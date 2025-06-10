По данный Джейсона Шрайера, в Bend Studio прошли увольнения - команда потеряла 30% сотрудников

Bend Studio от Sony Interactive Entertainment уволила сегодня 30 процентов сотрудников, сообщает Джейсон Шрайер из Bloomberg. Это около 40 человек.
Недавно Bend Studio отменила игру с живым сервисом, а до этого выпустила Days Gone для PlayStation 4 в апреле 2019 года, для ПК в мае 2021 года и для PlayStation 5 в апреле 2025 года.
Bend Studio от Sony, которая отменила игру с живым сервисом в начале этого года, увольняет сегодня 30% сотрудников (около 40 человек), как стало известно Bloomberg News. После отмены студия начала работу над новым проектом.
Сектанты Days Gone, ФАС СОНЬКУ!!!)))
Щас к вам еще плакса и нытик Джефф Росс подтянется.
Так сони контора 321сов и без этой новости известно.
Второй части теперь точно не будет 🥺
Как раз таки наоборот. Уволили тех что живой сервис делали
печально, вместо *бучей Yotai лучше бы дали зелёный свет на вторую часть days gone
Сакер панч более компетентнее оказались просто. бенды походу только деньги сосали. зачем продолжение если первая была убогим
а чё их держать, ничего ж не делают, логично
как их прям сонька не ненавидит, уххххххх
прощайте
Получается так, что Days Gone дважды провалился?