Петиция о разработке Days Gone 2 собрала почти 240 тысяч подписей, что говорит о растущем интересе среди геймеров

Days Gone — одна из самых недооценённых игр Sony, и в последнее время она снова привлекает внимание, в основном потому, что не получила ожидаемого фанатами сиквела. Изначально запланированная как трилогия, серия так и не получила продолжения, поскольку Sony не была в восторге от этой идеи. Из-за страха отказа разработчик даже не представил продолжение.

Вместо этого Bend Studio поручили работу над проектом, связанным с лайв-сервисом который в итоге был отменён и даже привёл к увольнению около 30% сотрудников студии. Несмотря на эту неудачу, фанаты не теряют надежды. Петиция в поддержку Days Gone 2 уже собрала почти 240 тысяч подписей, что показывает, насколько велик спрос на продолжение.

Как показывает количество подписей, потребность в продолжении неоспорима: почти четверть миллиона фанатов просят о сиквеле. И это не считая бесчисленных игроков, которые, вероятно, не знают о существовании петиции. Похоже, сейчас самое время для Sony наконец-то прислушаться к сообществу и дать ему то, чего оно действительно хочет.

Подход Sony к делу ещё больше усугубляет ситуацию. Вместо того, чтобы задуматься о сиквеле, они решили выпустить ремастер оригинальной игры, чего фанаты никогда не просили. Естественно, этот шаг вызвал бурную реакцию, поскольку сообщество громко и чётко заявило: им не нужен ремастер, им нужна Days Gone 2.

Фанаты до сих пор просят о сиквеле. Теперь, когда ненужный проект онлайн-сервиса закрыт, кажется, у разработчика появилась прекрасная возможность сосредоточиться на том, чего сообщество требовало всё это время.