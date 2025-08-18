PlayStation отменила в два раза больше игр, чем Xbox в этом поколении из-за массовых увольнений и провала амбиций

И PlayStation, и Xbox в последнее время столкнулись с массовыми увольнениями. Последняя недавно уволила тысячи разработчиков, в то время как PlayStation переживает периоды увольнений и закрытий студий после крупных сокращений в начале 2024 года.
Это также означает, что в этом поколении оба игровых гиганта отменили несколько игр, но пока лидирует PlayStation. PlayStation отменила вдвое больше игр, чем Xbox. Отмены Xbox вызвали много критики за последний месяц, но репутация игрового гиганта не так плоха, как может показаться на первый взгляд.
Многие отмены PlayStation напрямую связаны с провалом её амбиций в сфере онлайн-сервисов, но игровой гигант также отменил несколько однопользовательских проектов. Эти отмены затронули такие крупные студии, как Bungie, Bend Studio, Naughty Dog и Bluepoint Games. Тем временем, студии-партнёры, такие как Deviation Games, также пострадали от сокращений и заброшенных проектов. Вот игры, которые PlayStation отменила с начала этого поколения:
- The Last of Us 2: Factions
- Payback от Bungie
- Twisted Metal
- Новый IP от Deviation Games
- Новый IP от London Studio
- Spider-Man: The Great Web
- Лайв-сервис-проект God of War Live Service
- Лайв-сервис-проект Bend Studio Live Service
- Days Gone 2
Недавно в профиле разработчика Bend Studio в LinkedIn появились сообщения о двух последних проектах. Согласно его портфолио, студия отменила в общей сложности три игры после выхода Days Gone, одна из которых была продолжением этой игры.
Что касается Xbox, большинство отмен произошло совсем недавно. Помимо Blizzard's Odyssey, которая была отменена вскоре после завершения покупки Activision Blizzard компанией Microsoft, игровой гигант отменил ещё четыре игры. Полный список приведён ниже.
- Perfect Dark
- Contraband от Avalanche Studios
- Everwild от Rare
- Неанонсированная MMORPG от ZeniMax Online Studios
- Odyssey от Blizzard
Таким образом, у PlayStation 10 отмен, а у Xbox — 5.
Как уже упоминалось, оба игровых гиганта также закрыли множество студий. В прошлом году Xbox закрыла такие студии, как Arkane Austin и Tango Gameworks. Тем временем PlayStation закрыла такие студии, как Japan Studios, PixelOpus и Firewalk Studios.
