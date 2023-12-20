По слухам, Naughty Dog и Bend Studio готовят совместный проект

В сети начали обсуждать слухи о сотрудничестве Bend Studios и Naughty Dog для создания нового эксклюзива для PlayStation. Bend Studio и Naughty Dog, обе принадлежащие Sony, выпустили хиты, такие как The Last of Us, Days Gone и Uncharted. Поклонники мечтают о возможном сиквеле Days Gone, отмененном ранее, однако, проект может быть и совершенно новым, учитывая отсутствие официальных анонсов.
Обновление профиля Адама Лоусона на LinkedIn стало ключом к разгадке. Он утверждает о совместной работе с Naughty Dog над новым проектом. Так же сведения о совместной игре были найдены в недавних утечках информации из серверов Insomniac Games, в которых датамайнеры уже успели покопаться.
Официальное заявление Naughty Dog подтверждает отказ от live-service игр в пользу нескольких одиночных проектов. Bend Studio, согласно утечке, готовит свой следующий проект к 2025 году.
Last Days Gone
https://www.playground.ru/misc/news/pohozhe_chto_sozdateli_days_gone_dva_goda_rabotali_s_naughty_dog_nad_neanonsirovannoj_igroj-1669590
Ну давайте же, выпустите хоть что-то, пока поколение ПС5 еще не ушло)
Доги для пс5 ничего не даже анонсировали до сих пор за 4 года с момента выхода пс5!
Про бедолаг из Бенд даже молчу, те от провала Дейс гон не отошли до сих пор, хотя игра была супер-отличная.
Байкеры - геи?
Последние натуралы 3