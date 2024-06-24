По словам создателя Days Gone, на момент отмены сиквела у команды уже был готов примерный сценарий и первые наброски

Джон Гарвин, геймдиректор Days Gone, похоже, не может успокоиться по поводу отмены Days Gone 2, и недавно он снова вернулся к этой теме, чтобы рассказать, как много уже было сделано над игрой до ее отмены Sony.
В посте, опубликованном на сайте X, Гарвин объяснил, что игра не только уже была представлена в качестве проекта руководству PlayStation, но и работа над ней уже была начата, а некоторые вещи уже завершены, поэтому отмена отмены стала неожиданностью и для разработчиков.
Справедливости ради стоит отметить, что на момент отмены Гарвин уже был уволен из Sony PlayStation, но даже после его ухода работа продолжалась, о чем говорится в сообщении, опубликованном на сайте X.
"Меня уже не было на месте, когда Days Gone 2 отменили, я уже несколько недель работал над сиквелом, у нас были готовы сценарий, сеттинг, карта и концепт-арты", - сообщил Гарвин, отвечая на вопрос о том, было ли сиквел когда-либо официально предложен Sony.
После моего увольнения я знаю, что Джефф Росс работал над другим проектом с другим сценаристом и креативным директором, так что вы должны спросить его.
Короче говоря, проект уже был в работе, причем, по словам Гарвина, разработчики даже намеревались создать трилогию, а не просто сиквел, так что понятно, как новость об отмене проекта сильно повлияла на студию Bend.
В любом случае, соавтор Days Gone оставил слабый проблеск надежды на будущее серии: "Никогда не говори никогда, - сообщил он, - руководство Sony может однажды передумать и вернуть нас с Джеффом Россом в команду для создания сиквела... но это маловероятно", - заключил он.
одна из моих любимых игр, жаль сиквел отменили
Надеюсь, что работа над сиквелом всё же начнётся.
Лучшая игра от сони можно сказать за последние годы.🤷 // Александр Мастерс
The Last of Us 2 - вот лучшая игра от Сони за последние годы. А Days Gone это так, проходнячок на пару вечерочков.
прикалываешься?ахаххаахахахаха
Если из серии TLOU, то тогда первая, но точно не вторая. Первая часть была плодом труда дружной команды, а вторая - бред из башки Нила Дракманна🤮 // Максим Сулейманов
Странное решение Сони не выпускать продолжение к игре, которая может и не показала какую-то сверх прибыль, но по-любом окупилась и имеет большую фанбазу
Сони в последнее время какие-то иррациональные поступки делает: playstation portal, привязка к psn на пк, цензура и потакание повесточке в играх. Зачем? Что они хотят этим добиться?
Хватит сыпать соль на рану ;(
Ну типа, а че им в сиквеле делать? Опять бесконечные покатушки в огромном пространстве, в котором кроме отстрела мертвяков нехрен делать? Растянутый на десятки часов сюжет, бесконечные разговоры, которые не всегда можно пропустить - она на через десять часов откровенно душнила
Типа впервые это залетает на ура, базару нет, но меня она так утомила что еле-еле добил её спустя полтора года
Правильно мужик,не успокаивайся. Ей нужна вторая часть. // Мурат Хашкулов
Казалась неплохой, но так и не зацепили эти покатушки по разным лагерям // Кейт Фостер
Игру люблю всем сердцем, до дыр затер на PS4 Pro в свое время и с удовольствием перепроходил на ПК. Но как же меня задрал этот нытик Джон Гарвин. Ей богу, как побитая собака, приползает и скулит, от того еще больше раздражает.
Чем больше читаю новостей про очередной комментарий этого гундоса где-то в твитере, тем больше склоняюсь к мнению, что Sony отменила игру лишь бы не работать с ним и его командой. Видимо чувак в процессе продакшена первой части изнасиловал все мозги большим боссам сони, вот и все. Взять хотябы эти его высеры про то, что фриков нельзя называть зомби. Что зомби и фрики это - разное. Из каждого утюга говорили что зомби - не фрики, и наоборот. Ну и все в таком духе в общем...
Блин, самую четкую игруху зарубили на корню. Ни в одну соневскую игру не играл с таким удовольствием
хватит душу травить.
Почему все новости об этой игре связаны с нытьём этого Джона Гарвина, о том как сони убили его "Шедевар"?
нафиг нужна))))))))😀