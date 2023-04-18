Days Gone 26.04.2019
8.3 2 191 оценка

Петиция с требованием создания продолжения Days Gone 2 вот-вот перешагнет 200 тысяч подписей

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kaisgrady

Для многих игроков Days Gone стала настоящей находкой и одной из лучших игр, в которые они когда-либо играли. Поклонники игры начали петицию с требованием создания продолжения, которая вот-вот перевалит за 200 тысяч подписей, что сделает ее второй по популярности петицией, направленной компании Sony.

Игроки по-прежнему увлечены миром Days Gone, учитывая, что онлайн у игры вдвое больше, чем у одной из самых продаваемых игр Sony - Marvel's Spider-Man. Однако, издатель не дал никаких обещаний относительно создания продолжения. Игроки считают, что подписание петиции не гарантирует создание новой игры, однако, может привлечь внимание к проблеме и вызвать интерес со стороны издателя и разработчиков.

Помимо подписания петиции, поклонники игры также призывают всех, кому не безразлична судьба сиквела активно выражать свою любовь к игре, публикуя статьи и контент на различных платформах, желательно, на англоязычных. Они уверены, что это также может помочь привлечь внимание к проблеме и увеличить шансы на создание продолжения игры.

У возможной Days Gone 2 был огромный потенциал и поклонники надеются, что Sony послушает их требования и примет решение о создании новой игры в этой популярной франшизе. Создание второй части игры может привести к еще большему улучшению ее графики, механик, а также к более глубокой проработке персонажей и сюжета. Это может стать настоящим подарком не только для фанатов Days Gone, но и для новичков франшизы.

Напомним, что сиквел Days Gone был отменен издателем из-за плохого приема игры критиками, которые в свою очередь ругали игру за "белого главного героя". Петицию можно подписать здесь.

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Комментарии: 175
Ваш комментарий
AlexMort

Игра шикарная, оптимизация на ПК лучшая! Странно, что до сих пор нет продолжения?!

89
Dr_Shtopor

Потому что никто не купил, а все спёрли, не? Да и оценки журнашлюх были довольно средние.
Да и, положа руку на сердце, игра не хит ни разу. Это, как раньше любили выражаться, "крепкий середнячок", который некоторым людям мог очень сильно зайти. Мне, например, очень зашла игра, и я с удовольствием зачистил практически все активности, которые предлагает игра. Но увы, сердцу нравится, а умом понимаешь, что игра максимум неплохая, не больше.

-65
SheriffKo Dr_Shtopor

Ога. На PS(?) спёрли, на PC спёрли, а высокий онлайн в том же стиме и всеобщий ор "дайте сиквел" лишь на сайтах вроде плейграунда в виде иллюзии висит.

А в игре отстойно реализованы только активности и очень неглубокая и непродуманная прокачка, что очень легко компенсируется медитативным( ) ) геймплеем и очень приятной сюжетной линией, которая вскоре переплетается из множества пучков в одно целое, и постановкой.

42
Janekste Dr_Shtopor

Если игра максимум неплохая, тогда зачем ты зачистил практически все активности? Лично я все активности чищу только в шедеврах. И в данном случае игра гениальный шедевр. Было бы оно не так, я не стал бы чистить в ней вообще всю карту. И понимать это нужно не сердцем, а умом. Мне непонятно, почему ты отрицаешь очевидное - игра шедевр зомби жанра! Точка.

9
Dr_Shtopor Janekste

Потому что МНЕ понравилась настолько, что я готов был закрыть глаза на недостатки.

2
AlexMort Dr_Shtopor

Чушь не пиши и так все дизлайки собрал!

3
Чайкин Пакетик

Качественная игра это действительно как рдр, но на байке.

40
sanmon

рдр - уг депрессивное, какой путь не выбирай, кончится дерьмово, очень жалею, что когда-то купил

-28
FRentertainment2

Ну ты молодец. Сравнил игру рокстар с какокойто безыдейной гринделкой. В которой даже нормально предметы гринда подсветить не смогли.

-9
virtus2d sanmon

Ну вы и клоун батенька.

2
Константин Юркин FRentertainment2

Сам ты гриндилка, очередной поверхностный верхогляд любитель кинца от Сони. В ДГ шикарен именно геймплей и ворлдэксплоринг. Всё благодаря шикарно реализованному сеттингу, приятной картинке, звукам и музыке, очень поглащающему геймплею. Те кто проникся, пройдут ДГ по пять раз, РДР2 до такой степени кинцо, что не понимаю сути ручного управления в моментах между роликами...

