PlayStation отменила в два раза больше игр, чем Xbox в этом поколении из-за массовых увольнений и провала амбиций

И PlayStation, и Xbox в последнее время столкнулись с массовыми увольнениями. Последняя недавно уволила тысячи разработчиков, в то время как PlayStation переживает периоды увольнений и закрытий студий после крупных сокращений в начале 2024 года.

Это также означает, что в этом поколении оба игровых гиганта отменили несколько игр, но пока лидирует PlayStation. PlayStation отменила вдвое больше игр, чем Xbox. Отмены Xbox вызвали много критики за последний месяц, но репутация игрового гиганта не так плоха, как может показаться на первый взгляд.

Многие отмены PlayStation напрямую связаны с провалом её амбиций в сфере онлайн-сервисов, но игровой гигант также отменил несколько однопользовательских проектов. Эти отмены затронули такие крупные студии, как Bungie, Bend Studio, Naughty Dog и Bluepoint Games. Тем временем, студии-партнёры, такие как Deviation Games, также пострадали от сокращений и заброшенных проектов. Вот игры, которые PlayStation отменила с начала этого поколения:

The Last of Us 2: Factions

Payback от Bungie

Twisted Metal

Новый IP от Deviation Games

Новый IP от London Studio

Spider-Man: The Great Web

Лайв-сервис-проект God of War Live Service

Лайв-сервис-проект Bend Studio Live Service

Days Gone 2

Недавно в профиле разработчика Bend Studio в LinkedIn появились сообщения о двух последних проектах. Согласно его портфолио, студия отменила в общей сложности три игры после выхода Days Gone, одна из которых была продолжением этой игры.

Что касается Xbox, большинство отмен произошло совсем недавно. Помимо Blizzard's Odyssey, которая была отменена вскоре после завершения покупки Activision Blizzard компанией Microsoft, игровой гигант отменил ещё четыре игры. Полный список приведён ниже.

Perfect Dark

Contraband от Avalanche Studios

Everwild от Rare

Неанонсированная MMORPG от ZeniMax Online Studios

Odyssey от Blizzard

Таким образом, у PlayStation 10 отмен, а у Xbox — 5.

Как уже упоминалось, оба игровых гиганта также закрыли множество студий. В прошлом году Xbox закрыла такие студии, как Arkane Austin и Tango Gameworks. Тем временем PlayStation закрыла такие студии, как Japan Studios, PixelOpus и Firewalk Studios.