Петиция с требованием создания продолжения Days Gone 2 вот-вот перешагнет 200 тысяч подписей

Для многих игроков Days Gone стала настоящей находкой и одной из лучших игр, в которые они когда-либо играли. Поклонники игры начали петицию с требованием создания продолжения, которая вот-вот перевалит за 200 тысяч подписей, что сделает ее второй по популярности петицией, направленной компании Sony.
Игроки по-прежнему увлечены миром Days Gone, учитывая, что онлайн у игры вдвое больше, чем у одной из самых продаваемых игр Sony - Marvel's Spider-Man. Однако, издатель не дал никаких обещаний относительно создания продолжения. Игроки считают, что подписание петиции не гарантирует создание новой игры, однако, может привлечь внимание к проблеме и вызвать интерес со стороны издателя и разработчиков.
Помимо подписания петиции, поклонники игры также призывают всех, кому не безразлична судьба сиквела активно выражать свою любовь к игре, публикуя статьи и контент на различных платформах, желательно, на англоязычных. Они уверены, что это также может помочь привлечь внимание к проблеме и увеличить шансы на создание продолжения игры.
У возможной Days Gone 2 был огромный потенциал и поклонники надеются, что Sony послушает их требования и примет решение о создании новой игры в этой популярной франшизе. Создание второй части игры может привести к еще большему улучшению ее графики, механик, а также к более глубокой проработке персонажей и сюжета. Это может стать настоящим подарком не только для фанатов Days Gone, но и для новичков франшизы.
Напомним, что сиквел Days Gone был отменен издателем из-за плохого приема игры критиками, которые в свою очередь ругали игру за "белого главного героя". Петицию можно подписать здесь.
Игра шикарная, оптимизация на ПК лучшая! Странно, что до сих пор нет продолжения?!
Потому что никто не купил, а все спёрли, не? Да и оценки журнашлюх были довольно средние.
Да и, положа руку на сердце, игра не хит ни разу. Это, как раньше любили выражаться, "крепкий середнячок", который некоторым людям мог очень сильно зайти. Мне, например, очень зашла игра, и я с удовольствием зачистил практически все активности, которые предлагает игра. Но увы, сердцу нравится, а умом понимаешь, что игра максимум неплохая, не больше.
Ога. На PS(?) спёрли, на PC спёрли, а высокий онлайн в том же стиме и всеобщий ор "дайте сиквел" лишь на сайтах вроде плейграунда в виде иллюзии висит.
А в игре отстойно реализованы только активности и очень неглубокая и непродуманная прокачка, что очень легко компенсируется медитативным( ) ) геймплеем и очень приятной сюжетной линией, которая вскоре переплетается из множества пучков в одно целое, и постановкой.
Если игра максимум неплохая, тогда зачем ты зачистил практически все активности? Лично я все активности чищу только в шедеврах. И в данном случае игра гениальный шедевр. Было бы оно не так, я не стал бы чистить в ней вообще всю карту. И понимать это нужно не сердцем, а умом. Мне непонятно, почему ты отрицаешь очевидное - игра шедевр зомби жанра! Точка.
Потому что МНЕ понравилась настолько, что я готов был закрыть глаза на недостатки.
Чушь не пиши и так все дизлайки собрал!
Качественная игра это действительно как рдр, но на байке.
рдр - уг депрессивное, какой путь не выбирай, кончится дерьмово, очень жалею, что когда-то купил
Ну ты молодец. Сравнил игру рокстар с какокойто безыдейной гринделкой. В которой даже нормально предметы гринда подсветить не смогли.
Ну вы и клоун батенька.
Сам ты гриндилка, очередной поверхностный верхогляд любитель кинца от Сони. В ДГ шикарен именно геймплей и ворлдэксплоринг. Всё благодаря шикарно реализованному сеттингу, приятной картинке, звукам и музыке, очень поглащающему геймплею. Те кто проникся, пройдут ДГ по пять раз, РДР2 до такой степени кинцо, что не понимаю сути ручного управления в моментах между роликами...
Да, потому что я не фанат какой то одной игры, это дурной тон по отношению к другим жанрам. Гринд в Days Gone? Можно подумать тебя заставляют потеть и мучатся улучшая оружие и снаряжение. Фишка DG в том что основы взяты из популярной TLOU1 которую помножили на открытый мир, с расширенным арсеналом и улучшением оружия. Если до знакомства с TLOU1 я так не считал, то теперь точно в этом убедился. RDR каким тут боком? Да тем же боком - путешествия, живописной атмосферой погружающим и притягательным сюжетом, это ведь по особому не спешные игры которые важно прочувствовать, и не спешить пройти.