1
Чайкин Пакетик FRentertainment2

Да, потому что я не фанат какой то одной игры, это дурной тон по отношению к другим жанрам. Гринд в Days Gone? Можно подумать тебя заставляют потеть и мучатся улучшая оружие и снаряжение. Фишка DG в том что основы взяты из популярной TLOU1 которую помножили на открытый мир, с расширенным арсеналом и улучшением оружия. Если до знакомства с TLOU1 я так не считал, то теперь точно в этом убедился. RDR каким тут боком? Да тем же боком - путешествия, живописной атмосферой погружающим и притягательным сюжетом, это ведь по особому не спешные игры которые важно прочувствовать, и не спешить пройти.

У RDR2 одна идея, у Days Gone другая, и в принципе нужно радоваться что есть сони которая выпускает красивые игры не раз в 10 лет, с качеством далеко не хуже чем Рокстар.

-1
Smalko

Эх, насколько я ненавижу душные геймплеи(дефолт лутание от Сони, крафт, мотоцикл\заправка и тд), но здесь, эти 30+ часов, я провел шикарно и пройду еще раз, лучший экз от Сони имхо.

32
Artery Kaulitz

"... из-за плохого приема игры критиками, которые в свою очередь ругали игру за "белого главного героя"."
Вот и слушай теперь этих "критиков"... Толку от них нету всё равно, из некоторых игроков и то лучше критик получится

27
Sneaky Pete

да к черту этих критиков… бесполезные

21
Death to the Nazis

Тем более главный герой Хабиб Нурмагомедов, не чисто белый 😀

-1
FatalleZ

Мне еще очень понравилось, что в игре помимо практически полного отсутствия негров, есть две лесбухи (медсестра и байкерша), а в итоге байкерша влюбляется в Дикона Сент Джона, потому что он здравый мужик, и против нормальной природы не попрешь.

3
Aloysobeck FatalleZ

Спойлер : это не байкерша поперла против природы, а она бисексуальна.

Бисексуалы существуют, дорогой мой друг-гомофоб.

-3
FatalleZ Aloysobeck
Бисексуалы существуют дорогой мой друг-гомофоб.

Не нужно называть меня гомофобом, поскольку я идентифицирую себя как боевой вертолет AH-64 Apache! Прошу относиться с уважанием! Ваши нелепые узколобые определения, совершенно не подходящие к моему реально осознаваемому типу личности, крайне оскорбительны! И пусть я выгляжу как гомофоб, я осознаю себя иначе, и Вы обязаны с этим считаться! Мой адвокат уже собирает всю необходимую инфу. Готовьте свое гомолюбское очечело. Помимо этого я обязательно создам соответствующую тему на прогрессивном и самом толерантном форуме ResetEra, где мы с моими друзьями-вертолетами будем обсирать Вас - ущемителей!

Спойлер

Люди-вертолеты имеют право на самовыражение!

#HelicopterLivesMatter #HLM #Нетвертолетофобам

1
Dendyyyyy

Да игруха огонь, почему отказали делать продолжение дауны.

21
BioHoHoL

может не расчитывали что игра зайдет и им это не нужно было... Поэтому и вторую пока не планирую.

Есть на подобную тему фильм "Продюсеры". Там смысл в том что ребята взяли кредит на фильм, который нужно было что бы провалился в прокате. А всё для того что бы денег получить мол по страховке....НО! Их постановка получилась наоборот хорошей, из-за этого у них было много проблем.

1
Аналиус

2 раза прошел ее

и еще раз пройду через 1-2 года

14
Dr_Shtopor

...и ничего не произойдёт.

10
virtus2d

Ну почему же. Может и выпустят, только сделают главного героя черножопым, как и хотели игровые критики этой игры.

0
Dr_Shtopor virtus2d

Если объективно - цвет кожи героя в игре мог быть абсолютно любым, и не изменилось бы буквально ничего.

1
SheriffKo Dr_Shtopor

Сменилась бы цветовая палитра и дизайн персонажа, как и реакция других персонажей на него, что могло не только отразиться на восприятии игры игроком, но и вынудить разработчиков полностью пересмотреть всю сюжетную линию из-за переработки всего одного (!) персонажа, так ещё и протагониста. В противном случае это смотрелось бы максимально неестественно, что опять же отразилось бы на восприятии, продажах и итоговых оценках, как и случается ныне.

