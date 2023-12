По слухам, Naughty Dog и Bend Studio готовят совместный проект

В сети начали обсуждать слухи о сотрудничестве Bend Studios и Naughty Dog для создания нового эксклюзива для PlayStation. Bend Studio и Naughty Dog, обе принадлежащие Sony, выпустили хиты, такие как The Last of Us, Days Gone и Uncharted. Поклонники мечтают о возможном сиквеле Days Gone, отмененном ранее, однако, проект может быть и совершенно новым, учитывая отсутствие официальных анонсов.

Обновление профиля Адама Лоусона на LinkedIn стало ключом к разгадке. Он утверждает о совместной работе с Naughty Dog над новым проектом. Так же сведения о совместной игре были найдены в недавних утечках информации из серверов Insomniac Games, в которых датамайнеры уже успели покопаться.

Официальное заявление Naughty Dog подтверждает отказ от live-service игр в пользу нескольких одиночных проектов. Bend Studio, согласно утечке, готовит свой следующий проект к 2025 году.