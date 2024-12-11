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Days Gone 26.04.2019
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, Стелс, От третьего лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.7 4 850 оценок

Пользователи обнаружили еще один намёк на то, что на The Game Awards состоится анонс ремастера Days Gone

AceTheKing
Новости

Вчера пользователи с помощью сервиса SteamDB обнаружили, что Days Gone получила загадочное обновление, содержимое которого пока что неизвестно:

Days Gone получила загадочное обновление в SteamDB перед The Game Awards - грядет анонс ремастера?

Теперь пользователи увидели еще один намек на то, что на The Game Awards фанатам франшизы Days Gone стоит ожидать приятный анонс: на данный момент игра продается со скидкой 75%, однако распродажа игры заканчивается уже завтра вечером - аккурат перед началом мероприятия.

Скорее всего во время мероприятия состоится анонс, после которого страница с игрой получит обновление, а у игроков появится возможность обновиться до ремастера. Вероятно цена, как и в случае с ремастером Horizon: Zero Dawn, составит те же 10$.

Мероприятие The Game Awards состоится в ночь с 12 на 13 декабря.

-4
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
BAZKIN

Еще один нафиг не нужный ремастер отлично выглядящей игре...

11
Лидер X

100%

1
Exies27

Ну вот нахер нужен этот ремастер? Лучше бы полноценную вторую часть сделали.

8
maximus388

Очевидно, с целью заработать и собрать кассу на новом поколении консоли, на которой пока скудная линейка проектов.
Первая часть на старте была технически слабой, в том числе именно из-за этого игра не получила продолжение.
Так что при минимуме затрат -- не с нуля разрабатывать, и при содействии сторонней студии освежат картинку. Что наверняка привлечет к покупке за символическую доплату как уже имеющих оригинал, так и новых игроков, проигнорировавших проект в свое время.
А там кто знает, может это повод не забрасывать франшизу, нативная реклама и анонс второй части где-то рядом.

2
Freedomsss

И будет продаваться по 60$ 😂

3
ThoughtfulGerardo

а можно 2 часть а не ремастер...зачем ремастер?!

3
MrDork

Нахрена ей ремастер если она выглядит лучше многих последних релизов?

2
ГАЗ-М20

Days Gone выглядит лучше, чем большинство современных ААА-проектов. Покупать ее ремастер не имеет ни малейшего смысла. Все, что они могут сделать - это сломать отличную оптимизацию оригинальной игры и испоганить цветовую гамму.

1
PitiableScorpion

добавить пикселей и световой гаммы и можно продавать по кругу - хороший цыганский схемотоз -игре не 20 лет -чтобы ей делать ремастер - за 5 лет не сильно много изменилось в играх в плане графики

0
Алан Битаров

Игра же так устарела за эти 5 лет...

0
Deveron

Что оригинал, что ремастер нафиг не нужны

-1