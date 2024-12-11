Пользователи обнаружили еще один намёк на то, что на The Game Awards состоится анонс ремастера Days Gone

Вчера пользователи с помощью сервиса SteamDB обнаружили, что Days Gone получила загадочное обновление, содержимое которого пока что неизвестно:
Теперь пользователи увидели еще один намек на то, что на The Game Awards фанатам франшизы Days Gone стоит ожидать приятный анонс: на данный момент игра продается со скидкой 75%, однако распродажа игры заканчивается уже завтра вечером - аккурат перед началом мероприятия.
Скорее всего во время мероприятия состоится анонс, после которого страница с игрой получит обновление, а у игроков появится возможность обновиться до ремастера. Вероятно цена, как и в случае с ремастером Horizon: Zero Dawn, составит те же 10$.
Мероприятие The Game Awards состоится в ночь с 12 на 13 декабря.
Еще один нафиг не нужный ремастер отлично выглядящей игре...
100%
Ну вот нахер нужен этот ремастер? Лучше бы полноценную вторую часть сделали.
Очевидно, с целью заработать и собрать кассу на новом поколении консоли, на которой пока скудная линейка проектов.
Первая часть на старте была технически слабой, в том числе именно из-за этого игра не получила продолжение.
Так что при минимуме затрат -- не с нуля разрабатывать, и при содействии сторонней студии освежат картинку. Что наверняка привлечет к покупке за символическую доплату как уже имеющих оригинал, так и новых игроков, проигнорировавших проект в свое время.
А там кто знает, может это повод не забрасывать франшизу, нативная реклама и анонс второй части где-то рядом.
И будет продаваться по 60$ 😂
а можно 2 часть а не ремастер...зачем ремастер?!
Нахрена ей ремастер если она выглядит лучше многих последних релизов?
Days Gone выглядит лучше, чем большинство современных ААА-проектов. Покупать ее ремастер не имеет ни малейшего смысла. Все, что они могут сделать - это сломать отличную оптимизацию оригинальной игры и испоганить цветовую гамму.
добавить пикселей и световой гаммы и можно продавать по кругу - хороший цыганский схемотоз -игре не 20 лет -чтобы ей делать ремастер - за 5 лет не сильно много изменилось в играх в плане графики
Игра же так устарела за эти 5 лет...
Что оригинал, что ремастер нафиг не нужны