Days Gone 26.04.2019
8.3 2 176 оценок

Петиция Days Gone 2 вот-вот перешагнет 200 тысяч подписей

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kaisgrady
Новости

Для многих игроков Days Gone стала настоящей находкой и одной из лучших игр, в которые они когда-либо играли. Поклонники игры начали петицию с требованием создания продолжения, которая вот-вот перевалит за 200 тысяч подписей, что сделает ее второй по популярности петицией, направленной компании Sony.

Игроки по-прежнему увлечены миром Days Gone, учитывая, что онлайн у игры вдвое больше, чем у одной из самых продаваемых игр Sony - Marvel's Spider-Man. Однако, издатель не дал никаких обещаний относительно создания продолжения. Игроки считают, что подписание петиции не гарантирует создание новой игры, однако, может привлечь внимание к проблеме и вызвать интерес со стороны издателя и разработчиков.

Помимо подписания петиции, поклонники игры также призывают всех, кому не безразлична судьба сиквела активно выражать свою любовь к игре, публикуя статьи и контент на различных платформах, желательно, на англоязычных. Они уверены, что это также может помочь привлечь внимание к проблеме и увеличить шансы на создание продолжения игры.

У возможной Days Gone 2 был огромный потенциал и поклонники надеются, что Sony послушает их требования и примет решение о создании новой игры в этой популярной франшизе. Создание второй части игры может привести к еще большему улучшению ее графики, механик, а также к более глубокой проработке персонажей и сюжета. Это может стать настоящим подарком не только для фанатов Days Gone, но и для новичков франшизы.

Напомним, что сиквел Days Gone был отменен издателем из-за плохого приема игры критиками, которые в свою очередь ругали игру за "белого главного героя". Петицию можно подписать здесь.

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Комментарии: 13
Ваш комментарий
AlexMort

Игра шикарная, оптимизация на ПК лучшая! Странно, что до сих пор нет продолжения?!

4
Михаил Исламов

Жаль что бестолку, игра хорошая, но продолжение ей не светит.

1
Protocol10

да пилят уже давно продолжение, скоро выйдет. У сони вариантов нет.

1
AlexMort

Надеюсь

3
Чайкин Пакетик

Качественная игра это действительно как рдр, но на байке.

1
Artery Kaulitz

"... из-за плохого приема игры критиками, которые в свою очередь ругали игру за "белого главного героя"."
Вот и слушай теперь этих "критиков"... Толку от них нету всё равно, из некоторых игроков и то лучше критик получится

0
Executor666

Даже если ее не будет, игропром ничего от этого не потеряет. Среднячок на вечерок.

-2
АMBACK

Надо срочно подписать. Она как RDR только на железном коне!

-3
kolinmah

Как игрушка? Реиграбельна?

1
mylovar kolinmah

ну я на пс4 сначала прошел. А потом на пк еще раз...Но третий раз уже точно не осилю. Она достаточно продолжительная)

1
АMBACK kolinmah

Ну по сравнению лас оф ас... Летает на rtx 2060 в 2к 60фпс

1
spaMER_ID

Она как младший брат - дурачек rdr, которого извращенцы почти любят только за то, что оптимизировали на родной консоли спустя полгода.

-1
tvorog8088

Так если сделают то сначала как эксклюзив плойки, потом придётся другую петицию создавать, что бы портировали на пк)))

-4