У RDR2 одна идея, у Days Gone другая, и в принципе нужно радоваться что есть сони которая выпускает красивые игры не раз в 10 лет, с качеством далеко не хуже чем Рокстар.
Эх, насколько я ненавижу душные геймплеи(дефолт лутание от Сони, крафт, мотоцикл\заправка и тд), но здесь, эти 30+ часов, я провел шикарно и пройду еще раз, лучший экз от Сони имхо.
"... из-за плохого приема игры критиками, которые в свою очередь ругали игру за "белого главного героя"."
Вот и слушай теперь этих "критиков"... Толку от них нету всё равно, из некоторых игроков и то лучше критик получится
да к черту этих критиков… бесполезные
Тем более главный герой Хабиб Нурмагомедов, не чисто белый 😀
Мне еще очень понравилось, что в игре помимо практически полного отсутствия негров, есть две лесбухи (медсестра и байкерша), а в итоге байкерша влюбляется в Дикона Сент Джона, потому что он здравый мужик, и против нормальной природы не попрешь.
Спойлер : это не байкерша поперла против природы, а она бисексуальна.
Бисексуалы существуют, дорогой мой друг-гомофоб.
Не нужно называть меня гомофобом, поскольку я идентифицирую себя как боевой вертолет AH-64 Apache! Прошу относиться с уважанием! Ваши нелепые узколобые определения, совершенно не подходящие к моему реально осознаваемому типу личности, крайне оскорбительны! И пусть я выгляжу как гомофоб, я осознаю себя иначе, и Вы обязаны с этим считаться! Мой адвокат уже собирает всю необходимую инфу. Готовьте свое гомолюбское очечело. Помимо этого я обязательно создам соответствующую тему на прогрессивном и самом толерантном форуме ResetEra, где мы с моими друзьями-вертолетами будем обсирать Вас - ущемителей!
Люди-вертолеты имеют право на самовыражение!
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Да игруха огонь, почему отказали делать продолжение дауны.
может не расчитывали что игра зайдет и им это не нужно было... Поэтому и вторую пока не планирую.
Есть на подобную тему фильм "Продюсеры". Там смысл в том что ребята взяли кредит на фильм, который нужно было что бы провалился в прокате. А всё для того что бы денег получить мол по страховке....НО! Их постановка получилась наоборот хорошей, из-за этого у них было много проблем.
2 раза прошел ее
и еще раз пройду через 1-2 года
...и ничего не произойдёт.
Ну почему же. Может и выпустят, только сделают главного героя черножопым, как и хотели игровые критики этой игры.
Если объективно - цвет кожи героя в игре мог быть абсолютно любым, и не изменилось бы буквально ничего.
Сменилась бы цветовая палитра и дизайн персонажа, как и реакция других персонажей на него, что могло не только отразиться на восприятии игры игроком, но и вынудить разработчиков полностью пересмотреть всю сюжетную линию из-за переработки всего одного (!) персонажа, так ещё и протагониста. В противном случае это смотрелось бы максимально неестественно, что опять же отразилось бы на восприятии, продажах и итоговых оценках, как и случается ныне.
Знаешь обычно, когда делают ГГ негром в западной игре, они это стараются показать не только визуально, но и так чтобы все вокруг знали, что это негр. Полюбому разговоры в стиле "Тебе не нравится, что я черный?" ну и полюбому рассказы о дискриминации, мол не взяли на работу, учебу и так далее. Хотя в первой части пусть и показали всего двоих черных, показали их весьма адекватно.
Несколько примеров можешь привести? Ну так, чтобы не быть голословным?
до чего дошли сони - люди попрошайничают у них продолжение нормальной игры, где была незаконченная история
Ага. Зато всякий трешовый кал клепают пачками.
Кстати, а где там была незаконченная история? По моему там был самый классический хэпиенд, где главный герой с любимой девушкой , укатывает на байке в закат.
После эндгейма появляется последний квест, до которого надо доехать. Да и без этой сцены в целом чувствуется недосказанность, потому что нас поставили перед фактом события, а его последствия - пока "неизвестны".
где там подписаться?)))
Мне реально понравилась. Проходил с удовольствием. Может одумаются и возьмутся за вторую часть. Очень жду продолжение.
Шикарная игра. Даёшь вторую часть.
