Петиция Days Gone 2 вот-вот перешагнет 200 тысяч подписей ©

Для многих игроков Days Gone стала настоящей находкой и одной из лучших игр, в которые они когда-либо играли. Поклонники игры начали петицию с требованием создания продолжения, которая вот-вот перевалит за 200 тысяч подписей, что сделает ее второй по популярности петицией, направленной компании Sony.

Игроки по-прежнему увлечены миром Days Gone, учитывая, что онлайн у игры вдвое больше, чем у одной из самых продаваемых игр Sony - Marvel's Spider-Man. Однако, издатель не дал никаких обещаний относительно создания продолжения. Игроки считают, что подписание петиции не гарантирует создание новой игры, однако, может привлечь внимание к проблеме и вызвать интерес со стороны издателя и разработчиков.

Помимо подписания петиции, поклонники игры также призывают всех, кому не безразлична судьба сиквела активно выражать свою любовь к игре, публикуя статьи и контент на различных платформах, желательно, на англоязычных. Они уверены, что это также может помочь привлечь внимание к проблеме и увеличить шансы на создание продолжения игры.

У возможной Days Gone 2 был огромный потенциал и поклонники надеются, что Sony послушает их требования и примет решение о создании новой игры в этой популярной франшизе. Создание второй части игры может привести к еще большему улучшению ее графики, механик, а также к более глубокой проработке персонажей и сюжета. Это может стать настоящим подарком не только для фанатов Days Gone, но и для новичков франшизы.

Напомним, что сиквел Days Gone был отменен издателем из-за плохого приема игры критиками, которые в свою очередь ругали игру за "белого главного героя". Петицию можно подписать здесь.