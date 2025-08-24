Петиция о разработке Days Gone 2 собрала почти 240 тысяч подписей, что говорит о растущем интересе среди геймеров

Days Gone — одна из самых недооценённых игр Sony, и в последнее время она снова привлекает внимание, в основном потому, что не получила ожидаемого фанатами сиквела. Изначально запланированная как трилогия, серия так и не получила продолжения, поскольку Sony не была в восторге от этой идеи. Из-за страха отказа разработчик даже не представил продолжение.
Вместо этого Bend Studio поручили работу над проектом, связанным с лайв-сервисом который в итоге был отменён и даже привёл к увольнению около 30% сотрудников студии. Несмотря на эту неудачу, фанаты не теряют надежды. Петиция в поддержку Days Gone 2 уже собрала почти 240 тысяч подписей, что показывает, насколько велик спрос на продолжение.
Как показывает количество подписей, потребность в продолжении неоспорима: почти четверть миллиона фанатов просят о сиквеле. И это не считая бесчисленных игроков, которые, вероятно, не знают о существовании петиции. Похоже, сейчас самое время для Sony наконец-то прислушаться к сообществу и дать ему то, чего оно действительно хочет.
Подход Sony к делу ещё больше усугубляет ситуацию. Вместо того, чтобы задуматься о сиквеле, они решили выпустить ремастер оригинальной игры, чего фанаты никогда не просили. Естественно, этот шаг вызвал бурную реакцию, поскольку сообщество громко и чётко заявило: им не нужен ремастер, им нужна Days Gone 2.
Фанаты до сих пор просят о сиквеле. Теперь, когда ненужный проект онлайн-сервиса закрыт, кажется, у разработчика появилась прекрасная возможность сосредоточиться на том, чего сообщество требовало всё это время.
унылая гриндилка
Зато ещё никогда не было так приятно гриндить, рассекая на огромном пердящем и громком мотоцикле.
А если бы мотоцикл был тихий и попукивающий? Или это уже не те ощущения?
Это что тогда за мотоцикл? В таком случае, надо чтобы Дикон на электросамокате или велосипеде рассекал.
Куплинову не зашла 1 часть.
да срать на него вообще.... кого волнует че ему там зашло или не зашло......кто он вообще такой.....
Ну, как бы... ютубер-миллионник, многие росли на его первых летсплеях ))
Тех, хто смотрит летсплеии никогда не бывали в компьютерных клубах.
Первая-то часть была сомнительной. А вторая то зачем?!
"была сомнительной" это мягко сказано
Не, надо было так написать > что говорит о растущем интересе среди консольных геймеров 😜
Это они её в своё время возвели в шедевры, вместе с неподкупными обзорщиками да стримерами😉
Для сонибоев сейчас любая игра шедевр , для них выпустили две с половиной игры за пять лет )
Сколько же шлюхоботов повылазило это просто жесть, великолепная игра да не без недостатков, но вторая часть все бы это поправила, а те кто ноет что игра говище но при этом играют в парашу типа ассасина просто к ним даже нету вопросов, это просто к таким отвращение поэтому лучше помолчите.
Там 200К подписей было три года назад, то есть за этот продолжительный промежуток по инерции подписало еще четыре десятка -- капля в море. О каком растущем интересе речь?!
С учетом что никакой реакции не последовало тогда, наивно ждать ее сейчас. Дорога ложка к обеду. Оригинал не выстрелил, был технически плох, если бы не пк-реанимация и периодически ноющий автор игры, то все давно забыли про данный проект.
Сони свои лишние деньги спустила на бурята и его сиквел, второй раз рисковать не будет.
просто ссани бои же недолюди. смотрите, разрабы выпустили игру где белый брутальный чувак на мотоцикле разносит зомборей в пух и прах! у него белая жена, белый друг, а соевым сонибоям это не надо. им надо в повесточку играть!
игра топ чертей всяких не слушайте
Да кто её делать будет?! Студия сейчас на словах существует. Нынешний состав даже переиздание нормальное сделать не смог.
Конечно, 240 тысяч подписей это для Sony весомее чем их собственные метрики продаж и аналитика рынка на миллиарды долларов. Сидят там в совете директоров и смотрят change org вместо отчетов, вся бизнес стратегия на этом строится.