!!! // Not Data
гои схавают
Сони как всегда...
Да они небось просто видос отредачили и выпустили типо смотрите ремастер)) Лучше бы 2 часть дали им сделать, могли бы уже выпустить к 25 году то. Ну будем надеяться что после продаж этого ремастера дадут свет им сделать 2 часть...
Игра очень нравится, но смотря трейлер, тоже подумал что это же обычная ПК версия, никаких улучшений не увидел.
Докатились, консольные игры портирую назад на консоль, но с высокими настройками качества под видом "ремастера", а вот не было бы порта на ПК, довольствовались бы текстурами времён палеозоя, только фпс бы добавили и было вместо 20 - 60.
ДаунМастер получается какой-то
Хотели срубить бабла,но что то пошло не так
Ну бабла то они все равно срубят, пусть и найдется пара тысяч "не мамонтов", затраты тут и того меньше (пара дошиков индусу)
Чуваку приделали фонарь, это же имба, наконец-то главная тупость игры исправлена, свет выходит из фонарика, а не исходя из позиции игровой камеры. Это бля ЛУЧШЕЕ, что можно было сделать с этой игрой, на модельке перса не было фонарика, могли бы просто ссаный патч выпустить, а не даунгрейдить всю игру.
а что, уже вышел? наверно по двойной цене оригинала. быстро они бездельничают.
Нормально так они своих фанатов катают пк порт почти за полную цену.
так а чем им парится,вон какой нибудь главный начальник компании кто делает эти игры,просто дает указание какому нибудь работяге,сделай мне ремастер за премию,он соглашается,и левой пяткой делает ремастер, с помощью ИИ или еще чего меняет цветокор,и чуть чуть текстуры ,и все,ремастер готов,в итоге мы получаем ту же самую игру за те же бабки если не дороже,которая выглядит еще хуже,а в лучшем случае не имеет изменений вообще,и Сони рады тк они получают с этого миллионы баксов,при том что вложения настолько минимальны,что уборщица больше получает чем эти разрабы которые делают ремастер.или тупо качают моды втихаря,накатывают их и продают нам за 5косарей,это вообще РОФЛ.
Его просто назвали как сейчас модно - Ремастер хоть он и таким не является.....
Джонни, я разницы не чувствую
SONY-вы чё-еба----е?ИЛИ ахуе---шие-?
и то и то:)
Ответ Sony: - "А че такого то, мы же продали TLOU 1 трижды, с другими играми нельзя что ли так же поступать?, это наша корова!))"
Оригинальные версии многих современных (не успевших устареть игр) выглядят лучше.
Не согласен, Dead Space Remake, гораздо лучше оригинала...
Dead Space вышел в 2008 насколько я помню. а Days Gone в 2019 он устареть не успел.
И сколько денег на это было потрачено?
Было бы круто, если этот не нужный ремастеред купят всего 100 человек ото всей планеты/ Интересно? Какие убытки понесёт жадная и лицемерная компании сони? За своё наплевательское и высокомерное отношение к своим поклонникам, которые покупают их нии консоли и игры.
Думаю, что никакие. Изображение через ИИ прогнали для повышения разрешения. Профит.
Сони- такие сони
Сони походу тупо решили деньги отмыть, ну а что схема явно рабочая, не в первый раз так делают.
вторую часть надо , а не это вот все
надеюсь одумаются и сделают вторую часть, вместо этого бреда
нет
Перед второй частью и после ремастера продадут сначала ремейк первой.
Возможно стоит подождать ремейка на PS6?
да бросьте ,так не бывает. Это просто чья то глупая шутка.
у меня печка так себе, но серовно согласен с мнениями что дейс гон и так выглядит не плохо. Вторая часть серовно когда нибудь выйдет. Мы обязательно доживем до этих дней.
Я смотрю много бабок собралось тут, что гадают на кофейной гуще, когда официальных сравнений ещё нет, а только какого то ноунейма, но уже разнылись так, как будто вас кто то заставляет покупать, а ведь интерес к игре как раз и может этих ид..тов заставить задуматься о 2й части, так что может даже выход ремастера в кое то веке к лучшему...
вот-вот. я рад что хоть кто-то озвучил мысли, которые совпадают с моими
А ну то есть тебе показанного трейлера ремастера мало? Ну лично я когда смотрел конференцию и показывали ролик думал лишь об одном: "WTF это же ничем визуально не отличается от того, что было у меня на ПК". И как по мне, если без Лупы в руках и сравнивания картинки на стоп кадрах человек не видит никакой разницы, то это мягко говоря плохо сделанная работа. И уж точно это не можеот продаваться за какие либо 50$, ибо это в лучшем случае тянет на обычный HD мод с нексуса.
Это называется вымогательство: "если хотите новые крутые игры или продолжения старых, покупайте наши недоремастеры". Значит, Плейстейшн и её студии сами обосрались, где только могли, раздували бюджеты, гнались за левыми трендами, а наказаны оказываются игроки?! Найдите в себе уже хоть каплю самоуважения.
Надо сравнивать на 4К и не по трейлеру.
Нада сравнивать на восьми ка, читыри ка эта мыла для нищуков!!!!11
Ага , мне один сони бой сказал , что сейчас разницы нет на видео и скринах, но вот ты сам купи и запусти на свой плойке игру и тогда точно увидишь разницу;)
Ничоси браток ты как сорока в своё гнездо натащил всего подряд без разбору :D
сегодня уже 16к набирает обороты, 8к уже прошли, а они всё читырика.
Полностью согласен!