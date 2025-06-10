По данный Джейсона Шрайера, в Bend Studio прошли увольнения - команда потеряла 30% сотрудников

Bend Studio от Sony Interactive Entertainment уволила сегодня 30 процентов сотрудников, сообщает Джейсон Шрайер из Bloomberg. Это около 40 человек.

Недавно Bend Studio отменила игру с живым сервисом, а до этого выпустила Days Gone для PlayStation 4 в апреле 2019 года, для ПК в мае 2021 года и для PlayStation 5 в апреле 2025 года.

Bend Studio от Sony, которая отменила игру с живым сервисом в начале этого года, увольняет сегодня 30% сотрудников (около 40 человек), как стало известно Bloomberg News. После отмены студия начала работу над новым проектом.