0
Skvizgar Dr_Shtopor

Знаешь обычно, когда делают ГГ негром в западной игре, они это стараются показать не только визуально, но и так чтобы все вокруг знали, что это негр. Полюбому разговоры в стиле "Тебе не нравится, что я черный?" ну и полюбому рассказы о дискриминации, мол не взяли на работу, учебу и так далее. Хотя в первой части пусть и показали всего двоих черных, показали их весьма адекватно.

0
Dr_Shtopor Skvizgar

Несколько примеров можешь привести? Ну так, чтобы не быть голословным?

0
Niko71790

до чего дошли сони - люди попрошайничают у них продолжение нормальной игры, где была незаконченная история

9
virtus2d

Ага. Зато всякий трешовый кал клепают пачками.

Кстати, а где там была незаконченная история? По моему там был самый классический хэпиенд, где главный герой с любимой девушкой , укатывает на байке в закат.

0
SheriffKo virtus2d

После эндгейма появляется последний квест, до которого надо доехать. Да и без этой сцены в целом чувствуется недосказанность, потому что нас поставили перед фактом события, а его последствия - пока "неизвестны".

0
inkomniak

где там подписаться?)))

8
Powerful21

Мне реально понравилась. Проходил с удовольствием. Может одумаются и возьмутся за вторую часть. Очень жду продолжение.

8
Sneaky Pete

Шикарная игра. Даёшь вторую часть.

7
Wise Owl

Люблю эту игру. При покупке не ожидая ничего сверхъестественного - получила массу удовольствия и геймплейно и сюжетно. А оптимизация просто "chef's kiss".

7
BuzzKull

Вот могли же раньше делать хорошие порты. Она даже на офисном GTX750 идет отлично. Мой шеф на работе до сих пор в нее катает) раз пятый наверно перепроходит, я уже все диалоги наизусть знаю))

6
FastZair

Кайф после бесплатных онлайн игр

0
awareness of greatness
Мой шеф на работе до сих пор в нее катает) раз пятый наверно перепроходит,
Спойлер
-1
cuckold

Вот он терпила. Пусть купит себе б/у GTX670.

0
1ABB1

Шикарная супер игра! Хотелось бы увидеть трилогию!

6
Igromaniyak

создай пост когда перевалит за 100 лям. - Чувак

5
Death to the Nazis

Мне эта игра понравилась ещё на первом трейлере

4
Михаил Исламов

Жаль что бестолку, игра хорошая, но продолжение ей не светит.

3
torn22

всё ей светит,разработчики не дураки,им нужна выгода

0
Skvizgar

Да ну почему же. У игры все шансы, я уверен, что и Сони не собирались забрасывать игру. Просто решили, что в данный момент это не приоритетно. Игра неплохо показала себя на ПК, имеет приемлимые продажи.

0
Сирэй

Проблема игры в очень душном начале. Нужно реально минимум 5-6 часов пересилить себя и потом уже в процессе игра начинает раскрываться с лучшей стороны. После уже и не заметил как 50-60 часов прошло.

Главное улучшить убогий крафт и разнообразие в доп.квестах сделать и игра сможет выстрелить. В общем петицию подписал.

3
Saint01

Хоспаде, зачем делать такие игры, где тебе ещё надо терпеть духоту 5-6 часов..

-4
kaisgrady Saint01

Это издержка длинного сюжета. По опыту - в монотонные медленные игры вникаешь долго, но когда это дело происходит ты их один хрен забудешь. А быстрые игры наоборот, надоедают с такой же скоростью. Поэтому найдется место, что для тех, что для других.

0
awareness of greatness kaisgrady

Ну а третьи. просто продут мимо, понимая зачем себя насиловать

3
kaisgrady awareness of greatness

Я про игры говорю. Третьи игры мимо пройдут, согласен.

0
Skorskis

капец 5-6 часов 0_0, мне если игра не заходит 30-60 мин, обычно рефанд или анинстал. меня хватило на мин 30-40 этого шедевра :)

-3
L1no

Хоть раз петиция повлияла на решения создания продолжения игры? Были такие вообще петиции? Я как-то не особо такие новости читал

3
kaisgrady

А издатели нечасто отменяют сиквелы успешных игр. Если я не ошибаюсь, такое впервые.

