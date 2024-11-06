Портфолио разработчика Days Gone раскрыло первые детали о новой игре студии Bend

Ожидаемого анонса продолжения зомби-экшена Days Gone от студии Bend и Sony пока не произошло, несмотря на многочисленные просьбы игроков. Однако команда продолжает активно работать над своим новым проектом, о котором до недавнего времени почти ничего не было известно. Первые детали об игре стали известны благодаря обновлению портфолио одного из разработчиков.
Согласно описанию в его портфолио, разработчик давно является частью команды Bend. Он был одним из создателей открытого мира Days Gone, а сейчас трудится над новой игрой вместе с коллегами. В будущем проекте будут активно использоваться наработки Days Gone, включая открытый мир, систему поведения персонажей и многое другое.
Также из утечки стало известно, что игровой процесс новой игры будет тесно связан с сюжетом, хотя точные детали пока не разглашаются. Игрокам предстоит решать различные головоломки в ходе прохождения, а среди особенностей проекта упомянуты сетевые функции, которые станут дополнением к основному контенту игры.
Да не будет никакого анонса, пока "активных ждунов" не станет хотя бы пару миллионов. А по факту их несколько десятков тысяч, кто покупать будет?
"сетевые функции, которые станут дополнением к основному контенту игры"
Решили очередной Соусл сделать что ли? Пока звучит так себе.
короче типичная опен ворлд игра, даже интриги нет
Да пусть уже уходят от Сони, в Стиме сейчас сотни миллионов покупателей игр, пусть возвращаются к истокам, Юбисофт не хочет делать Сплинтер Селл, хоть бы они сделали стелс-экшен в стиле Сайфон Фильтр, со всякими ловушками // Максим Брагин