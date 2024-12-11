Пользователи обнаружили еще один намёк на то, что на The Game Awards состоится анонс ремастера Days Gone

Вчера пользователи с помощью сервиса SteamDB обнаружили, что Days Gone получила загадочное обновление, содержимое которого пока что неизвестно:

Теперь пользователи увидели еще один намек на то, что на The Game Awards фанатам франшизы Days Gone стоит ожидать приятный анонс: на данный момент игра продается со скидкой 75%, однако распродажа игры заканчивается уже завтра вечером - аккурат перед началом мероприятия.

Скорее всего во время мероприятия состоится анонс, после которого страница с игрой получит обновление, а у игроков появится возможность обновиться до ремастера. Вероятно цена, как и в случае с ремастером Horizon: Zero Dawn, составит те же 10$.

Мероприятие The Game Awards состоится в ночь с 12 на 13 декабря.