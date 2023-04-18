Петиция Days Gone 2 вот-вот перешагнет 200 тысяч подписей

Для многих игроков Days Gone стала настоящей находкой и одной из лучших игр, в которые они когда-либо играли. Поклонники игры начали петицию с требованием создания продолжения, которая вот-вот перевалит за 200 тысяч подписей, что сделает ее второй по популярности петицией, направленной компании Sony.
Игроки по-прежнему увлечены миром Days Gone, учитывая, что онлайн у игры вдвое больше, чем у одной из самых продаваемых игр Sony - Marvel's Spider-Man. Однако, издатель не дал никаких обещаний относительно создания продолжения. Игроки считают, что подписание петиции не гарантирует создание новой игры, однако, может привлечь внимание к проблеме и вызвать интерес со стороны издателя и разработчиков.
Помимо подписания петиции, поклонники игры также призывают всех, кому не безразлична судьба сиквела активно выражать свою любовь к игре, публикуя статьи и контент на различных платформах, желательно, на англоязычных. Они уверены, что это также может помочь привлечь внимание к проблеме и увеличить шансы на создание продолжения игры.
У возможной Days Gone 2 был огромный потенциал и поклонники надеются, что Sony послушает их требования и примет решение о создании новой игры в этой популярной франшизе. Создание второй части игры может привести к еще большему улучшению ее графики, механик, а также к более глубокой проработке персонажей и сюжета. Это может стать настоящим подарком не только для фанатов Days Gone, но и для новичков франшизы.
Напомним, что сиквел Days Gone был отменен издателем из-за плохого приема игры критиками, которые в свою очередь ругали игру за "белого главного героя". Петицию можно подписать здесь.
Игра шикарная, оптимизация на ПК лучшая! Странно, что до сих пор нет продолжения?!
Жаль что бестолку, игра хорошая, но продолжение ей не светит.
да пилят уже давно продолжение, скоро выйдет. У сони вариантов нет.
Надеюсь
Качественная игра это действительно как рдр, но на байке.
"... из-за плохого приема игры критиками, которые в свою очередь ругали игру за "белого главного героя"."
Вот и слушай теперь этих "критиков"... Толку от них нету всё равно, из некоторых игроков и то лучше критик получится
Даже если ее не будет, игропром ничего от этого не потеряет. Среднячок на вечерок.
Надо срочно подписать. Она как RDR только на железном коне!
Как игрушка? Реиграбельна?
ну я на пс4 сначала прошел. А потом на пк еще раз...Но третий раз уже точно не осилю. Она достаточно продолжительная)
Ну по сравнению лас оф ас... Летает на rtx 2060 в 2к 60фпс
Она как младший брат - дурачек rdr, которого извращенцы почти любят только за то, что оптимизировали на родной консоли спустя полгода.
Так если сделают то сначала как эксклюзив плойки, потом придётся другую петицию создавать, что бы портировали на пк)))