1
Iktar kaisgrady

были же статьи, что в финансовом плане игра провалилась. Успешная в плане отношения игроков? Тогда далеко не в первый раз

edit. Или не провалилась, а не дотянула? За игрой не слежу, но что то точно было на тему денег

edit 2. Из любопытства пошуршал статейки на пг, и насколько я понял, то провалилась в продажах она на старте, и покупали ее в основном по скидкам + плохие отзывы критиков послужили предлогом отмены. Хотя, в то же время на пк она продалась, вроде как, норм (но по скидкам или полной цене - хз). Хрен знает, короче, можно было бы и дать добро на вторую часть, шуму она норм наделала

0
Sneaky Pete

Вообще да

0
kaisgrady Iktar

А я за игрой слежу причем с первого дня анонса. Цена на игру не падала дольше, чем у той же ласт оф ас 2, а тираж в 6 миллионов за год для нового айпи - это лучше чем хорошо. Сони не понравились отзывы журналистицидов и крики сжвшников про белого мужика сексиста

1
Iktar kaisgrady

Тогда может и продолжение, если сделают, то беззубым, с другим гг квиром тинейджером или подобную лабуду.. В угоду критикам клепать, и чтоб было хорошо, как у дрюккмана не каждый сумеет, может оно и к лучшему, в таком случае, что без сиквела, хз теперь

1
LadyWolf95

“Критиками, которые в свою очередь ругали игру за "белого главного героя". Какая дичь, Боже. А игра отличная. Sony просто ***, что зарубили вторую часть.

3
A-S-K

Твой голос может стать знаковым ! )

2
Igromaniyak

а где то дети голодают...

-6
kaisgrady Igromaniyak

Так. Ты к чему это щас?))

3
Igromaniyak kaisgrady

к току что много очень много златиков орки добывают, ноне знают что с ними делатть...написалфигнючтобпростостобойпообщаться)

-6
virtus2d Igromaniyak

Тебя кто из дурки выпустил, родной?)

4
LordHedgehog

Ждёмс!

2
KonigsTiger

Толку от ваших петиций, если игрок не готов "голосовать" рублем/долларом/евро. 200к подписавших, а сколько из них взяли оригинал по скидке, кто вообще с раздачи ее забрал, кто просто диск брал, а кто и вовсе даже не покупал. Игра не оправдала ожиданий (ибо нех.й было п.здеть) и получила справедливое забвение. Высокий онлайн в стиме, скажете, да там в пике на релизе даже 30к не было, а сейчас меньше 3к пиковый, даже в ETS2/ATS он раз в 10 выше.
Игра вышла максимально средненькой по всем фронтам, а по некоторым даже душной.

2
Darko Lay

А ну то есть я должен бежать и покупать на релизе за завышенную цену, только потому, чтобы разрабы выпустили вторую часть? Нет спасибо. Как брал по скидке так и буду.

0
Cindanic

Уже перевалила за 200к. Сейчас перепрохожу как раз. Надеюсь что все же решаться на сиквел.

2
askazanov

Подпишем тоже)

1
sega443

внчале обосрали всю игру а сейчас запели сначало надо было башкой думать сейчас поздняк метатся

1
Floww

Для меня дейз ган стала приятным разворачиванием, запускал ее от делать нечего, ни на что не рассчитывая, так как не люблю игры про зомби. А получил великолепную игру и море эмоций и удовольствия)

Честно говоря, недавно прошел ласт оф ас, так вот дейз ган мне понравилась куда сильнее, гораздо больше позитивных эмоций оставила. Из этих двух игр, дейз ган скорее заслужил сиквел чем ласт оф ас)

1
Сергей Панин13

Топ игра и сюжет, и геймплей, всё в ней понравилось

1
Rograx

Отличная игра, жаль что забросили. Игра гораздо лучше всяких хорайзенов и даже ласт оф аса.

1
Vin StaV

Надо бы её добить, там с этими военными тусуюсь мне кажется тут сюжет подкачал стал вялым но в остальном хороша

0
Galili

Весьма достойная игра. Без всяких сомнений.

0
RkeeppeR

Игра бомба, бой с огромными ордами это просто нечто!!!! Оптимизация шикарная, никаких просадок по фпс и лагов, сюжет интересный и затягивает с первых минут геймплея. Что еще нужно для создание второй части? ну вот что? своя фан база есть, и причем активная которым интересно увидеть 2 часть. Поэтому думаю разработчикам нужно задуматься над этим вопросом....ведь фанаты так просто не сдадутся=) Они орда, а мы в ней Дьякон Сент-Джон)

0
FatalleZ

200 000 желающих игру умножаем на 70 баксов за игру, получаем 14 000 000 баксов.

