По словам создателя Days Gone, на момент отмены сиквела у команды уже был готов примерный сценарий и первые наброски

Джон Гарвин, геймдиректор Days Gone, похоже, не может успокоиться по поводу отмены Days Gone 2, и недавно он снова вернулся к этой теме, чтобы рассказать, как много уже было сделано над игрой до ее отмены Sony.

В посте, опубликованном на сайте X, Гарвин объяснил, что игра не только уже была представлена в качестве проекта руководству PlayStation, но и работа над ней уже была начата, а некоторые вещи уже завершены, поэтому отмена отмены стала неожиданностью и для разработчиков.

Справедливости ради стоит отметить, что на момент отмены Гарвин уже был уволен из Sony PlayStation, но даже после его ухода работа продолжалась, о чем говорится в сообщении, опубликованном на сайте X.

"Меня уже не было на месте, когда Days Gone 2 отменили, я уже несколько недель работал над сиквелом, у нас были готовы сценарий, сеттинг, карта и концепт-арты", - сообщил Гарвин, отвечая на вопрос о том, было ли сиквел когда-либо официально предложен Sony.

После моего увольнения я знаю, что Джефф Росс работал над другим проектом с другим сценаристом и креативным директором, так что вы должны спросить его.

Короче говоря, проект уже был в работе, причем, по словам Гарвина, разработчики даже намеревались создать трилогию, а не просто сиквел, так что понятно, как новость об отмене проекта сильно повлияла на студию Bend.

В любом случае, соавтор Days Gone оставил слабый проблеск надежды на будущее серии: "Никогда не говори никогда, - сообщил он, - руководство Sony может однажды передумать и вернуть нас с Джеффом Россом в команду для создания сиквела... но это маловероятно", - заключил он.