Люблю эту игру. При покупке не ожидая ничего сверхъестественного - получила массу удовольствия и геймплейно и сюжетно. А оптимизация просто "chef's kiss".
Вот могли же раньше делать хорошие порты. Она даже на офисном GTX750 идет отлично. Мой шеф на работе до сих пор в нее катает) раз пятый наверно перепроходит, я уже все диалоги наизусть знаю))
Кайф после бесплатных онлайн игр
Вот он терпила. Пусть купит себе б/у GTX670.
Шикарная супер игра! Хотелось бы увидеть трилогию!
создай пост когда перевалит за 100 лям. - Чувак
Мне эта игра понравилась ещё на первом трейлере
Жаль что бестолку, игра хорошая, но продолжение ей не светит.
всё ей светит,разработчики не дураки,им нужна выгода
Да ну почему же. У игры все шансы, я уверен, что и Сони не собирались забрасывать игру. Просто решили, что в данный момент это не приоритетно. Игра неплохо показала себя на ПК, имеет приемлимые продажи.
Проблема игры в очень душном начале. Нужно реально минимум 5-6 часов пересилить себя и потом уже в процессе игра начинает раскрываться с лучшей стороны. После уже и не заметил как 50-60 часов прошло.
Главное улучшить убогий крафт и разнообразие в доп.квестах сделать и игра сможет выстрелить. В общем петицию подписал.
Хоспаде, зачем делать такие игры, где тебе ещё надо терпеть духоту 5-6 часов..
Это издержка длинного сюжета. По опыту - в монотонные медленные игры вникаешь долго, но когда это дело происходит ты их один хрен забудешь. А быстрые игры наоборот, надоедают с такой же скоростью. Поэтому найдется место, что для тех, что для других.
Ну а третьи. просто продут мимо, понимая зачем себя насиловать
Я про игры говорю. Третьи игры мимо пройдут, согласен.
капец 5-6 часов 0_0, мне если игра не заходит 30-60 мин, обычно рефанд или анинстал. меня хватило на мин 30-40 этого шедевра :)
Хоть раз петиция повлияла на решения создания продолжения игры? Были такие вообще петиции? Я как-то не особо такие новости читал
А издатели нечасто отменяют сиквелы успешных игр. Если я не ошибаюсь, такое впервые.
были же статьи, что в финансовом плане игра провалилась. Успешная в плане отношения игроков? Тогда далеко не в первый раз
edit. Или не провалилась, а не дотянула? За игрой не слежу, но что то точно было на тему денег
edit 2. Из любопытства пошуршал статейки на пг, и насколько я понял, то провалилась в продажах она на старте, и покупали ее в основном по скидкам + плохие отзывы критиков послужили предлогом отмены. Хотя, в то же время на пк она продалась, вроде как, норм (но по скидкам или полной цене - хз). Хрен знает, короче, можно было бы и дать добро на вторую часть, шуму она норм наделала
Вообще да
А я за игрой слежу причем с первого дня анонса. Цена на игру не падала дольше, чем у той же ласт оф ас 2, а тираж в 6 миллионов за год для нового айпи - это лучше чем хорошо. Сони не понравились отзывы журналистицидов и крики сжвшников про белого мужика сексиста
Тогда может и продолжение, если сделают, то беззубым, с другим гг квиром тинейджером или подобную лабуду.. В угоду критикам клепать, и чтоб было хорошо, как у дрюккмана не каждый сумеет, может оно и к лучшему, в таком случае, что без сиквела, хз теперь
“Критиками, которые в свою очередь ругали игру за "белого главного героя". Какая дичь, Боже. А игра отличная. Sony просто ***, что зарубили вторую часть.
Твой голос может стать знаковым ! )
а где то дети голодают...
Так. Ты к чему это щас?))
к току что много очень много златиков орки добывают, ноне знают что с ними делатть...написалфигнючтобпростостобойпообщаться)
Тебя кто из дурки выпустил, родной?)
Ждёмс!
Толку от ваших петиций, если игрок не готов "голосовать" рублем/долларом/евро. 200к подписавших, а сколько из них взяли оригинал по скидке, кто вообще с раздачи ее забрал, кто просто диск брал, а кто и вовсе даже не покупал. Игра не оправдала ожиданий (ибо нех.й было п.здеть) и получила справедливое забвение. Высокий онлайн в стиме, скажете, да там в пике на релизе даже 30к не было, а сейчас меньше 3к пиковый, даже в ETS2/ATS он раз в 10 выше.
