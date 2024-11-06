Портфолио разработчика Days Gone раскрыло первые детали о новой игре студии Bend

Ожидаемого анонса продолжения зомби-экшена Days Gone от студии Bend и Sony пока не произошло, несмотря на многочисленные просьбы игроков. Однако команда продолжает активно работать над своим новым проектом, о котором до недавнего времени почти ничего не было известно. Первые детали об игре стали известны благодаря обновлению портфолио одного из разработчиков.

Согласно описанию в его портфолио, разработчик давно является частью команды Bend. Он был одним из создателей открытого мира Days Gone, а сейчас трудится над новой игрой вместе с коллегами. В будущем проекте будут активно использоваться наработки Days Gone, включая открытый мир, систему поведения персонажей и многое другое.

Также из утечки стало известно, что игровой процесс новой игры будет тесно связан с сюжетом, хотя точные детали пока не разглашаются. Игрокам предстоит решать различные головоломки в ходе прохождения, а среди особенностей проекта упомянуты сетевые функции, которые станут дополнением к основному контенту игры.