Еще вопросы есть почему соня не зреет на сиквел?

Вот когда подпишут петицию 2 000 000 желающих, тогда и начнется разговор о разработке.

0
martin32

Подписал, хотя не играл в первую часть. Начинал, но как-то не втянулся.

0
Sneaky Pete

Уже больше 200к

0
torn22

лучшая игра, из всех эксклюзивов сони,оптимизация,графика,бои,сюжет,стелс и т.д.

0
oleg21412

Очень радует тот факт, что люди готовы побороться за свои любимые игры. Я очень надеюсь что эта история закончится хорошо, и мы увидим отличное продолжение.)))

0
Spillik

Соберет 200к - можно будет ею подтереться.

0
wehrmacht88

Игра хорошая, и закручено всё неплохо, и графоний имеется, приятный глазу, и тема зомби интересная, и экшна хоть отбавляй... Но вот мне лично не зашла, часок погонял и удалил. Уныло как-то там и ГГ бесит своими вечными моральными страданиями. Так что, я вторую часть не жду, можете минусовать😆

0
gvozdinazakaz

Игра хорошая, но зомби уже поднадоели. Это утопия и ужОс пиндосов, их религия ))). Дайте нам что ни будь новое и качественное про космос.

0
Олег Глужецкий

Да ср@ть что там блеют критики, это проплаченая шобла!

0
Sioux123

Игра осталась не завершенной...Как же хочетстя узнать, что будет дальше. Ни одну игру не проходил столько раз, как эту. И хочется снова и снова. И ни разу не надоела. Благо, что у игры столько вариантов сложности.

0
Jarvis666

Не будет DG 2 , об этом разрабы говорили, мол деньжат мало с неё залатали или что-то вроде того

0
Олег Дудин

Вряд ли эта петиция что-то решит.

Тут нужна программа типа предзаказов на Кикстартере. Чтобы люди заранее внесли денежку за игру. Вот 200 тысяч внесут, тогда это уже реально будет что-то значить.

0
UnsavoryJean

Ебу.. критики нашлись, сто пудова конченные лгбтшники все критины.Разрабы должны послать всех критиков на .... и смотреть мнение фанатов а не уеб...

0
ARESS_777

Игра шикарная, но бесил бензобак знатно, поэтому замутил бесконечный бак, стало намного лучше и интереснее)

-1
Protocol10

да пилят уже давно продолжение, скоро выйдет. У сони вариантов нет.

-2
AlexMort

Надеюсь

6
wdymBro

У сони нет вариантов сделать не псевдоморальную духотню в стиле бога нытья и симулятора фидинга в мире технодинозавров.

-4
tvorog8088

Так если сделают то сначала как эксклюзив плойки, потом придётся другую петицию создавать, что бы портировали на пк)))

-3
АMBACK

Надо срочно подписать. Она как RDR только на железном коне!

-3
kolinmah

Как игрушка? Реиграбельна?

1
mylovar kolinmah

ну я на пс4 сначала прошел. А потом на пк еще раз...Но третий раз уже точно не осилю. Она достаточно продолжительная)

1
АMBACK kolinmah

Ну по сравнению лас оф ас... Летает на rtx 2060 в 2к 60фпс

4
spaMER_ID

Она как младший брат - дурачек rdr, которого извращенцы почти любят только за то, что оптимизировали на родной консоли спустя полгода.

-8
Sneaky Pete kolinmah

Она офигенная. С удовольствием прошёл два раза

4
SewAwOw

Да оставьте вы игру в покое, не выйдет сиквел.

-3
FRentertainment2

Ага, лучше бы все эти люди петицию халф лайф 3 сделали.

-4
BrokVud

Лучше бы не подписи собирали, а по 60 баксов (предзаказ так сказать), глядишь Соня разродится... А если нет, то может собранных денег хватит на независимое финансирование сиквела))

-6
kaisgrady

Не каждый готов кинуть 60 баксов в никуда, зная что там фифти фифти)

0
BrokVud kaisgrady

Ну вот и Сони не готовы кинуть миллионы, а то как обычно на словах все "ЗА", а на деле ждут торрент-идишн))

-1
kaisgrady BrokVud

Ну не забавы ж ради 200к человек уделили время подписать петицию. Очевидно, если это вторая по масштабу петиция к ним, то и доход будет соответствовующий. Обычная теория вероятности. Если не опираться на цифры, то не стоит опираться вообще ни на что.