Игра вышла максимально средненькой по всем фронтам, а по некоторым даже душной.
А ну то есть я должен бежать и покупать на релизе за завышенную цену, только потому, чтобы разрабы выпустили вторую часть? Нет спасибо. Как брал по скидке так и буду.
Уже перевалила за 200к. Сейчас перепрохожу как раз. Надеюсь что все же решаться на сиквел.
Подпишем тоже)
внчале обосрали всю игру а сейчас запели сначало надо было башкой думать сейчас поздняк метатся
Для меня дейз ган стала приятным разворачиванием, запускал ее от делать нечего, ни на что не рассчитывая, так как не люблю игры про зомби. А получил великолепную игру и море эмоций и удовольствия)
Честно говоря, недавно прошел ласт оф ас, так вот дейз ган мне понравилась куда сильнее, гораздо больше позитивных эмоций оставила. Из этих двух игр, дейз ган скорее заслужил сиквел чем ласт оф ас)
Топ игра и сюжет, и геймплей, всё в ней понравилось
Отличная игра, жаль что забросили. Игра гораздо лучше всяких хорайзенов и даже ласт оф аса.
Надо бы её добить, там с этими военными тусуюсь мне кажется тут сюжет подкачал стал вялым но в остальном хороша
Весьма достойная игра. Без всяких сомнений.
Игра бомба, бой с огромными ордами это просто нечто!!!! Оптимизация шикарная, никаких просадок по фпс и лагов, сюжет интересный и затягивает с первых минут геймплея. Что еще нужно для создание второй части? ну вот что? своя фан база есть, и причем активная которым интересно увидеть 2 часть. Поэтому думаю разработчикам нужно задуматься над этим вопросом....ведь фанаты так просто не сдадутся=) Они орда, а мы в ней Дьякон Сент-Джон)
200 000 желающих игру умножаем на 70 баксов за игру, получаем 14 000 000 баксов.
Еще вопросы есть почему соня не зреет на сиквел?
Вот когда подпишут петицию 2 000 000 желающих, тогда и начнется разговор о разработке.
Подписал, хотя не играл в первую часть. Начинал, но как-то не втянулся.
Уже больше 200к
лучшая игра, из всех эксклюзивов сони,оптимизация,графика,бои,сюжет,стелс и т.д.
Очень радует тот факт, что люди готовы побороться за свои любимые игры. Я очень надеюсь что эта история закончится хорошо, и мы увидим отличное продолжение.)))
Соберет 200к - можно будет ею подтереться.
Игра хорошая, и закручено всё неплохо, и графоний имеется, приятный глазу, и тема зомби интересная, и экшна хоть отбавляй... Но вот мне лично не зашла, часок погонял и удалил. Уныло как-то там и ГГ бесит своими вечными моральными страданиями. Так что, я вторую часть не жду, можете минусовать😆
Игра хорошая, но зомби уже поднадоели. Это утопия и ужОс пиндосов, их религия ))). Дайте нам что ни будь новое и качественное про космос.
Да ср@ть что там блеют критики, это проплаченая шобла!
Игра осталась не завершенной...Как же хочетстя узнать, что будет дальше. Ни одну игру не проходил столько раз, как эту. И хочется снова и снова. И ни разу не надоела. Благо, что у игры столько вариантов сложности.
Не будет DG 2 , об этом разрабы говорили, мол деньжат мало с неё залатали или что-то вроде того
Вряд ли эта петиция что-то решит.
Тут нужна программа типа предзаказов на Кикстартере. Чтобы люди заранее внесли денежку за игру. Вот 200 тысяч внесут, тогда это уже реально будет что-то значить.
Ебу.. критики нашлись, сто пудова конченные лгбтшники все критины.Разрабы должны послать всех критиков на .... и смотреть мнение фанатов а не уеб...
Игра шикарная, но бесил бензобак знатно, поэтому замутил бесконечный бак, стало намного лучше и интереснее)
да пилят уже давно продолжение, скоро выйдет. У сони вариантов нет.
Надеюсь
У сони нет вариантов сделать не псевдоморальную духотню в стиле бога нытья и симулятора фидинга в мире технодинозавров.
Так если сделают то сначала как эксклюзив плойки, потом придётся другую петицию создавать, что бы портировали на пк)))
Надо срочно подписать. Она как RDR только на железном коне!
Как игрушка? Реиграбельна?
