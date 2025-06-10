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Days Gone 26.04.2019
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, Стелс, От третьего лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.8 5 840 оценок

По данный Джейсона Шрайера, в Bend Studio прошли увольнения - команда потеряла 30% сотрудников

monk70 monk70

Bend Studio от Sony Interactive Entertainment уволила сегодня 30 процентов сотрудников, сообщает Джейсон Шрайер из Bloomberg. Это около 40 человек.

Недавно Bend Studio отменила игру с живым сервисом, а до этого выпустила Days Gone для PlayStation 4 в апреле 2019 года, для ПК в мае 2021 года и для PlayStation 5 в апреле 2025 года.

Bend Studio от Sony, которая отменила игру с живым сервисом в начале этого года, увольняет сегодня 30% сотрудников (около 40 человек), как стало известно Bloomberg News. После отмены студия начала работу над новым проектом.
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Комментарии: 10
Ваш комментарий
Даздрасен Дыклоп

Сектанты Days Gone, ФАС СОНЬКУ!!!)))

Щас к вам еще плакса и нытик Джефф Росс подтянется.

8
Bigozerki

Так сони контора 321сов и без этой новости известно.

1
UralGames83Ru

Второй части теперь точно не будет 🥺

4
kaiberserk

Как раз таки наоборот. Уволили тех что живой сервис делали

TheCalvariam

печально, вместо *бучей Yotai лучше бы дали зелёный свет на вторую часть days gone

4
Kentarou

Сакер панч более компетентнее оказались просто. бенды походу только деньги сосали. зачем продолжение если первая была убогим

Splatterhouse

а чё их держать, ничего ж не делают, логично

2
jax baron

как их прям сонька не ненавидит, уххххххх

1
r0b0tf00t

прощайте

1
Costollom

Получается так, что Days Gone дважды провалился?