2
BrokVud kaisgrady

Да накидали на куче форумов сообщения с призывом поддержать, кому не лень перешли да тыкнули. Многие там уже зарегистрированы, там что для них это просто кнопку нажать.

Но я сам только за, несмотря на всю кривизну, все же получил удовольствие как от игрового процесса, так и от сюжета.

-1
kaisgrady BrokVud

Многие почему-то не тыкают на другие петиции, заметь. Опять же, теория вероятности - петиция на первом месте актуальных

0
Sneaky Pete

Если бы на Кикстартере запилили сбор денег на 2 часть - было бы вообще круто )

-6
muxamor2011

чел это не вонючее инди. это ААА. так что какую ты сумму там хочешь что бы они собирали ? 200 миллионов долларов и обещание что игра выйдет примерно через 5-7 лет ?

0
Raf9111 muxamor2011

Ну ведь никто не пробовал. 200 лямов не собрали бы, но на разработку игры - вполне осилили бы думаю. Но тут уже другой вопрос - sony тупо не разрешат так сделать)

0
SEV DRAKE muxamor2011

https://www.playground.ru/misc/news/v_2021_godu_razrabotchiki_igr_sobrali_na_kickstarter_24_mln_dollarov-1182127

0
Buttzey

По мне так душное фуфло, как и 90% экзов сони.

-7
TheAlphaFixX

По минусам судя, фанатики не одобрили твоего мнения. (любители жрать дерьмо из ведер всегда просят добавки)

-4
Jassy Pinkman

Игра душная и унылая! Но людям без вкуса она нравится!

Мой вердикт. Дутый кал!!!! 4,5 из 10!

-10
Anatoliy Dobrov

Jassy Pinkman факт

0
wdymBro

Душная шляпа. Не осилил больше 40 минут.

-12
kaisgrady

При условии, что пролог длится час)) То что игра тебе не понравилась не значит, что это душная шляпа

3
wdymBro kaisgrady

Нет, это именно душная шляпа про дружеский фистинг за три хандред бакс и моральное дрочилово в стиле сони.

Вторую часть делать не нужно.

-8
kaisgrady wdymBro

Забавно, что я думал так же в первые полтора-два часа игры и чуть было тогда ее не забросил. Иными словами начало у игры нихрена не начало - игра начинается только после перехода в лост лейк и там в игру из ниоткуда прокрадывается постановка, окажется что в игре есть прописанные персонажи, нихрена себе, сюжет откуда-то еще вылупился... Сперва ее чуть не удалил, а потом заставал себя за игрой в 4 часа утра, что вообще не свойственно для меня. Короче не знаю на кой хрен они сделали такой вязкий пролог, но это стоило игре сиквела

0
Uilenspiegel

Неужели где то есть 200.000 калоедов. В дрочильн ещё не наигрались.

-12
kaisgrady

И один ты золотой любитель фортнайта. Истинный некалоед недрочильнь

0
Uilenspiegel kaisgrady

Вообще не играю в мультиплеерный мусор. Даже в кску с доткой никогда не запускал.

0
Executor666

Даже если ее не будет, игропром ничего от этого не потеряет. Среднячок на вечерок.

-23
kaisgrady

Большинство игроков твоего мнения не разделяет

3
Protocol10

игра миниум на 2-3 недели плотной игры насыщенной великолепными перестрелками и погонями на мощных байках на фоне красивейшей природы

7
Sneaky Pete Protocol10

Не стоит объяснять очевидные вещи таким)

0
Saints319

Согласен, игра не затянула вообще , неинтересная , скучная

-2
Janekste Protocol10

Я пол года её проходил по выходным. Не вижу смысла плотно залипать на 2-3 недели на ежедневной основе ни в одну игру, даже в самую гениальную. Если можно растянуть удовольствие на пол года-года. Смысл плотно залипать?

Но по факту да. Игра очень плотная и насыщена событиями. Каждый сюжетный поворот это словно новая серия крутого сериала. Такие игры редкость. Я не понимаю тех, кто называет Days Gone середняком на вечерок, ибо это значит обманывать самого себя.

-3