ну я на пс4 сначала прошел. А потом на пк еще раз...Но третий раз уже точно не осилю. Она достаточно продолжительная)
Ну по сравнению лас оф ас... Летает на rtx 2060 в 2к 60фпс
Она как младший брат - дурачек rdr, которого извращенцы почти любят только за то, что оптимизировали на родной консоли спустя полгода.
Она офигенная. С удовольствием прошёл два раза
Да оставьте вы игру в покое, не выйдет сиквел.
Ага, лучше бы все эти люди петицию халф лайф 3 сделали.
Лучше бы не подписи собирали, а по 60 баксов (предзаказ так сказать), глядишь Соня разродится... А если нет, то может собранных денег хватит на независимое финансирование сиквела))
Не каждый готов кинуть 60 баксов в никуда, зная что там фифти фифти)
Ну вот и Сони не готовы кинуть миллионы, а то как обычно на словах все "ЗА", а на деле ждут торрент-идишн))
Ну не забавы ж ради 200к человек уделили время подписать петицию. Очевидно, если это вторая по масштабу петиция к ним, то и доход будет соответствовующий. Обычная теория вероятности. Если не опираться на цифры, то не стоит опираться вообще ни на что.
Да накидали на куче форумов сообщения с призывом поддержать, кому не лень перешли да тыкнули. Многие там уже зарегистрированы, там что для них это просто кнопку нажать.
Но я сам только за, несмотря на всю кривизну, все же получил удовольствие как от игрового процесса, так и от сюжета.
Многие почему-то не тыкают на другие петиции, заметь. Опять же, теория вероятности - петиция на первом месте актуальных
Если бы на Кикстартере запилили сбор денег на 2 часть - было бы вообще круто )
чел это не вонючее инди. это ААА. так что какую ты сумму там хочешь что бы они собирали ? 200 миллионов долларов и обещание что игра выйдет примерно через 5-7 лет ?
Ну ведь никто не пробовал. 200 лямов не собрали бы, но на разработку игры - вполне осилили бы думаю. Но тут уже другой вопрос - sony тупо не разрешат так сделать)
https://www.playground.ru/misc/news/v_2021_godu_razrabotchiki_igr_sobrali_na_kickstarter_24_mln_dollarov-1182127
По мне так душное фуфло, как и 90% экзов сони.
По минусам судя, фанатики не одобрили твоего мнения. (любители жрать дерьмо из ведер всегда просят добавки)
Игра душная и унылая! Но людям без вкуса она нравится!
Мой вердикт. Дутый кал!!!! 4,5 из 10!
Jassy Pinkman факт
Душная шляпа. Не осилил больше 40 минут.
При условии, что пролог длится час)) То что игра тебе не понравилась не значит, что это душная шляпа
Нет, это именно душная шляпа про дружеский фистинг за три хандред бакс и моральное дрочилово в стиле сони.
Вторую часть делать не нужно.
Забавно, что я думал так же в первые полтора-два часа игры и чуть было тогда ее не забросил. Иными словами начало у игры нихрена не начало - игра начинается только после перехода в лост лейк и там в игру из ниоткуда прокрадывается постановка, окажется что в игре есть прописанные персонажи, нихрена себе, сюжет откуда-то еще вылупился... Сперва ее чуть не удалил, а потом заставал себя за игрой в 4 часа утра, что вообще не свойственно для меня. Короче не знаю на кой хрен они сделали такой вязкий пролог, но это стоило игре сиквела
Неужели где то есть 200.000 калоедов. В дрочильн ещё не наигрались.
И один ты золотой любитель фортнайта. Истинный некалоед недрочильнь
Вообще не играю в мультиплеерный мусор. Даже в кску с доткой никогда не запускал.
Даже если ее не будет, игропром ничего от этого не потеряет. Среднячок на вечерок.
Большинство игроков твоего мнения не разделяет
игра миниум на 2-3 недели плотной игры насыщенной великолепными перестрелками и погонями на мощных байках на фоне красивейшей природы
Не стоит объяснять очевидные вещи таким)
Согласен, игра не затянула вообще , неинтересная , скучная
Я пол года её проходил по выходным. Не вижу смысла плотно залипать на 2-3 недели на ежедневной основе ни в одну игру, даже в самую гениальную. Если можно растянуть удовольствие на пол года-года. Смысл плотно залипать?
Но по факту да. Игра очень плотная и насыщена событиями. Каждый сюжетный поворот это словно новая серия крутого сериала. Такие игры редкость. Я не понимаю тех, кто называет Days Gone середняком на вечерок, ибо это значит обманывать самого себя.